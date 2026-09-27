El Silva sale mal parado de un intercambio de golpes en Portonovo (4-2)

Portonovo - Silva en Baltar GONZALO SALGADO

Paso atrás del Silva, que cae hasta la 14ª posición del grupo 1 de Tercera RFEF tras perder en el campo del Portonovo (4-2). El encuentro fue un intercambio de golpes en el que el equipo local tuvo más acierto.

La primera mitad estaba siendo igualada, pero el equipo local hizo valer su mayor posesión de balón para adelantarse con un remate de Juan Barbeito en un centro lateral. Minutos después, Carlos Martínez clavó un golazo de falta y el duelo se marchó 2-0 al descanso.

El Silva salió decidido a volver a meterse en el partido y, tras una serie de aproximaciones, encontró premio con el gol de Mouriño. El ex del Órdenes cazó un rechace en el área y marcó su primer tanto en la categoría.

Los de Diego Armando García se lanzaron entonces a por el empate, pero no lo encontraron y en el minuto 86 llegó un tanto de Pedro Rey al contraataque que parecía la sentencia. No lo fue tanto, ya que nada más sacar de centro Naím Rodríguez recortó distancias con un gran tiro desde fuera del área al palo largo.

Volvía a tener sus opciones el Silva, pero se esfumarían rápidamente con un penalti que costó además la expulsión al carrilero Iago Castro. El encargado de lanzar desde los once metros fue Eloy Rosal, que batió a Minibugy y terminó de cerrar el partido.

El Silva se queda con cuatro puntos, uno por encima de una zona de descenso que marca el Viveiro.