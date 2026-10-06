La alineación de DXT y el once ideal de la jornada 5 en el Fantasy de Tercera RFEF

David García, centrocampista del Silva, durante el empate sin goles ante el Racing Villalbés del pasado sábado CARLOTA BLANCO

La Tercera RFEF cuenta esta temporada en su grupo 1 con la posibilidad de participar en un Fantasy, juego online en el que los usuarios deben conformar, cada jornada, un once con los futbolistas que participan en la Liga.

DXT Campeón se ha querido sumar a esta iniciativa de App O Club y el medio digital Non Vale Furar, de forma que participará en la llamada Liga Galicia, donde todos los usuarios pueden competir a la vez con un presupuesto de 70 millones cada jornada.

Tener más o menos suerte dependerá del acierto, pero sobre todo de los equipos coruñeses, pues la participación está sujeta a reglas autoimpuestas. Silva, Arteixo y Montañeros gozarán de protagonismo por igual, con tres futbolistas alineados por jornada, el máximo que permite el juego. Para completar el once, los otros dos hombres serán de cualquiera de los 16 clubes restantes, pero con la condición de haber jugado en algún momento de sus carreras en los equipos coruñeses.

La jornada

Alineación Fantasy de DXT Campeón (i) y once ideal de la quinta jornada (d)

En esta quinta fecha, la redacción de O Noso Fútbol optó por un 3-5-2 con Varela (Arteixo); Iván Vázquez (Lalín y ex del Arteixo), Dopico (Somozas y ex del Arteixo), Seydi (Silva); Pablo Martínez (Montañeros), David García (Silva), Jairo Riveiro (Arteixo), Dani Fernández (Montañeros), Álex Ramos (Arteixo); Pape (Montañeros) y Mouriño (Silva). En total, el equipo hizo 46, uno más que los 45 de la tercera jornada que eran el tope. Subimos hasta el puesto 550º de la clasificación general.

Forman el once ideal de la jornada Hugo Parra (Barco); Covelo (Gran Peña y ex del Silva), Pichi (Estradense), Mati (Estradense); Carletto (Lalín y ex del Silva), Landesa (Gran Peña), Charli (Antela), Axel (Montañeros), Robert (Gran Peña); Iago Pérez (Montañeros) y Fanego (Somozas).

El usuario más destacado de la jornada con 87 puntos fue David Quintá, que apostó por viejos conocidos de los equipos coruñeses como Covelo, Carletto y Melo, así como por Longueira (Montañeros) y Rojo (Silva).