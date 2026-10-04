La previa del resto de la jornada | El Carral defiende el liderato ante un Betanzos irregular

Alba Martínez chuta a portería durante el Atlético San Pedro-O Val Carlota Blanco

Quinta jornada de Preferente y Primera Futgal. Cuarta en la Tercera RFEF femenina y en una DH Juvenil que vuelve tras una semana de parón. Este es el programa de los equipos de la delegación coruñesa.

Tercera RFEF femenina - Grupo 1

Atlético San Pedro - O Val (3-5). Un mal final de partido (3-1 en el minuto 60) condenó a las oleirenses y las privó de los tres puntos. María Mouriz y Alba Martínez (2), fueron las goleadoras del San Pedro.

Victoria B - Orzán (A Grela, 16.00). Derbi coruñés que mide al tercer y al séptimo clasificado.

Preferente Futgal - Grupo 1

Órdenes - Puebla (Vista Alegre, 12.00). Los locales buscan su primer triunfo para salir de la zona de descenso.

Carral - Betanzos (O Castro, 17.00). El flamante líder recibe a un rival que ha sumado cinco de doce puntos.

San Tirso - Galicia Mugardos (O Monte, 17.00). La derrota ante el Carral frenó la racha de un San Tirso que busca su cuarta victoria.

Sofán - Arzúa (O Carral, 17.00). Los carballeses son sextos y pueden asaltar los puestos de playoff si ganan.

Paiosaco - Dubra (Porta Santa, 17.00). El último clasificado tiene la oportunidad de sacar la cabeza ante otro equipo de la zona roja.

Primera Futgal - Grupo 1

O Val - Victoria (Sinde A, 12.00). Las ‘cebras’ visitan a un rival que solo ha sumado un punto como local.

Orillamar - Cedeira (Visma 1, 16.00). Los azules buscan su primer triunfo ante el líder.

Olímpico - Meirás (Complejo Deportivo de Vilaboa, 16.00). Tras empezar con dos empates, los de Rutis tienen ahora la opción de ganar por tercera vez seguida.

Cultural Maniños - Almeiras (O Pote, 17.30). El equipo de Culleredo visita a un colista que lleva cero puntos y quince goles en contra.

Relámpago - Sada (Leyma, 18.00). Ambos esperan alejarse de la zona roja.

Numancia de Ares - Sporting Coruñés (Juanito González, 18.00). Los de Monte Alto serán los primeros en visitar al Numancia en su feudo.

Imperátor - Torre (A Grela, 18.00). Un triunfo acercaría a cualquiera de los dos a la zona de playoff.

Eume - Marte (Gándara, 18.30). Difícil salida para un Marte que será líder si gana por cuarta jornada seguida y pincha el Cedeira.

Primera Futgal - Grupo 2

Sporting Cambre - Club do Mar (Dani Mallo, 12.15). Duelo entre dos equipos llamados a estar en la zona alta.

Praiña - Sporting Meicende (Juan Amado, 17.30). El equipo de Maikel Naujoks se mide a otro de los invictos.

Boimorto - Vizoño (O Carballal, 18.30). Los de Abegondo visitan al segundo.

DH Juvenil - Grupo 1

Ural - Racing de Santander (A Grela, 12.15). Duro rival para un Ural que ha empezado con cuatro puntos.

Val Miñor - Victoria (Condomínguez, 12.30). Los coruñeses llegan con la moral alta tras ganar su primer duelo.