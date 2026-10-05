Los entrenadores | Noé López: "Debemos volver a la seguridad defensiva de las tres primeras jornadas"

Noé López, entrenador del Arteixo, durante el duelo de la segunda jornada ante el Estradense JAVIER ALBORÉS

Una jornada más, los entrenadores de Atlético Arteixo, Silva y Montañeros hacen balance de una jornada que les ha traído resultados dispares. Los rojiblancos cedieron con el Gran Peña (3-2), el equipo de A Grela empató con el Racing Villalbés (0-0) y los morados superaron al Alondras (0-1).

Noé López (Atlético Arteixo)

"La primera parte fue muy buena, tuvimos cuatro o cinco ocasiones claras para irnos 0-3. Prácticamente no nos llegaron. En la segunda se igualó un poco más, vino el empate, pero después fuimos superiores y marcó Antonio en un córner. Y en los últimos diez minutos nos corrieron, las tuvimos para matar el partido, pero si perdonas se te escapa un partido que era para ganar ampliamente".

"Queda la sensación de que no creo que vayamos a tener otro partido con tantas ocasiones claras de gol. Lo teníamos muy controlado, pero se nos escaparon tres puntos en diez minutos. Debemos volver a la seguridad defensiva de las tres primeras jornadas".

Diego Armando García (Silva)

"Es un buen punto ante un buen equipo en el que quizá fue nuestro mejor partido de lo que va de Liga. Me quedo con la sensación de haber dominado y de haber estado cómodo en muchos tramos del partido. Hubo jugadores que dieron un paso adelante ante las numerosas bajas que teníamos, sobre todo en defensa. Nos queda la lástima del gol, pero a este nivel no tardarán en llegar".

Jairo Arias (Montañeros)

"Creo que hicimos un partido muy completo, pero sobre todo una gran actuación a nivel colectivo. Sin balón estuvimos a un nivel altísimo: fuimos valientes para apretar hacia delante, entendiendo cuándo saltar y cómo hacerlo, y lo que más valoro es la respuesta del equipo cuando esa presión era superada. Si el rival conseguía progresar o jugaba directo sobre nuestra última línea, nos juntábamos rápido, éramos solidarios y siempre aparecía una ayuda. En ese sentido, el trabajo del equipo fue de diez".

"Con balón creo que también entendimos bien dónde estaban las ventajas y qué espacios podíamos atacar. Quizá nos faltó algo más de continuidad en la gestión de algunas posesiones y tener un poco más de pausa en determinados momentos. Ahí todavía tenemos margen para crecer".

La victoria nos hace felices, claro, pero no debería cambiar demasiado nuestra manera de analizar el camino. Veníamos haciendo muchas cosas bien aunque los resultados no estuviesen llegando. Ganar nos refuerza, nos da confianza y, sobre todo, nos permite seguir trabajando y creyendo en la misma línea".

"Siempre digo que el plural multiplica lo individual. Cuando cada uno entiende que su mejor versión aparece al servicio del compañero, el equipo crece muchísimo. Y creo que este partido fue un buen ejemplo de ello. No podemos pensar que por ganar ahora todo está bien, igual que antes tampoco podíamos pensar que por perder todo estaba mal. Tenemos que tener equilibrio, seguir creciendo y entender que esta victoria no es un punto de llegada, sino otro paso más en el proceso".