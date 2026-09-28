Sporting Coruñés - Imperátor, partido del grupo 1 de Primera Futgal PATRICIA G. FRAGA

Cuarta jornada en Preferente Futgal y los dos grupos de Primera RFEF. Una menos en una Tercera RFEF femenina donde empieza a sumar de tres el Atlético San Pedro. Así fue el domingo de los equipos de la delegación coruñesa.

Tercera RFEF femenina - Grupo 1

Tomiño - Atlético San Pedro (1-3). Un hat-trick de Alba Martínez sirvió al conjunto oleirense para ganar por primera vez en Tercera RFEF.

O Val - Victoria B (2-3). Con dos goles de Andrea Fernández y uno de Lucía Conde en el añadido, el filial del Victoria salta hasta la tercera plaza.

Preferente Futgal - Grupo 1

San Tirso - Carral (0-1). Continúa sorprendiendo un Carral que es nuevo líder de Preferente en su temporada de regreso a la categoría. Lo hace además tras vencer en un escenario señalado, O Monte, donde se llevó el derbi con un solitario tanto de Santi Parente a los 45 minutos. Los locales dejan la cima tras encajar su primer tanto del curso y no encontrar la forma de batir a Iván López.

Chantada - Betanzos (2-1). Primera derrota de un Betanzos que dio demasiada ventaja al Chantada. Los del Mandeo encajaron en el primer minuto de juego, iban 2-0 pasada la media hora y solo pudieron recortar distancias por medio de Ángel Fernández.

Galicia Mugardos - Paiosaco (1-1). Los de A Porta Santa sumaron su primer punto en un partido en el que se adelantaron por medio de Dani Carnota. Siguen colistas.

Sigüeiro - Sofán (0-1). Hasta la sexta posición escala un Sofán que venció en el Lino Balado con gol de Iván Martínez en el añadido.

Noia - Órdenes (3-2). Sigue sin encontrarse un Órdenes al que se le resiste el primer triunfo y es cuarto por la cola. Ante el Noia tiró de orgullo tras verse 3-0 abajo, pero los goles de Adrián Maroñas y Pastur resultaron insuficientes para sumar al menos un punto.

Primera Futgal - Grupo 1

Sporting Coruñés - Imperátor (0-1). En un partido de mucha disputa, el Imperátor logró un triunfo de madurez ante un Sporting Coruñés que dispuso de más oportunidades en la primera mitad. La segunda arrancó con el gol de Azael, algo que espoleó a los de la Sagrada Familia en ataque. Al final les tocó resistirunos minutos con dos hombres menos, pero sin excesivo sufrimiento.

Marte - San Sadurniño (2-0). Segunda plaza para un Marte que sumó su tercer triunfo consecutivo. Marcaron Álex Ares y Pablo Mato.

Perlío - Orillamar (1-0). Un gol de Iván San Emeterio dejó nuevamente sin premio al Orillamar, que es penúltimo.

Victoria - Relámpago (2-2). Las ‘cebras’ se dejaron el liderato en favor del Cedeira tras un partido en el que remontaron el gol de Álex Martínez con tantos de Mario Seoane y Dani Lado, pero recibieron después el 2-2, obra de Lichi.

Almeiras - O Val (2-1). Segundo triunfo de los de Culleredo, que han arrancado con buen pie en la categoría. Tantos de Gabo y Dani Varela.

Eume - Olímpico (1-2). Gran remontada del equipo de Vilaboa en los minutos finales. Es quinto tras los goles de Álex Pérez y Anxo Cernadas.

Meirás - Sada (1-1). Un penalti en el añadido dejó con la miel en los labios a un Sada (13º) que ya acariciaba todo el botín.

Torre - Cultural Maniños (4-1). Los de Monte Alto aprovecharon la visita del colista para cambiar los empates por el primer triunfo. Tantos de Ander, Moha, Martín Sampedro y Saúl Rodríguez.

Primera Futgal - Grupo 2

Sporting Meicende - Sporting Cambre (1-1). Los locales son cuartos con un punto más que su rival de ayer. Garaboa igualó el gol del local Mateo Mosquera.

Club do Mar - Vizoño (4-1). Triunfo del equipo de Caión, que vuelve a la primera mitad de la clasificación. El Vizoño es ahora décimo. Los tantos del equipo local fueron obra de Sergio Pose, Totó, Ashier y Unai en propia puerta. Por los visitantes marcó Brichu.