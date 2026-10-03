Previa | El Silva recibe en la Catedral a uno de los dos únicos invictos

Una acción del Silva-Racing Villalbés de la temporada pasada en A Grela Patricia G. Fraga

Nueva oportunidad para el Silva para regresar a la senda de la victoria. El conjunto herculino acumula dos derrotas de manera consecutiva (0-2 contra el Boiro y 4-2 frente al Portonovo), una racha que espera revertir esta tarde en la Catedral (16.00 horas) contra el Racing Villalbés.

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El Silva todavía no sabe lo que es ganar en A Grela esta temporada, donde ha empatado con el Céltiga y ha caído con el Boiro, dos equipos llamados a estar en la zona alta de la clasificación. Precisamente unos puestos que ocupa en estos momentos un Racing Villalbés que es cuarto con ocho puntos y que junto al propio Boiro son los dos únicos equipos que todavía no saben lo que es perder este curso.

“Para ganar a un equipo top 5 en esta liga como el Racing tenemos que estar concentrados interpretando cada momento al 100% y físicamente no dejarnos nada”, dice un Diego Armando García que no podrá contar con Agulló y Joao Paulo por lesiones musculares, ni con Iago Castro por sanción. Tampoco estará Buyo, que tras ser operado se perderá los próximos dos meses de competición.

Por su parte, Juan Rodríguez tiene las bajas de Cadra, Lansade y Sergio Otero, a quienes se unen las incógnitas de Gael y Brais Prieto de cara al duelo de hoy.