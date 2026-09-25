Equipos de Primera | Olímpico: Año I después de Maka

La plantilla del Olímpico posa con Maka, que deja el fútbol de modestos, antes del duelo del pasado fin de semana ante el Sada CEDIDA

Todo tiene un final, en la vida y en el deporte, y al Olímpico le ha tocado uno de esos fines de semana de despedida. Adrián Ramallo ‘Maka’ llevaba 19 temporadas en el Modesto A, pero ha decidido dar un paso al lado ante la imposibilidad de compatibilizar el trabajo con el fútbol. Seguirá matando el gusanillo en veteranos mientras sus compañeros afrontan esta nueva temporada de Primera Futgal con la ilusión de estar en la zona alta de la tabla.

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Pese a que la línea ha sido continuista, con solo un fichaje, el Olímpico tiene nuevo integrante en el banquillo: José Ángel Domingo ‘Barral’, técnico del filial la pasada temporada, sustituye a Carlos García ‘Carlocho’. Y por el momento el inicio está siendo positivo, con un triunfo y dos empates.

La plantilla cuenta con dos porteros, Pablo Lodeiro ‘Manupa’ y un Álex González que promociona desde el filial. También hay un zaguero que ‘sube’ al primer equipo de la mano de Barral, Álex Otero, quien comparte la línea defensiva con Abel Garrido, Álex Seijo, Edu Dias, Mateo Becerra y Dámaso Lorenzo. De todos ellos, solo Abel supera la barrera de los 30 años.

Lo mismo sucede en el centro del campo, donde el único veterano es Carlos Gómez, quien curiosamente el curso pasado aportó en el B. Le acompañan Moisés Naveira, Sito Vilas, Santi Alcázar, Miguel Cagiao y Sergio Novoa ‘Fuda’.

Como si fuese una norma no escrita, también hay un único jugador mayor de 30 años entre los extremos de la plantilla. Es el caso de Sergito Sande, que igual que Alexis Fariñas, Guille Galán, Pedro Trashorras y Anxo Cernadas, aporta como por banda o en la mediapunta. El último de ellos promociona desde el filial.

Donde solo hay veteranos es en la posición de delantero centro: Ray Galvao, Chapu Iannotti y Álex Pérez, quien el curso pasado jugó en el Torre, Silva y Victoria.

Así lo ve Barral

En el banquillo está un Barral que cuenta con pasado en Segunda B como jugador y que ha entrenado a equipos de la zona como el Ciudad Jardín, el Eume o el Sada.

Es un hombre de fútbol, sabe que esto es largo, pero se muestra satisfecho con el inicio que han firmado. “Creo que competimos bien ante Victoria, Valdoviño y Sada. Lo único negativo son las bajas. Por ejemplo para este domingo tenemos siete, pero en cuanto a juego, bien. Mostramos solidez en defensa y ya hemos sumado puntos.

Este domingo se miden al Eume en A Gándara. “Será un partido complicado, estuve allí y es uno de los equipos difíciles de la categoría. Además, han empezado con buena dinámica (siete puntos), pero tenemos que hacer nuestro partido e intentar seguir con la racha”, explica Barral.

Con respecto a su salto al Modesto A, solo ve una diferencia: “En cualquier equipo tienes que gestionar un grupo, entrenar y buscar la manera de sumar puntos. Lo único es que cada categoría es una marcha más a nivel técnico y físico, pero no cambia mucho”.

En cuanto al objetivo, espera estar en la zona noble. “La idea es competir desde el primer segundo hasta el último e intentar estar lo más arriba posible. Creo que tenemos equipo para ello, pero el campo es el que define quiénes son los que mejor compiten. Si hacemos las cosas bien, optaremos a ello”, apunta.

Por último, destaca la figura de Maka: “Un jugador de club, un emblema. Ha dado años de gloria y ojalá salgan muchos como él en el Olímpico”.