El flechazo de Hugo Rodríguez

Uno de los derbis de Monte Alto que se pueden ver en la Primera Futgal es el Orillamar-Marte (1-4). Y ahí, el pasado fin de semana, el protagonista fue un Hugo Rodríguez (A Coruña, 2004) que sabe lo que es vestir ambas camisetas, pero que ahora siente al Marte como una parte muy importante de su vida.

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“Estuve allí desde los tres años. De hecho, empecé a jugar porque mi hermano mayor ya estaba en el club. Lo hice con niños de un año más y tuve problemas con las fichas y todo eso para jugar partidos”, rememora el delantero sobre su etapa en el Orillamar.

Su etapa como azul se alargó hasta la temporada 2024-25 y no ha sido hasta ahora cuando se ha visto en la tesitura de tener enfrente a su antiguo equipo. “Salí con unas ganas increíbles. Y también con nervios. Era jugar contra compañeros que te conocen, tú también a ellos, y con el ambiente de derbi del barrio. Todos teníamos esa sensación, por lo que ganar fue una gran alegría”, relata Hugo.

Hubo tiempo también para las bromas a lo largo de ese domingo de fútbol: “Tengo bastantes amistades en el Orillamar, pero con el que más me relaciono es con el portero, Diego Vázquez. Estuvimos hablando y riéndonos antes del partido: si íbamos a jugar, si le iba a marcar gol o me la iba a parar… Y al final me vino a ‘reñir’ por el gol que le marqué. Fue un partido bonito, la verdad”.

Uno de los cabos sueltos que puede dejar su historia es el de por qué se marchó del Orillamar tras tanto tiempo. Lo hizo, además, al Marte en una primera etapa que no podría alargar demasiado tiempo. “Principalmente, por el trabajo. Me reuní con la directiva del Orilla y les dije los planes que tenía, irme a Ferrol al ejército, y que me iba a ser muy complicado ir a todos los entrenamientos. Ellos tienen la asistencia como una condición clave, algo que también es normal, y me dijeron que entonces no podrían contar conmigo”, explica.

Fue entonces cuando se le abrió la puerta de al lado: “Poco después me contactó Pablo Tojo, que fue entrenador y compañero mío en el Orillamar, porque él se iba para el Marte. Me preguntó por mis planes y me abrieron las puertas sin ponerme ningún tipo de pero, así que no me lo pensé dos veces. Además, ya tenía compañeros y amigos en el equipo”.

“El Marte no tiene que ver con otros sitios; es como una familia, una piña increíble”

Hugo Rodríguez participó en los tres primeros partidos de la pasada temporada, pero entonces tomó la decisión de quedarse en un Narón O Freixo (Tercera Futgal) en el que entrenaba al quedarle más a mano por su trabajo. Allí pudo jugar con su hermano, el portero Nando. “Tengo que sacar el tiempo de dónde puedo y el año pasado me coincidieron varias navegaciones, me venía mejor por tema de dinero y no tenía coche para moverme de Ferrol a Coruña todos los días. Empecé a entrenar allí, y luego el entrenador, Diego, me convenció para quedarme. La verdad es que me vino genial, porque esos goles y el ascenso a Segunda Futgal me dieron mucha confianza”, repasa.

“Mi hermano sigue allí, es un proyectazo. Pero yo quise volver porque echaba mucho de menos Primera. De hecho, iba a verlos algún que otro finde y tenía ese resquemor por dentro de decir que estaba bien jugar en Tercera, pero que sería muy bonito hacerlo en un equipo así. Estuve 18 años en el Orillamar, pero cómo me siento en el Marte no tiene nada que ver. Es como una familia, una piña increíble”, apunta el atacante.

Unión

Una conexión futbolística y humana con la que esperan hacer grandes cosas: “Nos llevamos todos bien, los entrenamientos son increíbles y nos ayudamos los unos a los otros. Si alguien tiene que decir algo, se dice, porque tenemos la suerte de que Óscar (Martínez) está de entrenador. Hace nada estaba jugando al fútbol y es una persona increíble, puedes hablar de lo que sea. Eso también nos ayuda muchísimo. Lo tenemos a él como entrenador, líder y tal, pero nos da mucha paz que cualquier cosa que tengamos pendiente, él sabe que antes que nada somos personas y que los compromisos que tenemos cada uno son importantes”.

Los jugadores del Marte destacan un detalle del nuevo técnico y presidente del club. “Me está sorprendiendo bastante. Tiene esa mente de entrenador, pero como jugó hasta hace poco, piensa como nosotros. Entonces adecua perfectamente los entrenamientos, trabaja muy bien en lo personal y está en todo. Aparte de eso, nos exige mucho, de buena forma, porque quiere vernos estar arriba. Y lo mismo puedo decir de Saulo o Maxi. Creo que todos estamos viendo que este equipo de barrio puede hacer grandes cosas este año”, enfatiza Hugo.

Por todo ello, hay licencia para soñar. “No quiero ser gafe, pero ojalá que siga todo así de bien. Dentro del vestuario tampoco lo hablamos mucho, pero sí que hay esa sensación de ¿por qué no vamos a soñar? Ya sea en Liga, ya sea en Copa Coruña… Aunque el objetivo principal es la permanencia, que es algo que el Marte ha estado cumpliendo en estos dos años en Primera, vemos que tenemos plantilla para intentar ver si puede caer un playoff”, cierra.

Hugo no pudo jugar en el debut ante el Imperátor, pero en el duelo de la segunda jornada ante el Numancia de Ares (4-0) hizo un hat-trick. De esta forma, lleva ya cuatro goles en tres partidos y ha ayudado a un Marte que es cuarto con seis puntos y este fin de semana recibe al San Sadurniño.