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O Noso Fútbol

El resto de la jornada | El Ural Juvenil endosa cinco goles a un 'coco'

Así les ha ido este domingo a los equipos de la delegación coruñesa en Tercera RFEF femenina, Preferente, Primera Futgal y DH Juvenil

Santi Mendoza
Santi Mendoza
04/10/2026 23:04
Ural - Racing de Santander, partido de la División de Honor Juvenil disputado en A Grela
Ural - Racing de Santander, partido de la División de Honor Juvenil disputado en A Grela
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Este domingo tuvo lugar la quinta jornada del grupo 1 de Preferente y Primera Futgal, mientras que Tercera RFEF femenina y la DH Juvenil van por su cuarta fecha. Así les ha ido a los equipos que integran la delegación coruñesa.

Tercera RFEF femenina - Grupo 1

Victoria B - Orzán (2-2). Continúa invicto el filial del Victoria, que se queda en sexta posición tras empatar con el Orzán en el derbi herculino. Ana Pereira hizo los goles locales y Daniela Macedo los dos de un equipo que forma parte de la estructura de cantera del Deportivo.

Preferente Futgal - Grupo 1

Carral - Betanzos (0-2). Los de O Castro se dejaron el liderato ante un Betanzos que da un golpe en la mesa. Tantos postreros de Raúl Pita y André Poses.

Órdenes - Puebla (3-0). Un doblete de Pichu y un gol de Cristian Sixto permitieron al Órdenes celebrar su primer triunfo y salir de la zona roja.

San Tirso - Galicia Mugardos (2-1). El primer puesto vuelve a ser para el San Tirso, que se tuvo que adelantar dos veces por medio de Denis para doblegar a un correoso Mugardos.

Sofán - Arzúa (3-2). Los carballeses escalan hasta la cuarta posición tras ganar al Arzúa con tantos del capitán Fabián Vidal y de Barreira por partida doble.

Paiosaco - Dubra (3-2). También sale del descenso un Paiosaco que logró un triunfo de oro en Porta Santa. Raña e Iván Amor adelantaron dos veces al equipo, pero fue necesario que el propio Amor lo hiciera una tercera vez.

Carral - Betanzos del grupo 1 de Preferente Futgal
Carral - Betanzos del grupo 1 de Preferente Futgal
PATRICIA G. FRAGA

Primera Futgal - Grupo 1

Relámpago - Sada (2-1). Remontada del equipo de Elviña ante un Sada que se adelantó con gol de Dani Liñares. Joni y Ayuba hicieron los tantos locales en el 87 y 90 de juego, respectivamente.

O Val - Victoria (0-2). Dani Lado y Aarón Iglesias dieron, con sus goles, el triunfo al equipo de Miguel Taibo.

Orillamar - Cedeira (1-5). No encuentra el camino el Orilla, que cayó goleado ante el líder de la Liga.

Olímpico - Meirás (4-0). Tercer triunfo consecutivo del conjunto de Vilaboa. Hubo cuatro goleadores distintos: Sergio Novoa, Álex Pérez, Pedro Trashorras y Sito Vilas.

Cultural Maniños - Almeiras (0-1). Los de Culleredo hicieron valer el tanto de Javi Paz en el primer minuto para superar al colista y situarse en sexta posición.

Numancia de Ares - Sporting Coruñés (2-2). Carlos Alberto y Gael marcaron para un Sporting que es octavo tras empatar en Ares.

Imperátor - Torre (1-2). Los tantos de Saúl y Salah permitieron al Torre mantener su invicto y remontar a un Ímper que se había adelantado por medio de Azael.

Eume - Marte (1-2). Cuarto triunfo seguido del conjunto de Monte Alto, segundo clasificado. Dos tantos de Pablo Mato en el tramo final valieron la remontada.

Relámpago - Sada del grupo 1 de Primera Futgal
Relámpago - Sada del grupo 1 de Primera Futgal
PATRICIA G. FRAGA

Primera Futgal - Grupo 2

Sporting Cambre - Club do Mar (1-1). Ambos equipos siguen en la zona media-alta tras firmar tablas con goles de Totó, para los visitantes, y Gonzalo para los locales.

Praiña - Sporting Meicende (2-3). Un gol en el añadido de Djibril hace que el Meicende robe la tercera plaza al propio Praiña. También marcaron Mateo Mosquera y Moure.

Boimorto - Vizoño (2-3). Los de Abegondo pasan a la sexta plaza tras ganar en Boimorto con tantos de Louro, Licky y Pablo Loureiro.

DH Juvenil - Grupo 1

Ural Español - Racing de Santander (5-2). Tres goles en apenas nueve minutos (dos de Hugo Cotelo y uno de Janusz) encarrilaron el triunfo de un Ural que se sitúa octavo con siete puntos de doce. Las otras dianas fueron obra de Nico y Leo Fernández.

Val Miñor - Victoria (2-0). Derrota de las ‘cebras’, que aguantan fuera de la zona roja con sus tres puntos.

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