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O Noso Fútbol

La previa del resto de la jornada | Sporting Coruñés - Imperátor, duelo de juventud

Así se presenta el domingo en Tercera RFEF femenina, Preferente y una Primera Futgal en la que compiten estos dos equipos

Santi Mendoza
Santi Mendoza
26/09/2026 20:06
Sporting Coruñés - Imperátor de la pasada temporada en Primera Futgal
Sporting Coruñés - Imperátor de la pasada temporada en Primera Futgal
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Nuevo domingo de competición con la tercera fecha en Tercera RFEF femenina y la cuarta jornada de Preferente y Primera Futgal. La División de Honor Juvenil descansa este fin de semana

Tercera RFEF femenina - Grupo 1

Tomiño - Atlético San Pedro (12.00). El equipo oleirense estrenó su casillero la semana pasada con un empate y ahora busca el primer triunfo en su visita al colista. 

O Val - Victoria B (12.30). Situado en el quinto puesto, el filial del Victoria se mide a un O Val que es octavo. 

Preferente Futgal - Grupo 1

San Tirso - Carral (17.30). Derbi en O Monte entre el primer y el segundo clasificado. Los locales han ganado sus tres partidos y no han recibido ningún tanto. 

Chantada - Betanzos (17.30). Los del Mandeo quieren dar continuidad a su triunfo ante el Arzúa frente a otro de los recién ascendidos. 

Galicia Mugardos - Paiosaco (17.30). Le urgen los puntos a un Paiosaco que ha caído en sus tres partidos y cierra la clasificación. 

Sigüeiro - Sofán (18.00). Los carballeses vencieron en su debut y no lo han podido hacer desde entonces. Hoy lo intentarán ante un Sigüeiro que lleva tres empates. 

Noia - Órdenes (18.30). El equipo de Vista Alegre lleva dos puntos y busca recuperar sensaciones en el complicado Julio Mato. 

Primera Futgal - Grupo 1

Marte - San Sadurniño (12.00). Los de Monte Alto reciben al San Sadurniño con ganas de alargar la racha tras sus dos últimas goleadas. 

Perlío - Orillamar (12.00). Tan solo tiene un punto el equipo herculino, que visita a un Perlío que lleva dos triunfos y una derrota. 

Sporting Coruñés - Imperátor (12.15). Dos de los equipos con la media de edad más baja de la Liga tratarán de auparse a la zona noble tras la disputa de este partido. Tienen seis y cuatro puntos, respectivamente.

Victoria - Relámpago (16.15). Derbi herculino al que las ‘cebras’ llegan líderes con siete puntos. El Relámpago ha sumado dos empates tras la derrota del debut. 

Almeiras - O Val (17.00). Dos equipos que ya han probado todos los resultados posibles buscan deshacer su igualdad en Os Loureiros. 

Eume - Olímpico (18.00). El conjunto de Vilaboa, uno de los cinco invictos, visita a otro de ellos, el Eume. 

Meirás - Sada (18.00). Nuevo partido como visitante de un Sada que lleva una victoria y dos derrotas. 

Torre - Cultural Maniños (18.30). Los locales son 12º con tres puntos y reciben al colista, que todavía no ha sumado. 

Primera Futgal - Grupo 2

Sp. Meicende - Sp. Cambre (12.15). El equipo de Maikel se mide ante un Cambre que se dejó el liderato la pasada jornada. 

Club do Mar - Vizoño (18.00). Ambos dejaron grandes sensaciones en el debut, pero ahora vienen de caer.

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