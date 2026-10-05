Axel marca el punto de inflexión del Montañeros

Axel Sánchez, durante el Montañeros - Racing Villalbés de la segunda jornada JAVIER ALBORÉS

Axel Sánchez (Santiago de Compostela, 2003) es el ‘10’ del Montañeros y ante el Alondras demostró la razón. Pese a partir desde el banquillo, ingresó al campo y sirvió a Iago Pérez un gol que vale su peso en oro. De no tener ningún punto en cuatro jornadas a vencer en el campo de un equipo que llevaba tres victorias consecutivas. Quizá, un punto de inflexión.

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“Fue un partido bastante igualado. Teníamos bastante control del balón, pero nos costaba generar ocasiones. En la segunda parte ya había bastantes más espacios y, a partir de ahí, nos costó menos generar. Tuvimos la fortuna de realizar esa jugada al final que nos terminó dando los tres puntos”, valora Axel.

Llegaba el Montañeros con una dinámica muy negativa, cuatro derrotas y once goles en contra, por lo que el 0-1 podría dar a entender que buscaron un partido de mínimos, algo que el centrocampista niega. “Sinceramente, nuestra idea de juego fue más o menos la misma que en anteriores jornadas. Sí que es cierto que era un rival de bastante entidad, tiene buenos jugadores y costó un poco más, pero no tuvimos errores que nos penalizaron como en las anteriores jornadas. Dejamos la portería a cero, que siempre es positivo, y pudimos darle continuidad al juego y aprovechar los espacios que ellos estaban dejando”, apunta.

Habla Axel de fortuna en la jugada del 0-1, pero lo cierto es que realizó una acción de mucho mérito por banda derecha. “Me filtra un balón Samu y a partir de ahí ya me quedo con el central, veo que hay espacio, hago como un autopase y luego escucho cómo la pide Iago y se la doy”, rememora el ex del Noia.

"Son movilidades que ensayamos y practicamos en los entrenamientos"

La jugada, vista en un resumen, parece individual, pero tiene un trasfondo táctico: “Bajó nuestro extremo. Son movilidades que ensayamos y practicamos en los entrenamientos. El lateral lo persiguió y mi marca no consiguió llegar, de forma que se generó el espacio y por eso me saltó su central”.

El santiagués fue titular en las dos primeras jornadas, pero llevaba sin participar desde entonces por diversos motivos. “Me tocó jugar dos partidos y en la tercera no lo hice por decisión del míster. Luego, en la cuarta, tuve una molestia durante la semana y no pude entrar en la convocatoria. Y ahora me tocó entrar desde el banquillo y la verdad es que muy contento. Eso también habla muy bien del grupo y de la confianza que hay en cada jugador al que le toque participar”, enfatiza.

Trayectoria

Canterano de equipos como el Xuventude Oroso, Celta, Conxo Santiago y Compostela, Axel tiene clara cuál ha sido su mejor etapa hasta ahora, la del Noia. Con el equipo del Julio Mato se consolidó en categoría sénior, ascendió a Tercera RFEF y, en esa primera campaña, disputó 33 partidos (27 como titular) en un equipo que logró la clasificación para el playoff de ascenso a Segunda RFEF.

Su llegada al Monta se produjo tras un último curso en el que las cosas salieron mucho peor. El Noia terminó descendiendo y Axel se quedó con la espina de no haber podido aportar más a causa de una lesión en el metatarsiano.

El mediocentro espera que este curso sea distinto y tiene claros sus objetivos: “A nivel grupal, nosotros trabajamos para ganar todos los partidos. Sí que es cierto que tuvimos un arranque un poco negativo, pero queremos estar arriba, es así. Trabajamos para ello y para rendir lo máximo posible. Y a nivel individual diría mejorar lo máximo posible, aprender y tratar de dar el mayor número de asistencias posibles”.

Un gran cambio

Axel era consciente de que llegaba a un equipo que busca controlar todos los detalles posibles, pero expresa aun así su sorpresa. “Hay mucha exigencia y se cuidan los pequeños detalles, ya sea GPS, alimentación… Es otra exigencia con respecto a lo habitual en la categoría. Y te lo imaginas desde fuera, pero vivirlo en persona es otra cosa. Cuando tuvimos la charla con Jairo para fichar, nos presentó un poco la propuesta, pero no sabía que iba a ser hasta tal punto”, apunta el jugador, que aclara que lo ve muy positivo. “La verdad es que te empuja a sacar la mejor versión”, añade.

Entre todas las herramientas que les proporciona el Montañeros, se queda con dos en particular: “Jairo tiene muchos conocimientos y nos está enseñando mucho. Y también destaco el análisis de los partidos que hace el cuerpo técnico”.