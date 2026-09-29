Jairo Arias, entrenador del Montañeros: “Necesitamos recordar lo que fuimos, somos y podemos ser”

Jairo Arias, entrenador del Montañeros, al inicio de la pretemporada QUINTANA

Nada le está saliendo al Montañeros en este inicio de temporada. El conjunto coruñés partía con altas expectativas, pero cierra la clasificación del grupo 1 de Tercera RFEF con cero puntos. Un momento difícil en el que su entrenador, Jairo Arias, hace un llamamiento a la tranquilidad. El asturiano reconoce que el equipo debe mejorar, aunque relativiza la situación con 30 jornadas todavía por delante. Su receta es clara: mucho trabajo para reducir el número de errores y asimilar mejor los conceptos, pero también una buena dosis de confianza para un grupo que ahora necesita sentirse respaldado.

El asturiano atendió a DXT Campeón y realizó en primer lugar un análisis de la situación. “Si tenemos cero puntos, es porque hay mucho margen de mejora y cosas que no estamos haciendo bien. Ante el Viveiro —último partido— hubo cinco o seis aproximaciones del rival en las que nos marcaron goles y nosotros tenemos que hacer muchas cosas para generar. En los dos partidos de casa hicimos cosas mal, pero creo que no eran para perder. Creo que la única derrota justa de verdad fue la de A Estrada. Pero esto es para ser objetivo, no para quitar miga a la situación. Se están juntando infortunios como el gol de Arturo, que hace una gran jugada, pero su tiro toca en Samu y desvía la trayectoria. En pretemporada, el Compostela y el Covadonga (Segunda RFEF) nos generaron más y solo nos marcaron un gol. Estamos pagando muy caro cada error”, reflexiona Arias.

Para el técnico, el duelo ante el Viveiro (1-2) no fue peor que el del Racing Villalbés (2-3): “He visto el partido repetido y no tengo esa sensación. Tampoco lo dice el xG, de 1.60 goles del rival y 2.70 nuestro. Es un partido más feo porque ellos aprietan hombre a hombre por todo el campo, mientras que el Villalbés defendió más desde el espacio y la posición, por lo que pareció que jugamos mejor; fue más alegre de cara al público”.

Cuestionado por aspectos a mejorar, utiliza el duelo ante el Viveiro para dar una clave ofensiva y otra defensiva. “Al apretarnos hombre a hombre, salvo los dos centrales que se quedaban con Adri Otero (delantero), eso implica que hay alguien libre en primera línea. Dejaban a Tomé libre y quedaban él y Pablo Martínez contra Rolle. El partido hay que simplificarlo en esa ventaja, porque si el resto están hombre a hombre, es muy difícil sacar ventaja. Buscamos muchos cambios de estructura para intentar encontrar una ventaja que el año pasado reconocíamos mejor. Por el momento lo estamos haciendo solo por momentos. Hay que seguir trabajando en las diferentes formas que te pueden apretar y, en el momento sin balón, tenemos que estar más vivos en las vigilancias ofensivas y no meter el pie en situaciones de bloque medio-bajo, sobre todo si vienen de transición”, apunta.

Antes de entrar a valorar cómo está influyendo el gran cambio que ha sufrido la plantilla, Jairo Arias incide en el tema de los goles esperados: “No es por disculparme ni a mí ni a los jugadores, porque tener un xG de 8 en cuatro jornadas es una barbaridad, pero es que llevamos once goles encajados. Como se suele decir, a perro flaco todo son pulgas. Y por ello es lógico que el vestuario y el cuerpo técnico estén fastidiados, ya que sabemos que estamos teniendo demasiados errores, pero tampoco para perder todos los partidos”, entiende el técnico de un Montañeros que lleva seis goles a favor y “algo más de 7 esperados”.

Construir un equipo

Durante el verano salieron jugadores importantes y llegaron muchos otros que hacían presagiar un Montañeros de zona alta, pero los Tomé, Axel, Constenla, Pablo Martínez, Cañi, Adri Otero y compañía deben seguir un proceso por el que ya pasaron otros jugadores del Montañeros, explica Jairo. “Hay gente nueva y es lógico que les cueste. El año pasado sacamos resultados no estando bien al inicio porque fuimos fiables en el momento sin balón, pero Iago López, con el que tengo un trato exquisito, no era en las primeras jornadas el central que acabó siendo, un Top 3 de la Liga. Balsa está en Segunda RFEF y en las doce primeras jornadas tuvo una presencia testimonial en el equipo. Carreira empezó jugando, desapareció hasta la baja de Unai y cuando regresó al once estuvo espectacular. Es tiempo. Y el año pasado teníamos el atajo de que dos de los fichajes, Achore y Dani, conocían perfectamente la idea y el modelo”, reflexiona el preparador.

Otro ejemplo de que las notas se ponen en junio lo encuentra en el rendimiento de algunos equipos en pasadas temporadas. “Van cuatro semanas, la plantilla lo sabe”, contesta al ser preguntado por la fe del vestuario en lo que están trabajando. “Lo digo siempre, As Pontes llevaba 10 de 12 puntos en mi primer año de Preferente y descendió. Y la UD Ourense solo tenía tres puntos después de seis jornadas el curso pasado y acabó ascendiendo a Primera RFEF. A todos nos preocupa cómo estamos, pero sabemos de nuestra capacidad y todo el tiempo por delante”, enfatiza.

Arias encuentra también un motivo para ser optimista en una actuación del equipo esta misma temporada. “El Boiro —líder— nos ganó al final de todo y nadie del equipo tiene sensación de haber sido peor en ese partido. Fue igualadísimo y eso indica que no somos un equipo de cero puntos, lo debemos tener claro. Nos toca llevar los aciertos y los errores a las tareas e incidir menos en el modelo general y hacerlo más en conceptos micro”, detalla.

También, al trabajo de esa confianza que necesita el jugador en estos momentos. “Cuando las cosas vienen mal dadas, necesitas a alguien que te diga ‘calma’ y que te recuerde lo que fuiste, eres y puedes ser. No estamos siendo, pero somos. Y nuestro objetivo es esa victoria que nos dé la confianza para sacar lo que realmente somos”, insiste.

De hecho, para Jairo la clave pasa más por ahí que por fustigarse con una excesiva autocrítica. “Estamos trabajando más y mejor que el año pasado. En esta sociedad, si ganas, parece que haces un gran trabajo, aunque no sea así, mientras que si pierdes, parece que estás trabajando peor. Pero no es así. El otro día les dije a los jugadores que no les puedo reprochar nada, más allá de momentos puntuales en los que nos están penalizando ciertas decisiones. Una vez aceptado eso, seguimos entrenando esas acciones. Me culparía si en los partidos sucedieran cosas por no trabajarlas en los entrenamientos, pero lo estamos haciendo y necesitamos tiempo para quitarnos el nerviosismo, la falta de confianza, etc. Me pasó con el carnet de conducir, que de una semana a otra pasé de ocho fallos a uno. Y estaba igual de preparado”, ejemplifica.

Por último, ya inmerso en una semana que terminará con la visita al Alondras, el avilesino destaca la confianza total del club. “Aquí se me da confianza absoluta. Con el presidente hablo de mil cosas y en ningún momento me han dicho cuidado, ni nada de eso. Al contrario, me dejó claro que vayan las cosas bien o mal, voy a estar aquí. Es de agradecer eso, porque en situaciones adversas lo que más necesitas es la confianza de tu club. Y son cosas que pesan cuando tomas decisiones como la de renovar: saber que si vienen mal dadas van a apostar por tí hasta el final”, subraya Jairo.

Atlético Arteixo y Silva

También ofrecieron su habitual valoración Noé López, técnico de un Arteixo que cayó ante el Alondras (2-4), y Diego Armando García, entrenador de un Silva que cedió en el campo del Portonovo (4-2).

Noé López, entrenador del Arteixo: "En los primeros 25 minutos dimos muchas facilidades a nuestras espaldas y vernos 0-2 en el diez nos puso muy complicado el partido. Después cambiamos el sistema y estuvimos mejor con y sin balón. Incluso tuvimos opciones de empatar con el 2-3. Lo bueno fue la mejoría de la segunda parte y que nunca bajamos los brazos".

Diego Armando García, entrenador del Silva: "Me quedo con las ganas de ir a por el partido en la segunda mitad. Nos adaptamos a una manera de plantear el partido diferente y nos metimos dentro, pero en varias contras quedamos demasiado expuestos y de ahí esos dos últimos goles. La primera parte fue muy mala, no hubo nada salvable. Debe servir como ejemplo de cómo no salir a un partido a nivel competitivo".