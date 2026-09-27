Crónica | El Bergan es el nuevo líder tras derrotar al Portugalete en As Eiroas (3-2)

Ale Sánchez, atacante del Bergantiños, tras marcar uno de sus dos goles RAÚL LÓPEZ

Carlos Castro. ADG. Carballo

Bergantiños y Portugalete (3-2) disputaron un partido extraordinario en As Eiroas que pudo ganar cualquiera. Goles, penaltis, balones a los palos, ocasiones y mucha intensidad. Los locales, que jugaron más de la mitad del choque con uno más por la expulsión de Recio, debieron remontar el gol inicial de Jorge García. Ale Sánchez, extraordinario con un doblete, y Ankudinov protagonizaron el vuelco, que recortó Mayo para que el partido no perdiera la emoción. El Bergantiños es líder de la categoría por primera vez en su historia.

Crónica | Un preocupante Montañeros cae ante el Viveiro y pasa a ser colista (1-2) Más información

El Portugalete sorprendió con una salida intensa que hizo retrasar metros a todas las líneas del cuadro de Carballo durante los primeros cinco minutos. Una patada de Gandoy a Iker Llamazares, por la que fue amonestado, permitió a los locales parar el inesperado vendaval. Tres minutos después, el Bergantiños desperdició una ocasión inmejorable para adelantarse. Álex Pachón robó cerca de la divisoria y sirvió al desmarque por el centro para Hugo Villaverde. El ex del Arosa, mirando a todos por el retrovisor, encaró a Ibon González, quiso superarlo por abajo, pero el meta anduvo rápido de reflejos y rechazó con la mano. El Portugalete, que solo había compartido algo más la posesión, se adelantó a los 17 minutos en un ataque por la derecha de Oier. Desde el lateral del área observó la llegada por el centro de Jorge García, que recibió y cruzó a las mallas el 0-1.

Sin ser un partido violento, al jugarse con alta intensidad, hubo parones por choques entre Recio y Joseda, que chocaron sus cabezas, u otro de menores consecuencias que dejó lastimado a Nacho Pastor. El gol restó el número de aproximaciones al área local del Portugalete, pero el cuadro gualdinegro demostró su jerarquía al mantener el balón con soltura para circularlo en su propia parcela. En el minuto 33, en la mejor combinación del Bergantiños, con triangulación para el desmarque interior de David Iglesias, el centrocampista entró al área para encarar a Ibon González antes de ser derribado por Recio. Ale Sánchez lanzó el penalti y engañó al meta, que se tiró hacia su derecha. Recio pasó sus minutos de villano porque en el minuto 41, en una acción ofensiva, con disputa aérea del balón, golpeó con el codo a Nacho Pastor, ganando su segunda amarilla en siete minutos. Con uno menos, Iker Llamazares se fue a la posición de Tapiador porque este ocupó la del expulsado Recio en el lateral izquierdo. Antes del descanso, Álex Pachón cazó en el área un centro desde su derecha, pero su cabezazo no encontró puerta.

El segundo tiempo comenzó con el Bergantiños presionando más. En el minuto 54, aprovechando el primer córner del período, Iker Llamazares agarró a Álex Pachón en la perpendicular al segundo palo y el colegiado señaló el punto fatídico. Lo lanzó el punta barcelonés, pero Ibon González, lanzándose a la derecha, consiguió rechazar el penalti. El Portugalete salió reforzado de la acción y pudo adelantarse en una falta en tres cuartos con la que Tapiador, de cabeza, puso el cuero cerca de la escuadra.

Ahora sí

El partido se mantuvo abierto y el Bergantiños lo aprovechó superada la hora. Ibon González sacó con el pie un chut de Álex Pachón, pero no pudo con el rechace, que Ale Sánchez clavó en la red. Dos minutos más tarde pudo llegar el tercero del cuadro de Carballo, pero su remate flojo acabó en el palo. Álex Pachón no tenía el día porque otro remate suyo, al borde del área pequeña, fue desviado por Expósito. En el minuto 71, a la contra, David Iglesias colocó un centro dividido que Álex Pachón remató contra el poste.

Ankudinov, con pocos minutos sobre el césped, pareció sentenciar el partido en un desmarque de ruptura. Recibió el pase de Koke y anotó por el centro. No fue así porque Mayo, a centro de Crespo, cabeceó el 3-2 poco después. El Portugalete tuvo la opción del empate en la prolongación de cinco minutos. Primero Ander, de cabeza, pero sobre todo en la volea de Aimar Barrera, que solo, por la derecha, mandó la pelota por encima del larguero cuando se presumía el gol. Los equipos se igualaron en los dos últimos minutos por la lesión de Isra, pero el marcador no se movió.

Bergantiños 3-2 Portugalete

Bergantiños: Alberto; Joseda (Balsa, m.87), René Pérez, Nacho Pastor, Manu Berrocal; Gandoy (Iago Novo, m.68), David Iglesias (Isra, m.87); Koke, Hugo Villaverde (Onyia, m.68), Ale Sánchez; y Álex Pachón (Ankudinov, m.80).

Portugalete: Ibon González; Del Campo, Expósito, Tapiador, Recio; Oier (Mayo, m.68), Iker Llamazares (Lamadrid, m.84); Crespo, Jorge García (Aimar Barrera, m.68), Alain (Ander, m.46); Imanol (Jon López, m.64).

Goles: 0-1, m.17: Jorge García; 1-1, m.35: Ale Sánchez, de penalti; 2-1, m.61: Ale Sánchez; 3-1, m.83: Ankudinov; 3-2, m.86: Mayo.

Árbitro: Leandro Manuel Carbajales (Asturias). Expulsó con doble cartulina amarilla al visitante Recio (min. 41). Amonestó con tarjeta amarilla a Gandoy, René Pérez, David Iglesias y Onyia, del Bergantiños; y a Oier e Iker Llamazares, del Portugalete.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada del grupo 1 de la Segunda RFEF 2026-27 disputado en As Eiroas ante unos 500 espectadores.