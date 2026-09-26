Un buen Arteixo paga su mal arranque ante el Alondras (2-4)

Quico controla el balón ante la presión de Manufre y Yelco Alfaya Patricia G. Fraga

Primera derrota (2-4) de la temporada para un Atlético Arteixo que no hizo un mal partido contra el Alondras, pero que pagó muy caros sus despistes defensivos y un mal arranque. Los visitantes se pusieron 0-2 en los primeros diez minutos de encuentro y esa diferencia, a pesar de los esfuerzos locales, terminó por ser insalvable.

Samu Rey: "Nuestra mayor exigencia viene de nosotros mismos" Más información

No empezó bien el partido para el Arteixo. A pesar de que a punto estuvo Frank de aprovechar la falta de comunicación entre Lope y Pedro Ares, fue el Alondras quien golpeó primero con apenas seis minutos y medio de juego consumidos. Los visitantes leyeron a la perfección el espacio por la banda derecha, donde Fontán entró como un puñal para quedarse solo ante Sergio Varela y batir al guardameta con una gran definición rasa.

No tardó en doblar la ventaja el Alondras en una jugada similar tan solo tres minutos más tarde. En esta ocasión fue un pase al espacio para Yelco Alfaya, que abrió de primeras a la otra banda para Fontán. El 22 cedió de nuevo atrás hacia el punto de penalti, desde donde Manufre no perdonó el 0-2 en un gran inicio de partido cangués.

A punto estuvo de llegar la réplica del Arteixo poco después. Álex Ramos robó en zona de tres cuartos y filtró un buen pase para el desmarque de un Frank que no acertó ni a controlar en primera instancia, ni a superar a Pedro Ramos a la hora de definir.

Los locales estaban presionando bien la salida de balón del Alondras y así fue como llegó el gol que recortó distancias a los 21 minutos. Frank se impuso a los centrales rojiblancos y se quedó solo ante Pedro Ares. El nuevo delantero del Arteixo se lo tomó con calma, midió al portero con la mirada y definió raso al fondo de la red.

Ambos equipos se asentaron sobre el terreno de juego del Ponte dos Brozos y el encuentro bajó a nivel de ritmo, pero creció a nivel táctico. Sin embargo, una vez más, el Alondras encontró las transiciones a la espalda de los carrileros locales. En esta ocasión fue por la banda izquierda, desde donde Aitor Aspas puso un centro medido para que Manufre hiciera el 1-3 a cinco minutos del descanso. Pudo ser aún peor para el Arteixo, pero Fontán se quedó sin fuerzas a la hora de definir con la pierna mala en el mano a mano con Sergio Varela.

Una acción del Arteixo-Alondras Patricia G. Fraga

Conato de reacción

Quiso agitar el árbol Noé López tras el descanso. Desistió del esquema con cinco defensas y dio entrada a Jairo Riveiro en lugar de Antonio. Y vaya si le salió bien la jugada al técnico fisterrán. Primera presión en campo rival, robo de Álex Ramos, pase hacia Jairo y gol de canterano para recortar distancias apenas un minuto después de dar inicio a la segunda mitad.

Con la entrada de Jairo por la izquierda, Álex Ramos modificó su posición hacia la mediapunta en un 4-2-3-1 y el equipo mejoró, con el propio Ramos, Queijeiro y Óscar Varela adueñándose del centro del campo. De hecho, fue el propio arteixán el que estuvo a las puertas del empate en un rechace dentro del área, pero apareció providencial Kopa para evitar el gol.

Era el momento de los locales, pero también lo fue de Pedro Ares. El guardameta del Alondras evitó el empate arteixán en dos tiros lejanos, primero de Álex Ramos y luego de Pablo Ramos, con buenas intervenciones. Los cambios le dieron otro color a los visitantes, que reclamaron penalti en dos ocasiones y en ambas el colegiado optó por no señalarlo.

El Arteixo se volcó en tareas ofensivas y de presión hasta el final, pero no consiguió ninguna ocasión clara. Con los locales volcados, el Alondras encontró a Marchena a la contra, que se encontró con la cara de Sergio Varela en el mano a mano, pero estuvo acertado en el rechace para mandar un latigazo directo a la escuadra que supuso el 2-4 definitivo.

Un resultado que supone la primera derrota de la temporada para el Atlético Arteixo. El equipo de Noé López se queda con 5 puntos en su casillero tras cuatro jornadas, mientras que el Alondras suma su tercera victoria consecutiva para colocarse con 9 puntos en su haber. La próxima semana, el Arteixo visitará al Gran Peña y el Alondras recibirá al Montañeros.

Atlético Arteixo 2-4 Alondras

Arteixo: Sergio Varela; Quico, Antonio (Jairo, m.46), Hugo García (Hugo Cebrián, m.82); Pablo Ramos, Óscar Varela (Ube, m.82), Queijeiro, Casariego; Juan Barrós (Sergio Montes, m.71), Frank (Habib, m.62) y Álex Ramos.

Alondras: Pedro Ares; Diego Rodríguez, Lope, Kopa, Aitor Aspas; Hugo Rodríguez, Adrián Hernández (Brais Bernárdez, m.71); Fontán (Marchena, m.71), Luismi Rincón (Rial, m.60), Yelco Alfaya (Álex Rodríguez, m.88); Manufre.

Goles: 0-1, m.7: Fontán. 0-2, m.10: Manufre. 1-2, m.21: Frank. 1-3, m.40: Manufre. 2-3, m.47: Jairo. 2-4, m.93: Marchena.

Árbitro: Fraga Villares (Ferrol). Amonestó a Hugo García y Quico, del Arteixo.