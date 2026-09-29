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O Noso Fútbol

La alineación de DXT y el once ideal de la jornada 4 en el Fantasy de Tercera RFEF

Retroceso en la clasificación tras un fin de semana para olvidar

Santi Mendoza
Santi Mendoza
29/09/2026 09:25
Frank, delantero del Arteixo que hizo gol en la derrota por 2-4 ante el Alondras del pasado sábado
Frank, delantero del Arteixo que hizo gol en la derrota por 2-4 ante el Alondras del pasado sábado
PATRICIA G. FRAGA
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La Tercera RFEF cuenta esta temporada en su grupo 1 con la posibilidad de participar en un Fantasy, juego online en el que los usuarios deben conformar, cada jornada, un once con los futbolistas que participan en la Liga.

DXT Campeón se ha querido sumar a esta iniciativa de App O Club y el medio digital Non Vale Furar, de forma que participará en la llamada Liga Galicia, donde todos los usuarios pueden competir a la vez con un presupuesto de 70 millones cada jornada.

Tener más o menos suerte dependerá del acierto, pero sobre todo de los equipos coruñeses, pues la participación está sujeta a reglas autoimpuestas. Silva, Arteixo y Montañeros gozarán de protagonismo por igual, con tres futbolistas alineados por jornada, el máximo que permite el juego. Para completar el once, los otros dos hombres serán de cualquiera de los 16 clubes restantes, pero con la condición de haber jugado en algún momento de sus carreras en los equipos coruñeses.

La jornada

Alineación Fantasy de DXT Campeón (i) y once ideal de la cuarta jornada (d)
Alineación Fantasy de DXT Campeón (i) y once ideal de la cuarta jornada (d)

En esta cuarta fecha, la redacción de O Noso Fútbol optó por un 3-5-2 con Marcos (Montañeros); Iago Castro (Silva), Agulló (Silva), Dopico (Somozas y ex del Arteixo); Dani Fernández (Montañeros), David García (Silva), Queijeiro (Arteixo), Carletto (Lalín y ex del Silva), Álex Ramos (Arteixo); Adri Otero (Montañeros) y Frank (Arteixo). En total, el equipo hizo 9 puntos, muy lejos de los 45 de la pasada jornada. Caemos del puesto 325º al 600º en la general.

Forman el once ideal de la jornada Bruno (Antela); Araújo (Céltiga), Tiago (Antela), Eloy (Portonovo); Charly (Portonovo), Ube (Gran Peña), Lucas (Pontevedra B); Fran López (Céltiga), Manufre (Alondras), Arturo (Viveiro) y Adri Rodríguez (Sarriana).

Y curiosidades de esta Liga: el usuario más destacado de la fecha con 92 puntos fue un Fran López que se alineó a sí mismo como capitán y que acabó como MVP tras sus dos goles en el Céltiga-Estradense. Para él sí fue un domingo redondo.

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