Previas | La reacción del Monta pasa por vencer a un Viveiro también a cero

Montañeros - Viveiro, el pasado mes de marzo GERMÁN BARREIROS

La jornada dominical de Tercera RFEF deja en esta ocasión la participación de los dos equipos coruñeses.

Montañeros - Viveiro (Elviña Grande, 12.30 horas)

El Montañeros ha empezado con el pie cambiado, pero hoy tiene una nueva oportunidad de sumar sus primeros puntos de la temporada ante un Viveiro que, tras la disputa de tres jornadas, también se ve sin puntos en el casillero.

Pese a que las expectativas del equipo coruñés son altas para esta temporada, lo primero que debe hacer es cambiar la dinámica y empezar a sumar de tres. Una de las claves pasa por mejorar a nivel defensivo, pues el equipo ha encajado tres goles ante Boiro, Racing Villalbés y Estradense, dejando sin premio los cinco tantos a favor que ha conseguido.

Por su parte, el Viveiro cayó en su debut contra el Antela (0-1) y tampoco pudo sumar ni marcar ante Sarriana (2-0) y Atlético Arteixo (0-1).

Para este encuentro, el Montañeros cuenta con las bajas del lateral derecho Diego Rodríguez, que sigue tocado del aductor, y del lateral izquierdo Óscar Fernández, que ha recaído de esa misma dolencia. En el equipo visitante son baja por diferentes motivos Diego Fernández, Antón, Cora y Chucas. Paredes es duda.

Alineaciones probables

Montañeros: Marcos; Moreta, Samu, Tomé, Luis Castro; Pablo Martínez, Dani Fernández; Jorge Otero, Axel, Cañi; Adri Otero.

Viveiro: Ayoub; Raúl, Jaco, Izan, Esquerdeiro; Deán, Peli; Dani, Rolle, Júnior; Arturo.

Portonovo - Silva (Baltar, 18.00 horas)

El Silva visita al Portonovo con la idea de prolongar la buena racha como visitante que disfruta desde el tramo final del pasado curso. Entre Liga y Copa RFEF son tres triunfos y dos empates, de forma que el equipo está con confianza lejos de A Grela.

Enfrente estará un equipo que procede de Preferente y que también ha empezado el curso con cuatro puntos.

"Hicimos una buena semana, estamos con muchas ganas de volver a jugar en Baltar. El Silva es un rival rocoso con una mezcla de jugadores con mucha experiencia y chavales jóvenes. Tenemos que dar nuestra mejor versión a nivel ofensivo y luego contrarrestar su juego directo y sus acciones a balón parado. Tenemos que coger ese punto de madurez y experiencia para competir estos partidos con la exigencia que tienen", analiza Minso, entrenador del Portonovo.

Las bajas del Silva son el zaguero Buyo, que deberá pasar por el quirófano tras abrirse el pómulo en el anterior partido, y la del medio Carro por una lesión en el isquiotibial.

Alineaciones probables

Portonovo: Dadín; Juan, Marcos, Cantero, Eloy; Charly, Lede, Monchito; Escudero, Vicente, Yoel

Silva: Minibugy; Fer Gordo, Agulló, Bili; Iago Castro, Baldo, David García, Moure, Parafita; Cano, Mouriño