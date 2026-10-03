Crónica | El Silva se queda con sabor agridulce pese a volver a sumar contra el Villalbés (0-0)

Moure protege el balón ante la presión de Melo Carlota Blanco

Volvió a sumar el Silva tras dos jornadas seguidas perdiendo. Sin embargo, el punto obtenido contra el Racing Villalbés (0-0) dejó un sabor agridulce en la parroquia coruñesa. La primera parte fue igualada, con un palo para cada equipo, pero el Silva dominó en el segundo tiempo y gozó de oportunidades para llevarse los tres puntos con un buen trabajo defensivo como base. La falta de acierto terminó condenando a los herculinos, que por los menos no se fueron de vacío.

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El inicio del encuentro fue típico de A Grela. Primaron las imprecisiones, los balones en largo y las pocas ocasiones. Los primeros acercamientos, aunque sin peligro, fueron para el Racing Villalbés. Sin embargo, la primera clara fue para el Silva a balón parado. David García puso una falta lejana y en el rechace, Nico Mosquera se encontró con el palo de la portería defendida por Santomé.

Los visitantes se relajaron después del inicio alocado y empezaron a construir desde atrás con paciencia. Lejos de incomodarse ante el nuevo escenario, el Silva mejoró y volvió a generar peligro a balón parado, aunque Pablo Mouriño no llegó a conectar el remate. Nico Mosquera estaba siendo el jugador más inspirado del conjunto local. El joven extremo izquierdo dirigió y finalizó dos contragolpes de su equipo, acabando el segundo con un disparo de zurda que forzó la estirada de Santomé para mandar el balón a córner.

A pesar de la mejoría local, el Villalbés pudo adelantarse con un balón al espacio que cogió por sorpresa a la defensa del Silva. Adri Castro se plantó solo contra Minibugy, pero llegó forzado y el guardameta tapó bien los espacios para desbaratar la ocasión. Pasada la media hora la volvieron a tener los visitantes. En este caso, por medio de un Raúl Melo que se fue por potencia de Seydi y disparó fuerte, aunque se encontró con el poste.

Segunda mitad

La segunda mitad empezó igual que lo hizo la primera: con poca precisión y menos ocasiones. Hubo que esperar casi diez minutos para ver la primera, pero fue clarísima para el Silva. Nico Mosquera le hizo un nuevo traje a su marcador en la banda izquierda, la puso al área con la zurda y el balón le llegó perfecto a Parafita, que solo tenía que mandarla entre los tres palos desde la frontal del área pequeña. Sin embargo, el remate de media volea del ’11’ silvista se marchó por encima del larguero para decepción de la parroquia de la Catedral.

El Silva ganó protagonismo con balón, pero el partido entró en un tramo sin ocasiones para ninguno de los dos equipos a pesar de los cambios introducidos por los técnicos. El siguiente acercamiento volvió a ser del Silva, de nuevo con Parafita como protagonista. Mouriño centró desde la izquierda y el cabezazo de Rodri acabó en las manos de Santomé.

Los locales entraron en fase de dominio, controlando el juego y el balón sobre el césped de A Grela. Juan Rodríguez intentó responder con dos nuevos cambios con los que dio entrada en el campo a Borja Míguez y David Gegunde, pero la iniciativa continuó siendo silvista gracias, principalmente, a Nico Mosquera, Moure y David García.

A pesar de ese dominio del Silva, el gol no llegó y el partido acabó como empezó: 0-0. Un punto que deja a los coruñeses con cinco en su casillero, pero que sabe a poco teniendo en cuenta la superioridad de la segunda mitad. La próxima semana el conjunto silvista se medirá al Lalín a domicilio.

Silva 0-0 Racing Villalbés

Silva: Minibugy; Fer Gordo, Seydi, Brais Lema; Naím (Cano, m.62; Nico Rosas, m.89), Baldo, Moure, David García, Nico Mosquera; Parafita (Rojo, m.80) y Mouriño.

Villalbés: Santomé; Aller, Vérez, Chans; Jose Varela (Gegunde, m.80), Brais Prieto (Aarón López, m.88), Make (Javi Varela, m.65), Martín; Melo (Borja Míguez, m.80), Rodri Alonso (Javi Muiño, m.65) y Adri Castro.

Árbitro: Villa Martín (Oviedo). Amonestó a Brais Lema y Pablo Mouriño por los locales; a Make, Adri Castro y Brais Prieto por los visitantes.