Previa | El Victoria visita al filial del modélico Eibar

El Victoria, la semana pasada en Leyma ante el Sporting GERMÁN BARREIROS

Igual que en su día se destacaba su presencia en la Primera División del fútbol masculino con una población de poco más de 25.000 habitantes, es de alabar lo que está logrando el Eibar en las competiciones femeninas. El club vasco tiene a su primer equipo situado en sexta posición de la Liga F, mientras que su filial marcha tercero en la Segunda RFEF femenina, la categoría de bronce.

El Eibar B recibirá mañana (Areitio 2, 12.00 horas) a un Victoria que venció en su primer partido, pero que ahora acumula dos derrotas consecutivas. Por su parte, el conjunto guipuzcoano llega con dos triunfos y un empate.

Javi Angeriz, técnico del Victoria, tendrá que elaborar su once más difícil hasta el momento, pues es amplio el catálgo de bajas y dudas. No estarán seguro Inés y Lau, igual que en anteriores jornadas, mientras que Bita, Lula, Candela y Andrea dependen de diferentes factores. Es más improbable la presencia de las dos últimas.

El conjunto coruñés cuenta con tres puntos logrados curiosamente en tierras vascas ante el Arratia (1-4). Por su parte, el Eibar inició con un triunfo ante el Burgos (0-1), después derrotó en su feudo al Deportivo de A Coruña B (2-0) y en la pasada fecha empató sin goles en el campo de la Fundación Rayo Vallecano.

Alineaciones probables

Eibar B: Eider; Uxue, Maren, Nerea; Aroa, Iraia, Itxaso, Nahia; Gadea, Enara, Intza.

Victoria: Sol; Amado, Aída Samper, Rio, Laura Martínez; Peke, Albita; Nuria, Alma, Izard; Cascón.