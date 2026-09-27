Derrota del Victoria ante el filial del Eibar (2-1)

Alineación titular del Victoria ante el Eibar B CEDIDA

Continúa sin encontrar el camino de los puntos un Victoria que, tras ganar en su debut, lleva ahora tres derrotas de forma consecutiva. Ante el Eibar B (2-1) estuvo en todo momento en el partido, pero le faltó algo de colmillo en ataque para acercarse a igualar la contienda.

El encuentro arrancó con mucho ritmo por parte del equipo local, que se impuso en la mayoría de los duelos. Eso complicó al Victoria a la hora de ajustar aquellas situaciones en las que el tridente ofensivo del Eibar B buscaba correr al espacio.

Un guion inicial que propició una ocasión de peligro del conjunto vasco, acción a la que le siguió la reacción de un Victoria al que, sin embargo, le costaba salir ante la presión alta del rival.

Poco a poco, el equipo de Javi Angeriz fue sintiéndose cómodo en bloque bajo y, tras un par de buenas transiciones en las que no generó peligro, encontró el gol en su primera gran oportunidad. Fue obra de Laura Martínez.

Corría el minuto 24 de juego, pero solo once después las ‘cebras’ ya iban por debajo en el marcador tras no gestionar bien la ventaja. Los goles llegaron en un lapso de tres minutos y tuvieron que ver con el acierto de Ane e Itxaso, respectivamente.

En la segunda mitad, Angeriz trató de dar otro aire al equipo con los cambios. La idea era tener más piernas para correr y parar su juego interior, pero la mejoría fue insuficiente. Además, el Eibar B daba mucha sensación de peligro cuando tenía espacios para correr.

Aunque el partido estuvo abierto hasta el final, el Victoria estuvo lejos de inquietar a Garazi. Faltó dominio en campo contrario, de forma que todo terminó con el 2-1 de la primera mitad.