Una acción del Montañeros-Alondras de la temporada pasada en Visma Quintana

Dos de los equipos más potentes a nivel ofensivo de la tercera gallega se miden esta tarde (16.30 horas) en el campo de O Morrazo. Un Montañeros necesitado buscará sus primeros puntos contra un Alondras que es tercero con tres y llega tras ganar sus últimos tres encuentros.

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El equipo que entrena Jairo Arias no está teniendo la suerte de su lado en este inicio de temporada y cierra el Grupo 1 de Tercera Federación como colista con cuatro derrotas en cuatro partidos y siendo el conjunto que más goles en contra ha recibido: once. Enfrente tendrá al equipo más goleador, un Alondras que suma diez tantos a favor.

El técnico asturiano habló con DXT Campeón esta semana para analizar el arranque de su equipo: “Si tenemos cero puntos, es porque hay mucho margen de mejora y cosas que no estamos haciendo bien. Hay gente nueva y es lógico que les cueste. El año pasado sacamos resultados no estando bien al inicio porque fuimos fiables en el momento sin balón. Es tiempo", afirmó Arias.