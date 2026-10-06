Gonzalo Mallo: “Los goles de cabeza siempre serán especiales para mí, son los favoritos de mi madre”

Dar el salto desde juveniles a categoría sénior nunca es fácil, pero Gonzalo Mallo (Cambre, 2007) no ha podido aprovechar mejor los 79 minutos de los que ha dispuesto en las cinco primeras jornadas. En las filas del Sporting Cambre, con el que espera pelear por el ascenso a Preferente Futgal, el delantero lleva ya tres tantos: uno para sentenciar ante el Cacheiras (2-0), otro para maquillar el resultado contra el Luaña (2-4) y el último, decisivo para sumar un punto frente al Club do Mar (1-1). Un gol cada 26 minutos.

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¿Qué me dice de su aportación goleadora en este inicio?

Pues estoy bastante contento con mis números, pero creo que, como delantero, marcar es uno de mis trabajos en el campo e intentaré seguir sumando goles con las oportunidades que tenga.

¿Con cuál de los tres goles se queda?

Si tengo que quedarme con uno de los tres, creo que escogería el último, contra el Club do Mar. Creo que es el gol que más impacto ha tenido entre los que he marcado, y además, los goles de cabeza siempre serán especiales para mí, ya que son los favoritos de mi madre.

¿Ya toca una titularidad, no?

Esa decisión está en manos del entrenador, yo siempre trataré de dar el máximo de mis capacidades, ya sea como titular o saliendo desde el banquillo. Yo seguiré trabajando para ganarme mis minutos y esperaré a mi oportunidad.

¿Iba a jugar con el Modesto B en principio?

Desde un inicio ya hice la pretemporada con el A y era mi objetivo para esta temporada, aunque sigo teniendo la ficha del B para cuando me toque rotar en el A y me necesiten allí.

¿A qué edad empezó a jugar en el Sporting Cambre?

Juego en el Sporting Cambre desde que tenía 11 años. Venía de jugar unos pocos partidos en el equipo de mi colegio, y creo que ir al Sporting Cambre es la mejor decisión que podía haber tomado.

¿Cuáles son las temporadas que guarda con mayor cariño?

Diría que las temporadas a las que más cariño les guardo son la última de cadetes, que fue en la que más goles pude meter, y esta última temporada de juveniles, a la que le tengo un cariño especial por el nivel que creo que alcancé y por los buenos recuerdos que me ha dejado.

¿Qué tipo de delantero es?

Yo considero que mis mayores virtudes como delantero son que soy un jugador rápido, y con la posibilidad de jugar con ambas piernas de forma eficiente. Además, creo que destaco por la polivalencia de jugar en varias posiciones en el ataque.

"Tenemos muy buena plantilla para lograr el ascenso, que es el objetivo al que aspiramos"

¿Con qué se daría por satisfecho esta temporada a nivel individual y colectivo?

Mi objetivo individual es siempre dar lo mejor de mí para el equipo y mejorar mis capacidades día a día, además de, obviamente, meter los máximos goles que pueda. Como objetivo colectivo, tenemos una muy buena plantilla para lograr el ascenso, que es el objetivo al que aspiramos.

¿Cómo es compartir vestuario con gente tan joven?

Tener una plantilla tan joven ayuda bastante a la hora de hacer grupo dentro del equipo, que es una parte muy importante. Estoy muy agradecido por cómo me han acogido.

¿Y tener a alguien veterano como Diego López?

Diego es, además de un gran portero, una gran persona que tiene una muy buena capacidad para liderar al equipo y darnos fuerzas desde la portería, además de aportar muy buen rollo en el vestuario.

¿Hasta dónde le gustaría llegar en el fútbol?

Siempre me ha gustado soñar en grande con el fútbol, y como todo niño he soñado con vivir de ello. A día de hoy me encantaría poder llegar lejos, pero también me gusta disfrutar del fútbol con la gente que aprecio.

¿Qué jugador de su liga no puede faltar en esta sección de Modestos con Talento?

Todavía no conozco a muchos jugadores de la liga fuera de mi equipo, por lo que seguramente diría a alguno de mis compañeros, o si no, a uno que me sorprendió bastante cuando jugó contra nosotros: Tiago Mendes, del Club do Mar.