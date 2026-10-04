Crónica | Remontada de un gran Victoria ante el Racing de Santander (3-1)

Imagen del Victoria - Racing de Santander disputado esta mañana en Leyma CARLOTA BLANCO

Importante y merecido triunfo del Victoria, que derrotó al Racing de Santander (3-1) y celebra un triunfo tres jornadas después. Son seis puntos en cinco jornadas para el equipo coruñés, capaz en el día de hoy de levantar un marcador adverso gracias al acierto de Candela, que firmó un doblete, y el oportunismo de Peke para mandar al fondo de la red una acción de estrategia.

El Victoria empezó esperando atrás a su rival, algo que iba a cambiar con el paso de los minutos. Con ese guion hubo un acercamiento por equipo. El del Racing llegó en una internada de Nerea por la izquierda que solventó Ainhoa aguantando abajo el lanzamiento al palo corto. Por parte local, un tiro de Alma tras una buena combinación en la frontal al que le faltó potencia para poner en aprietos a Inés.

Poco a poco, el equipo coruñés fue adelantando líneas hasta acabar en una presión alta que complicó, y mucho, al Racing. De esa forma volvió a tener su opción Alma, a quien le salió nuevamente un disparo tímido. También la tuvo Candela con un tiro desviado dentro del área y hubo un par de córners en los que el Victoria dio sensación de peligro.

Las locales estaban haciendo las cosas bien, pero no siempre basta con ello e iban a tener que afrontar una situación de marcador adverso. El Racing consiguió estirarse pasada la media hora y obligó a una buena intervención de Ainhoa a remate de Karolina. Cuando ya no pudo la portera carballesa fue en la segunda jugada, en la que Noa Ruiz definió a la perfección.

Tocaba reaccionar y el Victoria lo iba a hacer rápido, en apenas siete minutos. El empate nació en una buena arrancada de la central Rio, acción a la que dieron continuidad sus compañeras hasta acabar Candela dirigiendo al segundo palo un gran centro raso de Amado.

El gol reforzó la confianza del equipo de Javi Angeriz, capaz de sacar el balón con claridad gracias a los detalles que siempre deja Alma. Eso sí, el Racing mantenía su amenaza cuando podía centrar o encontrar a Noa en posiciones ventajosas. La número ‘7’ exigió a Ainhoa al inicio de la segunda parte, pero la guardameta leyó el intento de vaselina y despejó el balón.

La sensación era de máxima igualdad y ahí cualquier error puede marcar la diferencia. Consciente de ello, el Victoria siguió apretando arriba, recuperó cerca de la frontal y tuvo la suya con un tiro de Candela que se marchó alto.

La llave, a balón parado

También suele servir la estrategia para deshacer empates, algo que terminó sucediendo en este encuentro. Primero llegaron los avisos: una falta de Albita en la que Inés sacó el remate a la media vuelta de Peke y un córner del Racing en el que Ainhoa dudó un poco en el despeje.

Y después, el gol. Ese 2-1 que acercaba al Victoria a tres puntos de oro. Un tanto que cayó en una jugada de pizarra en la que varias jugadoras despistaron en el segundo palo con el objetivo de que Peke apareciera sola desde segunda línea. La idea no pudo salir mejor y la centrocampista batió a Inés con un disparo raso.

A partir de ahí solo quedaba aguantar diez minutos, pero las ‘cebras’ lograrían incluso ponerle la guinda a su actuación. El Racing apenas amenazó en un tramo de partido en el que Peke se multiplicó y acabó cometiendo un error que le costó el 3-1: Candela robó en posición peligrosa y firmó su doblete en el mano a mano ante la portera.

Victoria 3-1 Racing de Santander

Victoria: Ainhoa; Amado, Albita, Rio, Laura Martínez; Andrea Díaz (Bita, m.68), Peke; Cascón (Maca, m.85), Alma (Lula, m.85), Izard (Nuria, m.80); Candela.

Racing de Santander: Inés; Valentina (Arantxa, m.88), Esther Calderón, Corbacho, Ali Ruiz (Aitana. m.74); Miriam, Xesca (Paulita, m.60); Karolina (Clau, m.74), Noa Ruiz, Nerea; Ordax (Mariajo, m.60).

Goles: 0-1, m.35: Noa Ruiz; 1-1, m.42: Candela; 2-1, m.82: Peke; 3-1, m.90+2: Candela.

Árbitro: Espasandín Cores (A Coruña). Amonestó a Candela (m.8), del Victoria; y a Esther Calderón (m.8), del Racing de Santander.

Incidencias: Partido de la quinta jornada del grupo 1 de la Segunda RFEF femenina 2026-27 disputado en Leyma ante unos 200 espectadores.