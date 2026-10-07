Óscar Martínez 'La Magia': "El Marte es dicharacherismo, alegría y ponerse a trabajar cuando toca"
El entrenador y presidente del equipo de Monte Alto valora el gran inicio de temporada, repasa su trayectoria como jugador y opina sobre diversas cuestiones de fútbol actual
Jugador de los de antes, canterano del Deportivo, nombre en una agenda del fútbol finlandés, clásico de la Tercera División, presidente, podcaster, entrenador... Todas esas cosas ha sido o es Óscar Martínez 'La Magia' (A Coruña, 1989), quien habla en esta entrevista como técnico del Marte, equipo del que es el máximo dirigente y al que tiene en la segunda posición del grupo 1 de Primera Futgal. El de Monte Alto valora el inicio de temporada, repasa su trayectoria y da opiniones muy personales sobre los —para él equivocados— caminos que ha ido cogiendo un deporte que ama.
Cuatro victorias seguidas. Poco más se puede pedir por ahora, ¿no?
Sí, es un inicio que nos da muchas fuerzas para desarrollar el proyecto que tenemos este año. Es ilusionante, porque hicimos una plantilla muy buena para la categoría, con jugadores de un nivel superior a los que agradecemos de corazón que hayan decidido venir al Marte. Les planteamos la idea de dar un salto de calidad en el equipo Modesto y estamos supercontentos. Contra el Ímper tuvimos muchas bajas y ellos lo hicieron genial con un equipo plagado de chavales, pero en los otros cuatro el equipo se compenetró muy bien y estos doce puntos ya no nos los quita nadie.
¿Las cuatro fueron victorias justas?
Sí, yo creo que sí. La del pasado fin de semana contra el Eume fue la más difícil, porque es un equipo rocoso y los dos teníamos la misma idea de apretar arriba, por lo que nos neutralizamos un poco. Se fueron al descanso ganando con justicia, pero en la segunda parte tiramos de fondo de armario, algo clave en esta categoría, e inclinamos el campo. Eso sí, el 1-2 lo marcamos en fuera de juego, hay que decirlo. Pero claro, no le vas a decir a nuestro delantero que la falle con lo que le gusta marcar. Pablo Mato tiene sed (risas).
¿Para qué está preparado este Marte?
No rehuimos de lo que creemos que podemos hacer. Quizá estén por delante el Victoria y el Olímpico, el Cedeira tiene buena plantilla, el Eume en casa será difícil de batir... Pero aunque no sea un deber, yo creo que podremos estar entre los cinco o seis primeros si no pasan cosas, que tocamos madera porque en los últimos años tuvimos muchas lesiones.
El tema es que eso está muy cerca del tercero, que ya da acceso al playoff. Me cuesta creer que gente con tanta experiencia y competitividad no se ilusione con ello.
La verdad es que sí. Para un equipo como el Marte, sería algo histórico jugar un playoff que da acceso a Preferente. Relacionar al Marte con Preferente sería una hazaña histórica en el fútbol coruñés. Tengo 37 años, pero no recuerdo muchas cosas así y, por lo que me cuentan los veteranos y gente del barrio, pues está lo del Orilla en Preferente, el Imperátor en Tercera... Hitos muy meritorios, pero no dejan de ser equipos con bastante estructura. Intentaremos hacer todo lo que esté en nuestra mano para quedar lo más arriba posible.
"Somos unos rascadores de 'pasta', así que haríamos todo lo posible por sacar un equipo en Preferente si se diera el caso, que obviamente es muy difícil"
¿Y sería viable?
A ver… (risas). Ya sudor y lágrimas es tenerlo en Primera, pero si se diera, que ojalá, aunque es muy difícil, somos una directiva joven y rascadora de 'pasta', por lo que intentaríamos hacer todo lo posible para que así fuera. A día de hoy es inviable, pero si sucede, nos pondríamos a trabajar en ello.
No sé hasta dónde llegan sus sueños como presidente, pero imagino que llegar a ser como el Silva o el Montañeros es demasiado, ¿no?
Nosotros creemos que nuestra división es Primera Regional, pero a veces encuentras una red de amistades que te permite formar un gran equipo y eso es clave en esta categoría. Si logramos que los jugadores de este año se sientan cómodos y atendemos sus temas personales, que para mí es muy importante, podríamos hacer grandes cosas en los próximos tres años, pero a largo plazo nunca podríamos ser un Montañeros o un Silva. Necesitaríamos crecer mucho a nivel de base y de patrocinios, aunque ahí ya nos buscamos mucho las castañas. Solo tenemos benjamines y alevines, con los que estamos muy contentos, pero ojalá podamos tener alguno más para tener un crecimiento que nos permita mantener siempre al Modesto en Primera.
Cuando le pedí el contacto de Hugo Rodríguez me dijo que, con solo tres jornadas, se había dado cuenta de que "los entrenadores no valen para nada". Desarrolle esa frase.
A ver, aunque te enseñan muchas cosas y he tenido grandes entrenadores, cada vez estoy más convencido de que te pueden dar varios tips y orientarte a una forma de jugar, pero lo importante son los futbolistas. Como entrenador, no hacemos grandes cosas, nos centramos en la gestión de las personas, en trabajar de una determinada manera que es un 'A-B-C' muy normal y en darles la pelota. Con meterlo de por medio en todos los entrenamientos y darlo como principal vehículo, ya está. No hay que inventar la pólvora. En estas categorías tienen que estar contentos, pasarlo bien y tener buen equipo. Si no tuviera estos jugadores, igual tenía cuatro puntos; dependes mucho de ellos. Hay que ser persona, ir de frente y ser justo con lo que hacen.
Sin embargo, a nivel mediático se les da mucha importancia.
Quizá es porque los jugadores han bajado bastante el nivel. Yo creo que es una equivocación; tendríamos que hablar más del juego. Con mi segundo Saulo y mi entrenador de porteros, Maxi, a veces damos en la tecla con decisiones como a quién meter, hacer alguna variación, pero nada del otro mundo. No creemos en las invenciones, ni en el entrenador como protagonista, ni en enfadarnos y dar voces. Queremos que el fútbol sea el protagonista y que los jugadores hablen.
"Tiene esa mente de entrenador, pero como jugó hasta hace poco, piensa como nosotros". Eso dijo Hugo el otro día, ¿es así?
Siempre. Aunque esté de entrenador, tengo esa parte de niño, de jugador. A veces tomo decisiones y las hago o no dependiendo de si esa persona se puede molestar o no, sus condiciones. Ojo, esto no quiere decir que aquello sea un gallinero, ni mucho menos. Tampoco fui un fenómeno, pero me tienen ese respeto por lo que fui como jugador. Y sí, cuando veo los partidillos y el buen ritmo que hay, me siguen entrando ganas de participar. A ver si cuando me recupere de la lesión me sumo a alguno en los entrenamientos...
Claro, el orden también es importante.
Sí, sí. Muchos son gente que ya conocía y otros, como Álex Ares y Xian, han venido con toda la humildad tras estar en equipos —Betanzos y San Tirso— en los que ganaban dinero. Si alguno tiene una opinión, les dejo participar y busco cosas que sumen, pero siempre hay que poner un límite que entienden a la perfección. Se ayudan mucho y hay un grupo humano muy bueno, algo que es clave en estas categorías.
"Es una quimera, pero si me ofreces al mejor delantero de Preferente y no es buena persona, no tiene sitio en el Marte"
¿Le daba algo de miedo entrenar a un equipo en el que tiene a varios conocidos?
Está también mi hermano (risas). No, vamos a ver, sé lo que tengo en casa, vienen amigos de alguien, pero sé que pueden aclimatarse. Es una quimera, pero si me ofreces al mejor delantero de Preferente y no es una buena persona, no tiene sitio en el Marte. La gente puede pensar que me tiro un farol, pero nadie puede enturbiar el ambiente que hay. Lo que quiero decir es que la gente que viene está mirada con lupa. Si vas un poquito por la Torre, ves que el Marte es dicharecherismo, alegría y ponerse a trabajar cuando toca.
¿Nota al barrio más enganchado al equipo?
Sí, estamos yendo al campo de abajo de A Torre, que tiene grada. La temporada que subimos hubo mucho seguimiento; luego se paró un poco, pero ahora la gente se engancha por la posibilidad de estar arriba y ver buen fútbol. Te paran y te dicen que es increíble estar ahí de segundos. Y también hemos mejorado en redes, que nos echa una mano la mujer de Juan (portero del equipo). Todo suma si las cosas van bien.
¿Qué es ser un jugador diferente, etiqueta que siempre le acompañó?
Alguien que te sorprenda, no todo el mundo lo puede ser. Tienes que tener ciertas cualidades y, gracias a Dios, yo creo que tenía esas y no otras que también son totalmente válidas. Que a mí me despejen un balón como un ñu en la línea de gol me da la vida, pero queda en la retina el diferente, el 'trecuartista' que hace que la gente quiera ir a ver un partido.
¿Los hay en este Marte?
Sí. Poder contar con Álex Ares, ese mediapunta con el '10' que pisa la pelota, hace un amago y mete una falta desde 35 metros... Xian también lo puede ser con otros recursos, más fuerza, pero también cosas espectaculares. Esas dos o tres acciones que dice el espectador: 'Uf, me ha merecido la pena ir'.
Si mira con perspectiva su trayectoria, ¿de qué está especialmente orgulloso?
De cómo soy como persona, la educación que recibí y haber dejado huella. Me casé el año pasado e invité a gente de todos los equipos. También de jugar en Segunda B con el Montañeros, en estadios de fútbol, como siempre digo para vacilar. De la etapa en el Pontevedra, aunque fueran seis meses, por ser un equipo grande de una ciudad. Y sin olvidarme del gol con el Villalbés, que me dieran el premio al gol del año por llevarme a varios jugadores. Pero sobre todo, por ser buena persona y porque la gente me haya querido bastante en los sitios donde estuve.
En la entrevista que concedió a Non Vale Furar dijo: "Si me hubiera cuidado más, habría llegado al fútbol profesional". ¿Lo mantiene?
Yo creo que sí. En la época que eres juvenil (Deportivo) no te da tiempo a engordar ni a descuidarte físicamente por otras casuísticas de la vida, y ahí se me esfumó mi primer tren al no fichar por el Inter Turku, de primera finlandesa. Después estuve en el Cerceda y tuve varias oportunidades de ir a un filial. Osasuna B, Tenerife B y también preguntó el Lugo de Setién en el momento que me subieron el sueldo porque había pasado de Primera Regional a jugar de titular en Tercera.
¿Le queda la espina de no haber llegado más arriba?
No es que te dé pena, pero aunque mucha gente habla de fútbol, entenderlo es más complicado. Creen que es mentira por haber sido un jugador que no se cuidaba tanto y de los llamados 'rechonchos', así que solo por darles en la cabeza lo habría hecho de otra forma (risas). No te digo que hubiera llegado a Primera División, pero creo que sí podría haber cobrado mucho más, pese a que fui muy valorado en Tercera. Podría haber tocado mucho Segunda B. Hablar de Segunda igual son palabras mayores, pero más arriba sin duda, seguramente.
"Me gustaba andar por ahí; el barrio es el barrio y hay que cumplir con los amigos"
¿A qué le llama no haberse cuidado más?
Me gustaba mucho andar por ahí; el barrio es el barrio y hay que cumplir con los amigos. A mí me gustaba tomar mis cervezas, salir por la noche... Nunca, o casi nunca (risas), lo hice antes de los partidos, porque me educaron en un respeto, pero había compañeros que cuidaban más la alimentación o que no bebían prácticamente alcohol. El barrio tiene sus pros y sus contras y yo no estaba en casa, andaba por ahí.
¿E iba al gimnasio?
Nada, yo nunca fui, odio el gimnasio (risas). Tengo que ir ahora para recuperar el tendón de Aquiles, pero no me va. Tampoco me arrepiento de haber priorizado otras cosas, porque me dio ser la persona que soy. No era nada grave lo que hacía, pero eran cosas que me podían dar una mejora en la condición física y no estaba dispuesto a pasar por ello. Quizá si hubiera ido a Finlandia, me habrían metido otra cultura y habría cambiado radicalmente, pero los pasos que di fueron esos.
En su podcast, Villa Fiorito, acostumbra a defender con vehemencia que el fútbol de hace unos años era mucho mejor que el actual. ¿Por qué lo cree?
La profesionalización de los entrenadores nos ha hecho mucho daño. Lo quieren controlar todo y eso es un problema muy grave para el talento de los jugadores. Incluso si vas a ver un partido de base, ves juego a dos toques, a todos ordenaditos, pero no hay regates. Llevamos diez o quince años así, de 45.500 conos, pizarras, vídeos... Antes no había todo eso y se trabajaba esa mimética. Aquellos que tenían más capacidad cognitiva iban imitando a los jugadores buenos y podían tener esa trascendencia en el juego. En el momento en el que eso se empieza a capar, se dan órdenes desde muy temprano y se pone un muro a que el jugador haga lo que lleva dentro... se mata el fútbol.
¡Es que no hay forma de ver a un tío meter una vaselina desde fuera del área! Y era algo que se veía cada dos por tres: Raúl, Totti, Del Piero, Baggio, Ibagaza, Aimar, D'Alessandro, Djalminha... Ahora todos los jugadores tiran a romper, estén escorados, fuera del área... Antes había ese amago de lanzar fuerte y después llegaba el toque sutil. ¡Un golazo! No hay nada de eso porque los jugadores están totalmente robotizados. "Pégale al palo largo", se les dice. No hay casi sombreros, vaselinas, 'picaditas', caños...
¿Que los jugadores son mejores tácticamente y más ordenados? Sin duda, pero me fastidia que a veces no se vea nada en un partido. En ocasiones veo a jugadores de Primera División dar pases y me da pena. Es el vehículo del fútbol, algo que tiene que ser esencial para jugar en una categoría como esa y parece que tienen un ladrillo. Que lo tengas en Tercera o Segunda RFEF, vale, pero de ahí para arriba...
"El otro día fui al Club del Mar y vi subir al gimnasio a chavales de 14 años. Los 'pobriños' tenían su constitución, claro, y yo decía: '¿Qué van a hacer aquí levantando pesas? El tema es que lo ven y lo imitan..."
¿Cree que lo que se ve en el fútbol actual influye en los niños y es otra de las razones por las que son menos técnicos?
Claro, lo que veías en la tele era lo que imitabas en la calle. Ahora ven jugadores que corren y supermusculados. El otro día estaba en el Club del Mar y vi subir al gimnasio a unos chavales de 14 años. Los pobriños tenían su constitución, claro, y yo decía: '¿Pero qué van a hacer estos chavales aquí levantando pesas?' Pero lo ven y lo hacen. Nosotros decíamos: 'Vamos a jugar ahí abajo y tirar una lambretta, hacer una pared y vacilar a este otro'. Está bien que mejoren tácticamente; tampoco compro nada de táctica y solo técnica, pero hemos pasado al extremo de que todos sean unos fenómenos tácticamente a costa de ver un bajonazo en la técnica. Me fastidia que los entrenadores sean tan defensivos y que se crezca en Primera División a partir de estar colgado del larguero y con jugadores flojos técnicamente. Es genial para el equipo y para los seguidores si están contentos, pero para mí, como aficionado, es un sufrimiento.
Pero si por ejemplo es su equipo, el Dépor, ¿prefiere quedar quinto con un fútbol totalmente opuesto al que le gusta o duodécimo dando espectáculo?
A ver, con el equipo del que eres separaría un poco; estoy de acuerdo. Aunque no disfrutes tanto como te gustaría, estás contento si los resultados son buenos. Eso sí, no soy forofo y sé cuándo juega mal, como por ejemplo el día del Elche, que estábamos ganando sin merecerlo para nada. Y cuando lo hace bien, como el día del Valencia, que fue un gran partido.
Yo a lo que voy es a que la gente flipa con jugadores que corren 200 metros y, sin espacios, se tropiezan con la pelota. Lo dices y la gente se vuelve loca, pero es la realidad. Me joroba que haya jugadores que cobren uno o dos millones y que de diez pases fallen cinco. Me duele que no manejen el pase como persona que cobró algo del fútbol y a la que exigieron que estuviera bien físicamente. Está bien, hay que tener el mejor posible, pero siempre se prejuzga al talento, a los que menos se esfuerzan o a los que tienen menos ritmo e intensidad.
En el Top 10 de jugadores que ha visto, ¿entra algún jugador actual?
Lamine Yamal, seguro, y Messi, por supuestísimo, pero no metería, por ejemplo, a Cristiano. Aunque corría muy bien al espacio, ese tipo de jugador no controla ciertos espacios del juego como la percepción espacio-temporal. Está bien que se les premie de forma individual por goles, pero yo necesito que tengan ciertos aspectos de control sobre la pelota y el juego para considerarlos top, top.
Para mí, Iniesta, Xavi, Busquets, Messi y Lamine son mejores que Cristiano, Mbappé, Haaland... Obviamente, es una opinión personal y discutible, pero es que es muy difícil lo que hace esa gente. Son muchos años trabajando, perfeccionando, mirando, teniendo percepción de espacios, tiempo, pelota, técnica... Otros se la tiran para delante y meten muchos goles porque están en los mejores equipos, pero a mí no me vale solo con eso.
Luego hay otros como Dembélé que pueden darte esa magia, pero con irregularidad.
A mí no me gusta. Hay días que muy bien y otros que muy mal. Yo considero que los muy buenos, de 34 partidos te hacen 30 buenos.
"A veces es más entretenido ver el fútbol regional"
¿Pero Del Piero y Totti tenían 30 de 34 partidos buenos?
Uf… Yo era muy seguidor de los mediapuntas y me parecía que sí. Un jugador como Aimar, en el Valencia, era un espectáculo verlo... Semana tras semana. Es que el trabajo de cabeza y percepción lo puede tener cualquiera si se lo enseñan o es curioso. Lo otro —ser rápido— depende de las fibras con las que hayas nacido.
¿Cómo lo fomenta en el Marte?
Para mí es seña de identidad. El fútbol se basa en cuándo tengo la pelota, cuándo la recupero, cuándo defiendo y cuándo finalizo. Y luego dentro de eso hay espacio, tiempo y engaño. El fútbol empezó como juego y luego vinieron los reglamentos, el deporte, los árbitros... Pero si juntamos amigos tuyos y míos, hay juego, nos valemos por nosotros mismos. Yo creo en esa esencia desde el principio hasta el final.
Ha dicho unas cuantas sobre el fútbol más mediático, pero, ¿cuál es su opinión más impopular sobre el fútbol modesto?
Yo creo que deberíamos ayudarnos más. A veces hay mucho interés individual de los clubes, que evidentemente lo tiene que haber, pero el fútbol coruñés necesita un punto de encuentro y estar más unidos. Hubo alguna reunión que estuvo bastante complicada. Si te sobran jugadores, ofrécelos para ver si a otros les interesan. Hay que ayudarse, ser personas. Si nosotros vemos que podemos darle a alguien un jugador, pegamos un telefonazo. Me falta un poco eso, un punto de encuentro para que crezcan un poco los clubes más pequeños. Que nos llevemos todos mejor, crecer todos juntos.
¿Y cómo ve el espectáculo que dan los partidos?
Hay de todo un poco. La verdad es que en Primera Regional los jugadores son más incontrolables y, si tienes varios desmelenados, te hacen poco caso. Tiran más a que haya espectáculo y no son partidos tan cerrados. A veces es más entretenido ver el fútbol regional. El Marte-Olímpico de esta semana no sé cómo quedará, pero creo que va a ser un partido bonito y, si te pones un Getafe-Sevilla o Getafe-Alavés, igual te tiras de los pelos. Y son millonarios. Quizá en estos tiempos a la gente que le gusta el fútbol es mejor que se anime a ver Primera Regional o Preferente, algún partido que vean que pueda haber goles o algún jugador interesante.
En Tercera ya están más controlados, ¿no?
Sí, sí, en Tercera sí. Ya cuando sube la pasta… (risas).