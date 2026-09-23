Adri Castro: “El gol en Riazor es el gran momento de mi carrera”

Tres goles y una asistencia en los primeros tres compromisos ligueros han convertido a Adri Castro (Cambre, 1998) en uno de los nombres propios del arranque en Tercera RFEF. El delantero, con pasado en la cantera del Deportivo y tras un periplo de maduración en Austria, atraviesa un dulce momento en el Racing Villalbés. Castro repasa la actualidad del conjunto vilalbés, rememora su huella en Riazor y analiza los próximos reencuentros en Barraña y ante el Silva.

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Hablar de Adri Castro en A Coruña remite inevitablemente a su paso por Abegondo y el primer equipo. ¿Qué significa hoy aquel gol en Riazor ante el Langreo?

Sin duda, el momento más especial de mi carrera. Todo coruñés sueña con eso; para mí ese día es el más especial de toda mi carrera.

Vivió etapas muy diferentes en la estructura del Dépor. ¿Cómo recuerda la del Fabril?

La temporada 2018-19 estaba a medio camino entre el Laracha (segundo filial) y el Fabril. Ese Fabril era un equipo espectacular, tenía jugadores de gran nivel. Con la antigua Segunda B se notaba el salto de categoría. El otro curso (2020-21) ya estaba más contrastado; Valerón me dio bastantes galones, metí goles y entrenaba con el primer equipo.

¿Cómo valora los primeros pasos del Dépor en su vuelta a Primera División?

Muy bien. Se han hecho buenos fichajes, el equipo funciona y engancha. Estoy bastante ilusionado y esperemos que siga así. Llevar siete jornadas y solo una derrota está muy bien; poca gente se lo esperaba. A los recién ascendidos se lo dices y no se lo creen, ni Málaga ni Racing de Santander.

“Todo el mundo daba por muerto al Arteixo, pero fue cazando jugadores”

Está en un momento de forma espectacular en el Villalbés, con tres goles y una asistencia en tres jornadas. Ya ha igualado los registros anotadores de su etapa en Boiro.

Yo creo que de momento es el inicio perfecto. Sin las tres victorias, porque hemos empatado un partido, pero dos victorias contra equipos complicados como son el Montañeros y el Céltiga, además haciendo tres goles y una asistencia, pues no podrían estar saliendo mejor las cosas. Este año parece que tengo el pie derecho un poquito afinado: en pretemporada metí cuatro goles y conseguir ahora estos números es una gran manera de empezar.

¿Qué ha cambiado durante el verano para ver este nivel desde el primer día?

Me costó adaptarme en Boiro el año pasado, volver de Austria y todo lo que conlleva. Este año empecé la pretemporada desde el inicio, pillas conceptos más rápido y ha sido una parte muy importante el poder estar desde el día uno.

¿Sale del Boiro y llega al Racing Villalbés con el objetivo de repetir playoff?

Decido irme de Boiro porque no llegamos a un acuerdo y me llegó la oportunidad de Vilalba, que dentro de lo que es Tercera RFEF siempre llama la atención. El equipo está preparado para lo que venga; queremos hacer playoff, pero hay diez equipos que también tienen ese objetivo. De momento comenzamos muy bien la temporada, somos un buen grupo y vamos a lucharlo.

“Siempre fui un chico que estuvo en cantera y ahí estás más mimado”

En este arranque también ha tenido la oportunidad de analizar a rivales directos de la zona: empate en la primera jornada contra el Arteixo y el triunfo en Elviña ante el Montañeros. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de ellos?

Del Arteixo me sorprende que todo el mundo lo daba por muerto en agosto, por los problemas económicos que hubo, pero al final fue cazando jugadores. De hecho, es uno de los equipos que sigue invicto y eso habla muy bien de su trabajo desde agosto. Su evolución una vez realizó esos fichajes no es una sorpresa. Al Montañeros, todo el mundo lo conoce: juega muy bien al fútbol, pero al final la garra del Villalbés se acabó imponiendo en un partido muy bonito.

Se le avecinan dos fechas marcadas en rojo: la visita a Barraña y el posterior duelo contra el Silva.

Tengo bastantes ganas de ir a Barraña, sobre todo por la gente, los compañeros y la afición. Me trataron muy bien el tiempo que estuve allí y me apetece devolver el cariño. Y con el Silva, además de que es mi casa, tengo amigos como Brais, David o Buyo. Jugar en A Coruña siempre es especial; te vienen a ver los amigos y la familia. Es un momento bonito.

Coincide además en lo cotidiano con un futbolista del Silva.

Ahora mismo estoy trabajando de lo mío en un gimnasio con David García. Hoy nos hemos venido a hacer un descansito a la playa y desde aquí te atiendo. Coincidimos en Laracha, hace tiempo que no nos enfrentamos y seguimos teniendo una muy buena relación. Eso es algo que me encanta del fútbol, como la relación que mantengo con Iago Novo, Yago Gandoy o Jorge Valín.

"Lo único que diría de Austria es que me arrepiento de no haber ido antes"

Tras su paso por Arenteiro, Palencia e Ibiza, puso rumbo a Austria. ¿Cómo evalúa ese bagaje fuera de casa?

Lo único que diría es que me arrepiento de no haber ido antes. Con menos edad, a lo mejor a los 20 años. Fue espectacular. Llevaba un nivel de inglés suficiente para tener conversaciones normales; la gente cenaba a las seis de la tarde, me adapté, tuve muchos minutos, goles, asistencias y salí campeón. Me llevo varias personas que considero mis amigos, con las cuales mantengo contacto, y me llevo otra cultura.

¿Siente que la salida de la cantera del Dépor le obligó a madurar como futbolista?

Esos tres años fuera gané mucha madurez futbolística. Siempre fui un chico que estuvo en cantera y ahí estás más mimado. Cuando te vas fuera de casa, siempre se pasa frío. Carballiño es todo lo opuesto al Dépor; Palencia crece un poco más que el Arenteiro... A mí me vino bien personalmente; son detalles tontos que marcan la diferencia. Te tienes que cuidar más a ti mismo; antes te cuidaban y ahora te tienes que cuidar tú. La gente de cantera a veces se acomoda. Al salir, eres tú el que tiene que llevar las botas, limpiarlas, lavar tu ropa… cosas que en cantera no pasan.

Tiene 27 años, está marcando goles... ¿Hasta dónde se ve capaz de llegar en esta nueva etapa?

Me veo a donde dé mi máximo nivel. Si ese es Tercera, seré el primero en darme cuenta. Sigo teniendo máxima ilusión por el fútbol, la misma que a los 17. Quiero aspirar a lo máximo, voy a darlo todo y ojalá dar el salto y subir a Segunda RFEF.