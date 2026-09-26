Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

Previas | La reacción del Monta pasa por vencer a un Viveiro también a cero

En otro partido del domingo, el Silva buscará continuar su racha como visitante en el campo del Portonovo

Santi Mendoza
Santi Mendoza
26/09/2026 20:05
Montañeros - Viveiro, el pasado mes de marzo
Montañeros - Viveiro, el pasado mes de marzo
GERMÁN BARREIROS
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La jornada dominical de Tercera RFEF deja en esta ocasión la participación de los dos equipos coruñeses.

Montañeros - Viveiro (Elviña Grande, 12.30 horas)

El Montañeros ha empezado con el pie cambiado, pero hoy tiene una nueva oportunidad de sumar sus primeros puntos de la temporada ante un Viveiro que, tras la disputa de tres jornadas, también se ve sin puntos en el casillero

Pese a que las expectativas del equipo coruñés son altas para esta temporada, lo primero que debe hacer es cambiar la dinámica y empezar a sumar de tres. Una de las claves pasa por mejorar a nivel defensivo, pues el equipo ha encajado tres goles ante Boiro, Racing Villalbés y Estradense, dejando sin premio los cinco tantos a favor que ha conseguido. 

Por su parte, el Viveiro cayó en su debut contra el Antela (0-1) y tampoco pudo sumar ni marcar ante Sarriana (2-0) y Atlético Arteixo (0-1). 

Para este encuentro, el Montañeros cuenta con las bajas del lateral derecho Diego Rodríguez, que sigue tocado del aductor, y del lateral izquierdo Óscar Fernández, que ha recaído de esa misma dolencia. En el equipo visitante son baja por diferentes motivos Diego Fernández, Antón, Cora y Chucas. Paredes es duda.

Alineaciones probables

Montañeros: Marcos; Moreta, Samu, Tomé, Luis Castro; Pablo Martínez, Dani Fernández; Jorge Otero, Axel, Cañi; Adri Otero. 

Viveiro: Ayoub; Raúl, Jaco, Izan, Esquerdeiro; Deán, Peli; Dani, Rolle, Júnior; Arturo.

Portonovo - Silva (Baltar, 18.00 horas)

El Silva visita al Portonovo con la idea de prolongar la buena racha como visitante que disfruta desde el tramo final del pasado curso. Entre Liga y Copa RFEF son tres triunfos y dos empates, de forma que el equipo está con confianza lejos de A Grela. 

Enfrente estará un equipo que procede de Preferente y que también ha empezado el curso con cuatro puntos

"Hicimos una buena semana, estamos con muchas ganas de volver a jugar en Baltar. El Silva es un rival rocoso con una mezcla de jugadores con mucha experiencia y chavales jóvenes. Tenemos que dar nuestra mejor versión a nivel ofensivo y luego contrarrestar su juego directo y sus acciones a balón parado. Tenemos que coger ese punto de madurez y experiencia para competir estos partidos con la exigencia que tienen", analiza Minso, entrenador del Portonovo.

Las bajas del Silva son el zaguero Buyo, que deberá pasar por el quirófano tras abrirse el pómulo en el anterior partido, y la del medio Carro por una lesión en el isquiotibial.

Alineaciones probables

Portonovo: Dadín; Juan, Marcos, Cantero, Eloy; Charly, Lede, Monchito; Escudero, Vicente, Yoel 

Silva: Minibugy; Fer Gordo, Agulló, Bili; Iago Castro, Baldo, David García, Moure, Parafita; Cano, Mouriño

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Sporting Coruñés - Imperátor de la pasada temporada en Primera Futgal

La previa del resto de la jornada | Sporting Coruñés - Imperátor, duelo de juventud
Santi Mendoza
Montañeros - Viveiro, el pasado mes de marzo

Previas | La reacción del Monta pasa por vencer a un Viveiro también a cero
Santi Mendoza
El Victoria, la semana pasada en Leyma ante el Sporting

Previa | El Victoria visita al filial del modélico Eibar
Santi Mendoza
Quico controla el balón ante la presión de Manufre y Yelco Alfaya

Un buen Arteixo paga su mal arranque ante el Alondras (2-4)
Raúl Ameneiro