Nueva temporada, misma locura en el grupo gallego de Tercera RFEF

Atlético Arteixo - Alondras de la pasada temporada GERMÁN BARREIROS

La Tercera RFEF gallega acostumbra a dejar innumerables giros de guion a lo largo de la temporada. Buena prueba de ello fue la pasada, en la que el Arteixo y el Barco encadenaron rachas triunfales después de sendos inicios discretos, mientras el Compostela dilapidaba una enorme renta para terminar ascendiendo por el camino más complicado, el del playoff.

Este curso parece que no va a ser menos, pues en tan solo tres jornadas ya son varias las situaciones llamativas. La que más, la del Alondras, equipo que visitará mañana Ponte dos Brozos para medirse al Arteixo.

Su debut liguero ante el Pontevedra B iba por buen camino, con un 2-0 al descanso. Nada hacía presagiar que el recién ascendido iba a ser capaz de endosarle ni más ni menos que seis tantos en la segunda mitad para dejar un sorprendente 2-6. Pero quizá sea aún más asombroso que tal golpe inicial no haya afectado en absoluto al Alondras, que en sus dos siguientes partidos derrotó al Antela (0-2) y a la Sarriana (2-0), que llegaba con seis puntos.

Otro de los aspectos a destacar en este inicio liguero es el mal rendimiento de dos de los equipos llamados a pelear por el ascenso o el playoff. Solo tiene dos puntos el Somozas, a priori la plantilla más competitiva de la competición, mientras que el Montañeros ha perdido sus tres encuentros y lleva nueve goles en contra. Este fin de semana buscarán su primer triunfo ante Antela y Viveiro, respectivamente.

Y hablando del Antela, recién ascendido que tiene como meta la permanencia, llama la atención la gran rentabilidad que ha sacado a su escaso bagaje goleador. Los de Xinzo de Limia solo lograron ver portería en el debut contra el Viveiro (0-1), pero cuentan con cuatro puntos. La pasada jornada lograron una meritoria portería a cero en el campo del Gran Peña.

Por su parte, el Racing Villalbés venía de dejar dudas en pretemporada con un 0-8 ante el Bergantiños en Copa RFEF y las acrecentó en el estreno liguero con un empate en casa ante el Arteixo (0-0). Pese a ello, el equipo dio un paso al frente y ahora es segundo tras vencer al Montañeros (2-3) y al Céltiga (3-2) en partidos mucho más abiertos que el del debut.

Por último, está el caso de un Lalín que pisa fuerte pese a ser un recién ascendido. La sensación desde el momento en el que firmó a un técnico contrastado como Iván Carril es que el proyecto era para algo más que salvarse y la puesta en escena fue inmejorable con triunfos ante el Gran Peña (1-2) y el Somozas (1-0). De haber ganado también su tercer compromiso, estaría compartiendo liderato con el Boiro, pero fue entonces cuando cedió ante un Arenteiro (1-0) que perdió sus dos primeros partidos.