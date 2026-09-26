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O Noso Fútbol

Previa | El Arteixo continúa su camino ante el revitalizado Alondras

Los de Ponte dos Brozos sumaron en sus tres primeros compromisos y el rival llega con dos victorias consecutivas en la mochila

Santi Mendoza
Santi Mendoza
26/09/2026 05:00
Atlético Arteixo-Alondras de la pasada temporada
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El Atlético Arteixo continúa su camino en un inicio de Liga hasta ahora positivo en cuanto a resultados. Los rojiblancos están invictos tras la disputa de los tres primeros partidos y esta tarde, ante el Alondras (Ponte dos Brozos, 17.00 horas), esperan añadir algún punto más a los cinco que ya tienen. Enfrente estará un equipo que perdió por un contundente 2-6 en su debut ante el Pontevedra B, pero que desde entonces lleva dos victorias consecutivas.

Atlético Arteixo - Alondras de la pasada temporada

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Noé López, técnico del Arteixo, tiene las bajas de los centrocampistas Fabio y Zoe por lesión. Tampoco podrá contar con el lateral izquierdo Pablo Roibás, que se estrenó el pasado fin de semana en el triunfo ante el Viveiro y vio dos tarjetas amarillas.

En el equipo visitante, dirigido por Rafa Villaverde, la única ausencia en la convocatoria será la del extremo Javi Pereira, ya recuperado de su lesión, pero todavía sin ritmo competitivo al haber estado parado mes y medio.

Viene el Arteixo de ganar al Viveiro (0-1), pero paradójicamente ese fue el peor partido a ojos de su entrenador. Eso sí, horas después extrajo una lectura positiva y la semana de trabajo ha ido destinada a seguir potenciando esa virtud que está mostrando el equipo en este inicio. “El esfuerzo del grupo por aguantar física y mentalmente el asedio del Viveiro con superioridad numérica fue muy grande. Más que por estar invictos, estoy contento por solo haber recibido un gol en contra, aunque todavía es muy pronto. Una de las claves para lograr la salvación será recibir pocos goles”, destacó el técnico.

Anteriormente, el Arteixo sumó ante equipos llamados a estar en la zona alta como el Racing Villalbés (0-0) y el Estradense (1-1). En este último duelo, el único que disputó como local hasta la fecha en Liga, el equipo rojiblanco sufrió durante tramos de la segunda parte, pero tuvo su opción para ganar en una falta postrera.

Por su parte, el Alondras iba por el buen camino en su estreno ante el Pontevedra B, con un 2-0 al descanso, pero todo se torció y acabó encajando un 2-6 que bien le podría haber dejado tocado. Y nada de eso, ya que el equipo de O Morrazo se plantó en el siguiente partido, venció al Antela (0-2) y hace unos días pudo con la Sarriana (2-0), uno de los grandes candidatos a lograr el ascenso.

Alineaciones probables

Atlético Arteixo: Sergio Varela; Pablo Ramos, Quico, Antonio, Casariego; Óscar; Ube, Queijeiro; Jairo Riveiro, Frank, Álex Ramos.

Alondras: Brais; Diego Piña, Kopa, Lope, Aitor Aspas; Hugo Rodri; Brais, Adri Hernández; Luismi, Manufre, Yelco Alfaya.

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