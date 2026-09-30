Brais Graña, un joven con alma de capitán

En un equipo de gente joven y con una amplia trayectoria en el club, Brais Graña (Ferrol, 2008) solo cumple la primera de esas dos premisas. Tiene 18 años, pero durante toda su corta vida ha mostrado una personalidad que le llevó a ser capitán en las categorías inferiores del Racing de Ferrol y que ahora le está ayudando a convencer rápidamente en el Imperátor. Un buen ejemplo es su irrupción en el primer equipo, donde su aportación no es ni mucho menos testimonial. De hecho, acaba de dejar una asistencia en el importante triunfo ante el Sporting Coruñés (0-1) del pasado fin de semana.

El resto de la jornada | Derbi a domicilio y liderato para el Carral Más información

Graña empezó en el fútbol con solo tres años y lo hizo ya en el Racing de Ferrol, equipo en el que se mantuvo hasta que en 2023 se marchó al Portuarios. Allí disputó las tres campañas previas a este verano, en el que le llegó el momento de afrontar la vida universitaria. Y ahí, con una nueva vida en A Coruña en el horizonte, la cuestión era si seguir jugando o no.

“Después del Portuarios me mudé de Ferrol a Coruña para estudiar Ciencias Empresariales y tenía pensado dejar el fútbol para centrarme más en los estudios. Pero me empezaron a llamar de algunos equipos y al final me acabé autoconvenciendo de que el fútbol me seguía gustando, que era de las pocas cosas que me apasionan”, explica con franqueza.

“Me llegaban propuestas de Ferrol, pero no podía sacrificar tanto tiempo”

Fue entonces cuando entendió que la mejor opción pasaba por el club de la Sagrada Familia. “Me llegaban propuestas de equipos de Ferrol, pero no podía sacrificar tanto tiempo. Entonces pensé en clubes de A Coruña y se me ocurrió el Imperátor. Me habían hablado muy bien de Toño —entrenador—, contacté con él y me ayudó mucho a integrarme en el equipo y a estar más cómodo. No me arrepiento para nada de la decisión, porque me gusta mucho el grupo”, apunta Graña.

En principio, la idea del club es que alternara el Juvenil con el Modesto A, pero está pisando con mucha fuerza en la Primera Futgal. El zaguero partió como suplente en el debut como local ante el Marte (3-1), pero ingresó al campo tras el descanso y encadenó 90 minutos en la derrota contra el Perlío (1-0) y el empate frente al Cedeira (2-2). También fue titular ante el Sporting Coruñés (0-1), duelo en el que pidió el cambio en la segunda parte tras dejar su sello con una buena jugada que remachó Azael.

“Yo soy juvenil de último año y tengo la ficha con el juvenil; la idea es ir alternando un poco los dos. Desde el primer día he notado mucha confianza por parte de Toño y del preparador físico, Juan Naya, que nos está ayudando a la hora de ganar resistencia y fuerza, uno de mis puntos débiles. La verdad es que estoy sumando bastantes minutos con el primer equipo y estoy superando mis expectativas”, explica Graña, que se define como un lateral derecho de perfil defensivo pese a su rol en este partido.

“Estoy jugando bastante con el primer equipo y superando mis expectativas”

Y es que el Imperátor varía su plan de partido según el rival y ante el Sporting siguió las instrucciones de un Toño González que le pidió presencia ofensiva. Fue así como a los 56 minutos llegó el gol de la victoria: “Me interné por dentro como me pidió el entrenador y seguí con el balón hasta que vi a mi compañero, que estaba solo, y antes de jugármela yo preferí que metiera él el gol y asegurarlo”.

Un partido especial

El triunfo no fue ni mucho menos sencillo, pues el Ímper debió resistir desde el 83 con diez hombres al ver dos amarillas Brais González. La situación se iba a complicar aún más en los seis últimos minutos del alargue, cuando Varito también fue expulsado con dos amarillas. “Desde el banquillo se vivió con bastante tensión. Yo no podía aguantar sentado allí todo el tiempo. De hecho, hubo un momento en el que me apoyé en las vallas y todo porque no podía aguantar, estaba muy nervioso. Pero al final, la energía de los que estábamos en el banquillo y el esfuerzo de los que estaban en el campo se notó y conseguimos sacar el partido adelante”, resume el defensa.

Un Sporting Coruñés - Imperátor no es un derbi, pero sí se acerca en estos momentos a ello por todo lo que han compartido sus jugadores. Lo sabe Graña pese al poco tiempo que lleva en el equipo: “Tengo entendido que hace años que comparten divisiones, tanto en categorías inferiores como en sénior, donde han ascendido desde Tercera hasta Primera Futgal. Es un duelo con bastante rivalidad, pero ante todo siempre nos llevamos bien. Nos gustan los partidos así de reñidos”.

“En canteras como la del Racing te enseñan a entender el fútbol”

El zaguero recuerda con mucho cariño su paso por el Portuarios, equipo al que llegó tras vestir la camiseta del Racing de Ferrol con el brazalete de capitán. “Es una muy buena cantera y en ese tipo de clubes, con entrenadores tan buenos, no te enseñan a jugar en una posición, te enseñan a entender el fútbol, los movimientos y el porqué de las cosas. La exigencia es muy grande y se nota mucho el tener que competir durante 12 años seguidos por un puesto, una capitanía… Todo eso te ayuda a tener la mentalidad competitiva siempre activa”, reflexiona el lateral.

En el Imperátor se nota su personalidad en el campo, algo en lo que tiene mucho que ver su periodo como capitán en el Racing de Ferrol. “De pequeños nos íbamos turnando el brazalete, pero a partir de infantiles elegía uno el entrenador, otro los compañeros y otro la estructura del club. Y en esos tres últimos años lo fui a elección del cuerpo técnico”, recuerda.

Por ello, en su nueva etapa, trata de poner sobre la mesa un valor que ve fundamental: “Yo creo que el compañerismo es muy, muy importante y algo que debe tener un capitán. Un equipo no son jugadores sueltos, sino una familia. Y es muy importante estar unidos, como por ejemplo en el partido contra el Sporting Coruñés”.

El Imperátor continúa su camino en Primera Futgal este domingo (A Grela, 18.00 horas) con un nuevo derbi herculino, esta vez ante el Torre.