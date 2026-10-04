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O Noso Fútbol

Crónica | Un intratable Bergantiños vence al Coruxo y sigue líder

Cuarta victoria consecutiva del equipo carballés, que se impuso con goles de Álex Pachón, Ale Sánchez e Iago Novo

Agencias
04/10/2026 21:36
David Iglesias, centrocampista del Bergantiños, durante el partido ante el Coruxo
David Iglesias, centrocampista del Bergantiños, durante el partido ante el Coruxo
RAÚL LÓPEZ
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Marcos Rivas. ADG. Carballo (A Coruña)

El Bergantiños sumó su cuarta victoria consecutiva al imponerse al Coruxo (3-1) en el derbi autonómico y continúa imparable en este comienzo de liga. El equipo de Simón Lamas conserva el liderato del grupo tras ganar de una forma bastante cómoda a un rival minimizado por el juego del conjunto rojillo. El cuadro carballés se adelantó muy pronto en el marcador y, aunque sufrió el contratiempo del empate a la media hora, dejó prácticamente sentenciado el triunfo con un gol de Ale Sánchez al filo del descanso y con otro de Iago Novo, de cabeza, en los primeros minutos del segundo período.

Ale Sánchez, atacante del Bergantiños, tras marcar uno de sus dos goles

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Precisamente, el regreso de Iago Novo al once titular, en detrimento de Hugo Villaverde, fue la única novedad que presentó Simón Lamas en su alineación inicial respecto al equipo que derrotó al Portugalete siete días antes.

Desde el pitido inicial, el Bergan intentó embotellar al equipo vigués en su área. Solo hubo que esperar ocho minutos para ver el primer gol del cuadro carballés. Joseda centró desde la banda, Álex Pachón no acertó en el primer remate, pero aprovechó el balón suelto para batir a Cacharrón con un disparo a su derecha.

Después de unos primeros veinte minutos de dominio carballés, el Coruxo trató de dar un paso adelante, pero apenas fue capaz de poner en apuros a la zaga local. En el minuto 33, el Bergantiños perdonó el 2-0 en una clara ocasión de Ale Sánchez, que disparó a las manos de Cacharrón cuando se había quedado prácticamente solo ante el guardameta del Coruxo. En la siguiente acción llegó el gol del empate. Fue una perfecta combinación entre el tridente atacante del cuadro vigués. Dani Rosas filtró un balón interior a Añón, que metió un pase atrás y Arruabarrena, librándose de su marcaje con un inteligente movimiento, solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la portería.

El Bergan trató de retomar la iniciativa del juego después del empate y tuvo la fortuna de volver a marcar cuando el reloj ya señalaba el minuto 45, en un error en la salida del balón del Coruxo. Manu Berrocal recuperó el esférico muy cerca del área y cedió a Iago Novo, que combinó con Ale Sánchez para que el atacante del Bergantiños ajustara su disparo al palo y volviera a marcar.

A pesar del buen sabor de boca con que finalizó el primer tiempo, Simón Lamas dio entrada a Tomás por David Iglesias en el centro del campo. El segundo período resultó bastante plácido para el elenco de Simón Lamas, que consiguió tomar una cómoda ventaja a los pocos minutos. Un preciso centro de Koke desde la derecha permitió a Iago Novo, el mago del Bergan, marcar de cabeza y establecer el definitivo 3-1.

El Coruxo intentó reaccionar, pero el conjunto rojillo controló el juego y administró su ventaja. Javi Fernández realizó un doble cambio para intentar aportar aire nuevo a su equipo y dio entrada a Rares e Iván Breñé por Barba y Arruabarrena. El jugador rumano apenas estuvo tres minutos sobre el campo y tuvo que ser reemplazado debido a una lesión muscular.

La escuadra carballesa se mantuvo sólida en defensa y manejó el balón con tranquilidad, sin conceder opciones claras hasta el tramo final. La mejor ocasión del equipo olívico para recortar distancias llegó en el minuto 93, cuando Juan Rodríguez estrelló un disparo desde fuera del área en la escuadra. El pitido final confirmó otro triunfo de un Bergantiños que prolonga una semana más su magnífico arranque liguero.

Bergantiños 3-1 Coruxo

Bergantiños: Alberto; Joseda (Aarón, m.66), René Pérez, Nacho Pastor, Manu Berrocal; Gandoy, David Iglesias (Tomás, m.46); Koke (Balsa, m.78), Iago Novo (Hugo Villaverde, m.66), Ale Sánchez (Adri Álvarez, m.78), Álex Pachón.

Coruxo: Cacharrón; Santos (Rai, m.74), Juan Rodríguez, Guido, David Fernández, Álvaro Naveira; Guille Pinín, Barba (Rares, m.55; Guram, m.58); Añón (Iker Rodríguez, m.58); Dani Rosas, Arruabarrena (Iván Breñé, m.55).

Goles: 1-0, m.8: Álex Pachón; 1-1, m.34: Arruabarrena; 2-1, m.45: Ale Sánchez; 3-1, m.51: Iago Novo.

Árbitro: José Antonio Martínez (Castilla y León). Amonestó a David Iglesias (m.5), Joseda (m.22) y Simón Lamas (m.81) —entrenador—, del Bergantiños; y a Barba (m.2), Álvaro Naveira (m.68) e Iker Rodríguez (m.90), del Coruxo.

Incidencias: Partido de la sexta jornada del grupo 1 de Segunda RFEF 2026-27 disputado en As Eiroas ante unos 500 espectadores.

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