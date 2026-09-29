Pablito: “Ganar un trofeo rodeado de tus amigos es lo mejor que hay”

Pablo Vázquez ‘Pablito’ (A Coruña, 2007) puede haber derribado definitivamente la puerta del Modesto A del Ciudad Jardín. Después de dos temporadas como juvenil en las que conquistó la Copa AFAC y debutó con el primer equipo, el centrocampista partía este curso con ficha del nuevo equipo B, creado para apoyar a un A que logró el ascenso a Segunda Futgal. Esa era la idea, pero la categoría superior no parece quedarle grande a un chaval que el pasado domingo resolvió el choque ante el Sporting Burgo (2-1) con un doblete.

Darío Tato: “El 4-10 contra el Ciudad Jardín es de los partidos más locos que he vivido” Más información

¿Cómo vio el partido ante el Sporting Burgo?

En la primera parte parecía que la pelota no quería entrar; lo intentamos de todas las maneras, pero no pudimos marcar. Gracias al gran trabajo y a la persistencia del equipo, el gol llegó en los primeros minutos del segundo tiempo y, poco después, pudimos anotar el segundo.

¿Qué sintió al marcar ambos tantos y que sirvieran para ganar?

El primer gol fue de satisfacción y nervios. Al principio pensé que la pelota no iba a entrar, pero cuando vi que tocaba la red, sentí una mezcla de alivio, alegría y rabia contenida. La celebración del equipo lo dijo todo.

¿A qué edad empezó a jugar al fútbol y en qué equipos estuvo?

Empecé a jugar al fútbol a los cuatro años. El primer equipo en el que jugué fue el Orillamar; después pasé por la cantera del Deportivo de A Coruña y por el Ural, hasta el día de hoy, que juego en el Ciudad Jardín.

¿Y cuál es su mejor recuerdo en la cantera del Ciudad Jardín?

La victoria en la final de la Copa AFAC Juvenil del año pasado. Ganar un trofeo rodeado de tus amigos es lo mejor que hay.

¿Qué recuerda de su debut con el Modesto A hace ya dos temporadas?

Creo que no pudo ser mejor: entré como titular y ganamos el partido ante el CD Ciudad, por lo que fue un estreno muy satisfactorio.

"Queremos consolidarnos como un equipo de Segunda y llegar a luchar por otro ascenso"

¿Le han dicho si ahora va a continuar con ellos?

Sí, la idea es continuar en su dinámica de entrenamientos para poder ir a todos los partidos a los que me convoquen.

¿Qué objetivos tienen los dos equipos?

El Modesto A busca mantener la categoría este año para consolidarse como un equipo de Segunda y llegar a luchar en el día de mañana por otro ascenso. Respecto al Modesto B, la meta es pelear por estar lo más arriba posible en la tabla.

¿Y cuál es el de Pablo Vázquez?

Mi objetivo principal es seguir progresando como jugador y ayudar en todo lo posible al equipo.

¿Hasta dónde le gustaría llegar en el fútbol?

Me gustaría seguir disfrutando como lo hago ahora en el Ciudad Jardín y, poco a poco, ir escalando en el fútbol modesto.

¿Qué jugador de su liga no puede faltar en esta sección?

No sé muy bien a quién decir de otros equipos, porque todavía no los tengo muy controlados, por lo que te diré a mi compañero Álex Moroso.