Las áreas penalizan al Arteixo en un partido cargado de alternativas (3-2)

Gran Peña - Atlético Arteixo en Barreiro JV LANDÍN

Cruel derrota del Arteixo en un duelo cargado de alternativas ante el Gran Peña (3-2). Los de Ponte dos Brozos se quedan en decimocuarta posición con cinco puntos después de cinco jornadas.

Buena parte de las opciones del equipo de Noé López pasaron por una primera mitad en la que tuvieron ocasiones de mucho peligro. Aprovecharon una en la que marcó Frank, pero la sensación fue que el Arteixo se pudo ir al descanso con una renta mayor.

A la vuelta, el Gran Peña dio un paso al frente y logró el empate por medio de Robert Carril. Una situación que no desanimó al Arteixo, capaz de adelantarse nuevamente con un gol de Antonio a la salida de un córner.

Era el minuto 78 y el equipo tenía cerca tres puntos muy valiosos, pero como ante el Alondras (2-4), el partido se iba a acabar yendo a un marcador alto que no les está beneficiando.

El Gran Peña se jugó el todo por el todo y consiguió correr ante un Arteixo que tuvo sus opciones para sentenciar a la contra, pero que no acertó. Sí lo hizo el conjunto vigués, que en el minuto 84 empató con otro tanto de Robert y que terminó ganando en el añadido gracias al acierto de Diego Covelo en una acción a balón parado