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O Noso Fútbol | Tercera Federación

La alineación de DXT y el once ideal de la jornada 3 en el Fantasy de Tercera RFEF

La portería a cero de Sergio Varela le hace colarse en el once ideal

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
22/09/2026 05:00
Pablo Agulló protege el balón durante el Silva-Boiro
Pablo Agulló protege el balón durante el Silva-Boiro
Patricia G. Fraga
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La Tercera RFEF cuenta esta temporada en su grupo 1 con la posibilidad de participar en un Fantasy, juego online en el que los usuarios deben conformar, cada jornada, un once con los futbolistas que participan en la Liga.

DXT Campeón se ha querido sumar a esta iniciativa de App O Club y el medio digital Non Vale Furar, de forma que participará en la llamada Liga Galicia, donde todos los usuarios pueden competir a la vez con un presupuesto de 70 millones cada jornada.

Tener más o menos suerte dependerá del acierto, pero sobre todo de los equipos coruñeses, pues la participación está sujeta a reglas autoimpuestas. Silva, Arteixo y Montañeros gozarán de protagonismo por igual, con tres futbolistas alineados por jornada, el máximo que permite el juego. Para completar el once, los otros dos hombres serán de cualquiera de los 16 clubes restantes, pero con la condición de haber jugado en algún momento de sus carreras en los equipos coruñeses.

La jornada

Fantasy jornada 3
Fantasy jornada 3

En esta segunda fecha, la redacción de O Noso Fútbol optó por un 4-4-2 con Varela (Arteixo); Agulló (Silva), Antonio (Arteixo), Moreta (Montañeros), Iván V. (Lalín y ex del Arteixo); Axel (Montañeros), David García (Silva), Carletto (Lalín y ex del Silva), Álex Ramos (Arteixo); Adri Otero (Montañeros) y Cano (Silva). En total, el equipo hizo 45 puntos con Álex Ramos como MVP y capitán, que le hace puntar doble. Nos situamos 325º en la general.

Forman el once ideal de la jornada Varela (Arteixo); Vilachá (Barco), Ángel (Estradense), Kike V. (Boiro); Sergio O. (Villalbés), Óscar M. (Barco), Luismi (Alondras), Williams (Arenteiro); Manufre (Alondras), Óscar G. (Boiro) y Pedrosa (Estradense).

El usuario más destacado de la fecha (Jorge Dávila) alineó a Imanol (Barco); Aarón (Boiro), Vidal (Boiro), Lope (Alondras), Antonio (Arteixo); Aldán (Somozas), Juanma (Boiro), Aller (Villalbés), Rulo (Estradense); Edu (Estradense) y Pedrosa (Estradense) para sumar 76 puntos.

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