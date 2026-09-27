Crónica | Un preocupante Montañeros cae ante el Viveiro y pasa a ser colista (1-2)

Acción de ataque del Montañeros ante el Viveiro CARLOTA BLANCO

El Viveiro agudizó la mala dinámica de un Montañeros (1-2) que transmite sensaciones preocupantes en este inicio de Liga. Los de Elviña pasan a la última plaza tras caer ante un equipo que también llegaba sin puntos y que sacó a relucir los desajustes de un conjunto morado que está defendiendo mal. Son ya once goles en contra y además está faltando también inspiración en el área rival.

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En una semana en la que el equipo se mentalizó para empezar a sumar de una vez por todas, incluso con una conjura el viernes en forma de aperitivo posterior al entrenamiento, Jairo Arias optó por realizar una única modificación con respecto al equipo titular de A Estrada: Xoel Vilariño por Constenla en el centro del campo. Quiere invertir el asturiano en jugadores nuevos que tienen que irse haciendo al equipo, como Tomé, Luis Castro, Pablo Martínez, Cañi o el delantero Adri Otero.

Como ante el Racing Villalbés, el Monta volvió a dejar unos minutos iniciales de mucha movilidad y llegadas al área, pero su primera parte fue floja. Faltó algo de llegada hasta el ecuador, más allá de un peligroso centro al área de Cañi y un zurdazo de Xoel que se perdió por encima del larguero. Mientras tanto, el Viveiro avisaba de que tenía el plan claro con una oportunidad de Arturo que obligó a intervenir a Marcos.

Poco a poco, el conjunto lucense sintió que tenía la situación controlada en defensa y empezó a encontrar la forma de correr al espacio. Volvió a avisar Arturo y en la segunda jugada Dani González recibió un gran pase de Rolle y buscó un tiro que fue bloqueado por un zaguero. Iba sacando cosas el Viveiro: córners o faltas ante las que el Montañeros dudaba, como en un saque frontal en el que Izan estaba liberado, pero no atinó en el control.

Las sensaciones de los locales no eran positivas y en una acción a priori sin peligro iba a llegar el golpe del 0-1. Arturo salió en carrera desde medio campo y se quitó a un defensa de encima con un sutil toque para después marcar. Su disparo tocó en alguien, superó a Marcos y el banquillo visitante se fundió en una piña. Terminaban más de 300 minutos sin celebrar un gol en este inicio de Liga.

Quedaban cinco minutos para un descanso que no vino mal al Monta, pues acababa de conceder nuevamente una ocasión de peligro a balón parado. Hubo dos toques del Viveiro en zona de peligro y Deán finalizó con una ‘picadita’ que se perdió por encima del larguero.

Triple cambio y paso adelante

Jairo Arias vio claro que su equipo necesitaba otro aire y entendió que la mejor solución era pasar a un 4-2-4 con Pape e Iago Pérez como delanteros. En el doble pivote se mantuvieron dos hombres con llegada (Pablo y Dani), dejando las bandas para Cañi y el otro jugador de refresco, Ogando.

Aunque empezó con un nuevo susto en forma de falta de entendimiento entre la defensa y Marcos, lo que permitió a Peli buscar un lanzamiento lejano que no fue gol por poco, el Montañeros hizo méritos para empatar: Luis Castro de volea, Dani Fernández de cabeza, Tomé —al palo— en la prolongación de un córner y Cañi alto en otra acción de doble toque en el área rozaron el tanto.

El gol se resistía más de lo lógico y había el problema de que el equipo estaba expuesto en ocasiones. Los de A Mariña eran capaces de montar una acción de peligro con un desplazamiento en largo de Peli y un centro de Dani González que no encontró remate de Esquerdeiro en el segundo palo por muy poco.

Las opciones del Monta pasaban por insistir lo que hiciera falta y de esa forma llegó el empate. En un nuevo centro al área, Jacobo derribó a Pape en su intento de marcaje, el colegiado señaló penalti y el senegalés transformó desde los once metros lanzando a la derecha, el lado contrario al que se venció Ayoub.

El empate debía espolear al equipo coruñés, que no dejó de tener situaciones de área, pero concedió mucho más de lo aceptable para un partido de Tercera RFEF. El Viveiro estaba agazapado, pero cada vez que salía tenía la suya: Rolle obligó a Longueira a sacar un balón casi sobre la línea y Hugo Rodríguez lanzó fuera desde buena posición tras recibir un gran pase de tacón de Carlos Teixeira.

Y quedaba un añadido de esos que suceden cuando no sale nada. De errores en defensa y ataque. El primero, de un Antón Garda que se precipitó en el área propia y derribó al propio Hugo Rodríguez. Penalti y gol en el 90+5. El segundo, de Pape en la última del partido. Todavía tuvo tiempo para generar una clarísima el Monta a través de un saque de banda, pero el delantero se topó con el palo en un remate completamente solo en el segundo palo.

Montañeros 1-2 Viveiro

Montañeros: Marcos; Moreta (Antón Garda, m.80), Samu Rey, Tomé (Longueira, m.70), Luis Castro; Xoel Vilariño (Ogando, m.46), Pablo Martínez, Dani Fernández; Jorge Otero (Iago Pérez, m.46), Adri Otero (Pape, m.46), Cañi.

Viveiro: Ayoub; Raúl, Jacobo, Izan, Deán (Hugo Rodríguez, m.73); Juan López (Xoel Eijo, m.73), Peli; Dani González (Xoel Rodríguez, m.80), Rolle (Carlos Teixeira, m.87), Esquerdeiro; Arturo (Júnior, m.80).

Goles: 0-1, m.40: Arturo; 1-1, m.69: Pape, de penalti; 1-2, m.90+5: Carlos Teixeira, de penalti.

Árbitro: Miguéns Santiago (Santiago). Amonestó a Juan López (m.66), Peli (m.90+2) y Júnior (m.90+3), del Viveiro.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada del grupo 1 de Tercera RFEF disputado en Elviña Grande ante unos 250 espectadores.