Javier Bardanca, entrenador del Orillamar: “Pretendo establecer una base de cara a estar varios años”

La idea era que Javier Bardanca (A Coruña, 1963) realizara una breve lectura del inicio de su Orillamar para la serie Equipos de Primera, pero es complicado condensar las ideas de un entrenador tan experimentado en pocas líneas. La conversación se alargó y acabó convertida en entrevista. Con solo un punto y en la penúltima posición del grupo 1 de Primera Futgal, el coruñés repasa las dificultades de un verano marcado por los cambios en la plantilla, explica su intención de construir un proyecto a largo plazo en un club especial para él por muchos motivos y dedica unas cariñosas palabras al Silva, el club al que dirigió durante quince temporadas y que sigue compitiendo en Tercera.

No están teniendo el inicio de temporada deseado.

Lógicamente, no. Quizás estamos pagando el cambio importante de jugadores que ha sufrido el Orillamar este año y estamos aún en plena confección del equipo para la temporada.

Han hecho un mercado con muchas apuestas. ¿Qué valoración hace?

La ventana de fichajes ha sido muy complicada. Estuvimos intentando fichar jugadores y conseguimos algunos, pero a otros no pudimos. El mercado en Primera Regional es muy complicado, porque hay equipos de fuera de la capital (A Coruña ciudad) o incluso dentro que pagan algunas primas o aportan extras que nosotros no podemos. Ello conlleva que estás en la lista de espera, porque por mucho que los trates bien, les ofreces entrenar en la Torre a las 22.00 y no van a tener aportación alguna. El jugador va a donde le den algo, lo cual es lógico, porque yo estuve en el otro lado y cuando puedes cubrir los gastos, es más fácil fichar.

Quince años en el Silva, dos en el Dubra… ¿Por qué se decantó ahora por el Orillamar?

Me llamaron las ganas de entrenar y el conocer a Iván (García), el director técnico, y al presidente Alfonso Queijo, con el que jugué en su día. Al resto de la directiva la conozco también desde hace mucho tiempo. Coincidió que ellos necesitaban un entrenador y a mí me apetecía mucho entrenar. La verdad es que la experiencia está siendo muy buena en todos los sentidos, más allá de que por ahora no nos están saliendo las cosas.

¿Llegó con la idea de que sea solo este año o de desarrollar un proyecto con calma?

Yo quiero estar asentado en un equipo, tranquilo aquí en Coruña, al lado de casa. Lo que pretendo es establecer una base de cara a estar varios años. Esa es mi intención, pero ya sabes que en todo esto lo que manda son los resultados. No por irme a otro equipo, que lo que quiero ahora es disfrutar en el Orillamar y poder establecer esa base para acabar teniendo un equipo con miras mayores a las que podamos tener este año.

"El equipo está empezando a funcionar"

Imagino que tenía una idea para la pretemporada y las primeras jornadas. ¿Va a cambiar a causa de los resultados o seguirá la línea marcada?

El enfoque que teníamos cuando llegamos al acuerdo cambió, porque no esperábamos tener tantas bajas, hasta quince jugadores. Es complicado fichar y te encuentras con sorpresas de jugadores que te dicen que no y luego que sí, o viceversa. Aquí, según salga el sol, te dan una contestación u otra. Hemos comenzado con la gente que hemos podido fichar, tenemos mucha ilusión y queremos sentar esas bases. Pensábamos que empezaríamos algo mejor, pero salvo el último partido contra el Perlío, los resultados que se han dado fueron merecidos. El punto que tenemos fue justo y yo creo que en el último debimos llevarnos los tres, porque incluso hay una jugada bastante dudosa al final del partido en la que nos anulan un gol. Pero creo que el equipo está empezando a funcionar, porque no pudimos empezar a conjuntar las piezas hasta la primera jornada.

¿Y cuál es la receta para salir de abajo?

Debemos ser pacientes, aunque tampoco tomarlo con tranquilidad porque no queremos vernos últimos en la última jornada de la primera vuelta. Lo que queremos es seguir trabajando, amoldarnos a lo que yo pretendo y a lo que ellos pueden ofrecer y, a partir de ahí, empezar a sumar para situarnos en una posición tranquila.

¿Cómo gestiona esos casos en los que un jugador viene de firmar buenos números en una categoría o división inferior y debe adaptarse a una mayor exigencia?

Mi teoría es que un entrenador se debe adaptar a los jugadores que tiene. Después de eso, están los casos de los juveniles o de los que vienen de divisiones más bajas, con los que debes intentar que se amolden y adapten lo más rápido posible a la categoría en la que van a participar. Lo que trato es que se hagan a eso, hacerme yo también a la forma de jugar que demande el grupo según las cualidades que tenga.

¿Cuánto les perjudicó no poder trabajar esos automatismos durante la pretemporada?

Ese es el proceso de adaptación que estamos teniendo ahora, por culpa de que la pretemporada no fue del gusto de todos. Sí que vino bastante gente a entrenar, pero no pudimos desarrollar el sistema o los automatismos al no contar con muchos de los jugadores que tenemos ahora en el once titular.

"Mientras no ganemos duelos en las áreas, lo vamos a pasar mal"

¿Cuáles son las características de esta plantilla y de qué forma cree que le puede sacar el máximo rendimiento?

Los nueve jugadores que se quedaron vienen de un modelo dominante en la categoría en el que tenían el balón y llevaban el protagonismo en el partido. Quizás ahora no podamos tener ese protagonismo y dominio, por lo que hay que adaptarse a ser más intensos en los duelos individuales, que es lo que conlleva no tener ese mando durante los 90 minutos. El cambio está ahí: el equipo tendrá que ganar en intensidad, agresividad y evitar las pérdidas que nos están penalizando para poder tener más protagonismo.

Entiendo que ante el Perlío, en un campo complicado, vio algún brote verde.

La verdad es que nuestros mejores partidos fueron los de fuera de casa. Tanto en Pontedeume, que también pudimos ganar, como en Perlío, que pudimos tener dos o tres goles de diferencia. Dispusimos de ocasiones muy claras e incluso nos anularon un gol en el 87 que solo vio el árbitro el fuera de juego. Donde tenemos que mejorar mucho es en casa y no hacer esos regalos. Quizás son cosas de la juventud o de falta de acoplamiento los errores que tenemos en las áreas. Mientras no ganemos duelos en las áreas, lo vamos a pasar mal. Es el camino que debemos recorrer para tener tranquilidad: no regalar goles tontos ni fallar ocasiones en situaciones muy claras.

¿Cómo lleva lo de volver a entrenar en medio campo, que en el Silva lo vivió, pero en el Dubra no?

En el Dubra teníamos incluso el campo en el que jugábamos siempre, pero es cuestión de adaptación. En el Silva fueron quince años así y los jugadores de esta ciudad están todos adaptados a entrenar en medio campo. No podemos quejarnos; aún suerte que tenemos tres días el campo, porque atendiendo a la cantidad de gente que hay antes y después, se ve que la escasez de campos que tenemos en Coruña va a seguir existiendo y nos tenemos que amoldar. Pero estoy contento, porque la asistencia a los entrenamientos está siendo muy buena.

¿Y qué me dice del Silva? El curso pasado sufrió mucho, pero se agarra a Tercera.

Me alegra que siga ahí, porque es bueno para la ciudad y tanto la directiva como yo sabemos lo que cuesta ascender a Tercera. Fueron muchos años que no se pueden tirar por la borda y creo que lo están haciendo muy bien para mantener al equipo en la categoría.

Este año además tienen un equipo muy interesante.

Sí, incluso el año que marché yo quedaba un equipo interesante. Son plantillas para competir en Tercera, tienen un muy buen entrenador y seguramente les lleve a estar tranquilos bastante antes de las tres últimas jornadas para poder disfrutar más del fútbol.