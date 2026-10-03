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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

Iago Pérez da al Montañeros su primera victoria de la temporada ante el Alondras (0-1)

El gol del exjugador del Silva en el minuto 85 supuso el triunfo para los coruñeses

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
03/10/2026 19:06
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Montañeros-Alondras de la temporada pasada
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Le costó cinco jornadas, pero, por fin, el Montañeros ya puede decir que tiene en su casillero los primeros puntos de la temporada 2026-27 tras ganar por 0-1 al Alondras en O Morrazo con gol de Iago Pérez.

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El conjunto herculino llegaba a Cangas con bajas importantes, sobre todo en la parcela ofensiva. Adri Otero por molestias en los isquios y Jorge Otero por motivos personales se quedaron fuera de la convocatoria junto a Diego y Óscar, que continúan con sendas lesiones en el abductor.

Con este panorama, Jairo Arias revolucionó el once: dio entrada a Longueira por Tomé en la parcela defensiva, Mario Constenla acompañó a Pablo Martínez en el doble pivote, Adri Ogando y Antón Garda ocuparon las bandas y la punta de ataque fue para Pape.

Quien no salió de inicio fue Iago Pérez. El delantero proveniente del Silva sustituyó a Pape en el 56 y en el 85 anotó el tanto de la victoria.

Gracias a ese gol, el Montañeros suma sus tres primeros puntos del curso, consiguiendo, además, dejar su portería a cero por primera vez esta temporada. También por primera vez se quedó el Alondras sin marcar, que llegaba a este duelo con diez tantos a favor, el mejor dato de toda la Tercera gallega. 

El próximo rival del Montañeros será el Gran Peña, que se mide este domingo al Atlético Arteixo. Los coruñeses ejercerán como locales en Elviña el próximo fin de semana. Por su parte, el Alondras visitará A Illa de Arousa para enfrentarse al Céltiga, que juega este domingo a domicilio frente al Viveiro.

Alondras 0-1 Montañeros

Alondras: Brais Pereiro; Diego Rodríguez, Kopa (Pablo Iglesias, m.88), Lope, Aitor Aspas (Álex Rodríguez, m.60); Hugo Rodríguez, Adrián Hernández (Antón Rial, m.60); Fontán (Goitía, m.77), Luismi Rincón, Yelco Alfaya; Manufre (Cortegoso, m.77).

Montañeros: Marcos; Moreta, Samu, Longueira (Tomé, m.60), Luis Castro; Constenla, Pablo Martínez (Áxel, m.65); Ogando (Enjamio, m.60), Dani Fernández, Garda (Cañi, m.65); Pape (Iago Pérez, m.56).

Gol: 0-1, m.85: Iago Pérez.

Árbitro: Estévez Blanco (Ourense). Amonestó a Moreta, Dani Fernández y Sergio Rodríguez, del Montañeros.

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