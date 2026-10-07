Shedrach encuentra la continuidad en el Relámpago

El Relámpago caminaba hacia un inicio de liga en el grupo 1 de Primera Futgal con cinco partidos sin ganar, pero una gran reacción le permitió remontar en los minutos finales ante el Sada. Un gol fue obra de Joni Fleitas; el otro, de Shedrach Andrew Ayuba (South Kaduna, Nigeria, 2001), centrocampista que ha encontrado su sitio en el equipo de Elviña tras pasar anteriormente por el filial del Levante, el Benigànim valenciano y por los gallegos Pol, Montañeros y Volantes Baño.

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“Es una sensación increíble: una mezcla de emoción, alivio y adrenalina. Saber que ayudaste a tu equipo a ganar en el último instante es algo realmente especial. Necesitábamos esta victoria. Nos aporta confianza y motivación, y demuestra que todo nuestro trabajo duro está dando sus frutos”, apunta sobre el 2-1 frente al Sada del pasado domingo.

En los primeros 80 minutos no hubo goles, pero entonces el equipo visitante se adelantó por medio de Dani Liñares. Le tocó remar al Relámpago, que igualó en el 87 y se acabó llevando los tres puntos gracias a un gol en el primer minuto del añadido. “Fue un partido duro e intenso. Tuvimos que luchar hasta el final, pero nos mantuvimos concentrados y logramos el resultado que buscábamos”, valora Shedrach.

Actualmente ocupan la undécima posición con seis puntos, pero el jugador nigeriano sueña con acabar lo más arriba posible: “Mi objetivo es seguir mejorando, ayudar al equipo en todo lo posible y, ojalá, lograr algo especial juntos esta temporada”.

Centrocampista de contención, se define como alguien muy ordenado en lo táctico. "Diría que soy un jugador trabajador y competitivo que siempre antepone el equipo a todo. Me gusta ser agresivo, disciplinado y dar el 100% cada vez que piso el campo. También soy alguien dispuesto siempre a aprender y a mejorar", destaca.

“Sabía que dejar Nigeria sería un gran cambio, pero creía que era lo adecuado”

Y ahora mismo siente que el sitio correcto es el Relámpago. “Me siento muy bien aquí. Estoy contento con el club, con mis compañeros y con la gente que rodea al equipo. Me siento valorado y respaldado, y eso es muy importante para un jugador. Además, es la primera vez en los últimos años que me siento lo suficientemente asentado como para continuar en el mismo club, así que renovar fue una decisión fácil para mí. Quiero seguir mejorando y ayudar al equipo tanto como pueda”, recalca.

La temporada pasada disputó 34 partidos, 31 como titular, e hizo seis goles. Este curso ha sido titular siempre y solo se perdió un encuentro por sanción tras ver dos amarillas ante el Torre. Datos que muestran continuidad y que contrastan con sus experiencias en el Benigànim, el Pol, el Montañeros o el Baño, donde no superó los diez partidos.

“Tuve algunos problemas físicos, pero nada que haya marcado mi carrera. Hubo momentos en los que no pude entrenar o jugar con la continuidad que quería, y eso resultaba frustrante. Pero intenté mantener la paciencia, recuperarme bien y seguir trabajando. Esas experiencias me enseñaron a cuidar mejor mi cuerpo y a mantenerme fuerte mentalmente cuando las cosas no van bien”, explica sobre sus anteriores experiencias en Galicia.

Para su llegada a España hay que remontarse seis años atrás: “Ya jugaba al fútbol en Nigeria (en la IkonAllah Football Academy). Era algo que practicaba desde joven; competía y me desarrollaba como centrocampista. Llegué a España cuando tenía 19 años. Vine porque quería darme la oportunidad de jugar en Europa. Sabía que sería un gran cambio, ya que dejaba Nigeria para adaptarme a un país, una cultura y un estilo de juego diferentes, pero creía que era el paso adecuado para mi carrera”.

El tren del Levante

Su gran oportunidad llegó cuando formó parte durante unos meses del Atlético Levante, filial que compitió en esa temporada 2020-21 en Segunda B. “La opción surgió gracias a la red de contactos futbolísticos vinculada a la SIA Academy, donde empecé en España, y a mi rendimiento en el campo. El Atlético Levante representaba una gran oportunidad, ya que estaba conectado con un club profesional y me permitía entrenar y competir a un nivel mucho más alto. Para mí, aquello supuso el reconocimiento de que el trabajo que venía realizando empezaba a abrirme puertas”, recuerda.

El centrocampista peleó por un hueco en el equipo, pero se tuvo que marchar sin debutar: “Fue principalmente una cuestión de circunstancias y de competencia por el puesto. Estar en un club como el Levante implica que hay muchos jugadores con talento luchando por la misma oportunidad. Yo aún era joven y me estaba adaptando al fútbol español; aunque entrenaba y trabajaba duro, no llegué a debutar con ellos. Fue decepcionante, pero aprendí mucho de esa experiencia y me motivó a seguir adelante”.

"Creo que soy capaz de jugar a un nivel superior al que tengo ahora"

Sí le sirvió como escaparate para que un club de la zona de Tercera División le diera la oportunidad de terminar el curso con ellos. “Tenía solo 19 años, así que jugar en el fútbol sénior de España supuso un gran paso. Tuve que ganar fuerza física, comprender los aspectos tácticos del juego y adaptarme a un estilo de fútbol diferente. Debuté y sumé minutos con el Benigànim y, aunque no jugué tanto como me hubiera gustado, la experiencia me ayudó a entender qué se requería para competir a ese nivel”, subraya.

Tras ello, llegó a Galicia con Preferente como tope hasta el momento, pero también con un camino más allá del fútbol. “El traslado a Galicia se produjo porque buscaba un nuevo desafío y otra oportunidad para continuar mi carrera futbolística. Además, me centro en mi trabajo de limpieza y me gustaría también estudiar. Intento construirme un buen futuro mientras lo doy todo en el fútbol”.

Una última frase que muestra su ambición, pues todavía espera alcanzar categorías más altas: “Creo que soy capaz de jugar a un nivel superior al que tengo ahora. No quiero ponerme un límite concreto; quiero seguir mejorando, demostrar mi valía en cada nivel y ver hasta dónde puedo llegar. Mi objetivo es alcanzar el máximo nivel del que sea capaz y, en última instancia, hacer del fútbol mi carrera profesional”.