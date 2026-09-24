San Tirso-Carral, un derbi entre realidad y revelación

Manu Prieto, jugador del San Tirso, en el duelo de la segunda jornada ante el Negreira mientras el técnico Fabio Rodríguez, sancionado, observa el partido desde fuera GERMÁN BARREIROS

Tan solo van tres jornadas, pero hay dos equipos que están destacando especialmente en el grupo 1 de Preferente. Uno era más previsible, un San Tirso que lleva años en la zona noble. Al otro, Carral, no se le esperaba por ser un recién ascendido, pero se ha empeñado en demostrar que tiene mucho que decir. Y casualidades del destino, este domingo se miden en O Monte (17.30 horas). Realidad contra revelación.

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Por si fuera poco, el partido tiene el condicionante de ser un derbi. Ambos se enfrentaron en la temporada 2023-24 en una preciosa eliminatoria de semifinales de la Copa de A Coruña (1-2 para el San Tirso) y ahora jugarán por fin en competición liguera.

El San Tirso es el único equipo del grupo que cuenta sus partidos por victorias. En la primera jornada se impuso en el campo del Burela (0-1), en la segunda se tomó la revancha con un Negreira (2-0) que fue su verdugo en las semifinales de la Copa Diputación de A Coruña, y en la tercera derrotó al Paiosaco (0-1) en su feudo.

Las líneas maestras son las mismas de las últimas campañas, solidez defensiva y el mayor volumen posible de ataque por partido, pero ha habido un cambio de ciclo. La plantilla ha bajado considerablemente su media de edad sin que por ahora se haya resentido el rendimiento.

Y es que el equipo que dirige Fabio Rodríguez ha sido una garantía en las últimas temporadas. Más allá de la regularidad en las posiciones ligueras (5º, 4º, 4º y 4º), el equipo sumó dos Copas de A Coruña, una Copa Diputación, una Supercopa Galicia y una participación en la Copa del Rey. Solo le falta el ascenso a Tercera RFEF, que el curso pasado se quedó en la tanda de penaltis contra el Antela.

Tampoco es que le haya faltado regularidad al Carral (6º, 2º y 2º y 1º) en sus cuatro últimas participaciones en Primera Futgal, logrando por fin el ascenso al proclamarse campeón la pasada temporada. Todo ello fue con Jairo Bello en el banquillo, quien este curso dejó su sitio a Guille Ríos, un hombre con el que también están yendo bien las cosas.

El equipo demostró desde la pretemporada, con una derrota 4-5 ante el Montañeros —Tercera RFEF—, que tenía armas para competir ante buenos rivales, algo que ha logrado trasladar a la Liga. En el debut igualó ante el Arzúa (1-1), después superó al Paiosaco (2-3) y el pasado fin de semana logró tres puntos como local ante el Chantada (2-1), que igual que el Arzúa, es un recién ascendido.

Tanto el San Tirso como el Carral están teniendo el gol muy repartido en este inicio. Los verdes han celebrado un tanto de Leandro Cortés, otro de Gamallo, otro de Martín Seijo y otro de Denis, el gran artillero de las últimas temporadas. Sí tiene a alguien con dos tantos el Carral (Santi Parente), mientras que los otros goles fueron obra de Pablo Calviño, Álex Boedo y Jacobo González. Todos ellos tienen ganas de este domingo. Es el derbi de la ilusión en el grupo 1 de Preferente.