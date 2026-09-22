Darío Tato: “El 4-10 contra el Ciudad Jardín es de los partidos más locos que he vivido”

Tan solo han transcurrido tres jornadas, pero Darío Tato (A Coruña, 2004) ya se ha asegurado firmar su mejor curso goleador desde que juega en categoría sénior. El delantero del Liceo de Monelos está en un magnífico estado de forma y espera regresar de la mano de este equipo a una Primera Futgal en la que no tuvo demasiada continuidad con el Ural y el Relámpago a causa de las lesiones. Él es el encargado de abrir esta tercera temporada de Modestos con Talento.

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Ocho goles en tres partidos. ¿Se puede pedir más?

La verdad es que es una cifra que hubiese firmado antes de empezar, por supuesto. Siempre se puede pedir más, pero no me quejo, estoy muy contento.

¿Cómo explica el 4-10 ante el Ciudad Jardín de la segunda jornada?

Es de los partidos más locos que he vivido. Nosotros hicimos mucho daño a la espalda y metíamos todas las que teníamos. Fue un partido de ida y vuelta y ellos también aprovecharon algunas de las que tuvieron.

¿Había marcado alguna vez un repoker?

Desde que era infantil, que metí seis en un partido, no había vuelto a tener una tarde tan tan goleadora.

"Estaremos satisfechos si acabamos entre los cinco primeros"

¿Qué sensación le está dejando el equipo?

Muy buenas. Se nota que es un grupo que lleva muchos años de la mano y los nuevos también nos hemos integrado bien. Dentro del campo me gusta mucho la imagen que ofrecemos teniendo el balón.

¿Con qué posición final estarían satisfechos?

Si estamos entre los cinco primeros y nos clasificamos para el playoff.

¿Y cuántos goles firma aportar?

No me quiero marcar una cifra exacta, pero los máximos posibles para que el equipo termine muy arriba.

¿Qué tipo de delantero es?

Me considero un delantero de área, que sabe ver bien hacia donde hacer los desmarques y estar donde hay que estar para meterla.

"La temporada pasada tuve que parar desde Navidad por una pubalgia"

¿Por qué le costó tener continuidad en las últimas temporadas en Primera Futgal?

Los primeros dos años estuve con idas y venidas en el tobillo que no me dejaron tener continuidad ni confianza y la temporada pasada tuve que parar desde Navidad por una pubalgia.

¿Con qué equipo se queda de los que ha estado?

De todos saco algo positivo, ya sea por amigos que me llevé o por cómo me sentí jugando.

¿Se ve jugando algún día en categorías como Preferente o Tercera RFEF?

Tengo 22 años y no me pongo techo porque aún me queda mucho en esto del fútbol. Con confianza y continuidad pienso que es posible.

¿Qué jugador de su liga debe estar en esta sección?

Alejandro Moroso, del Ciudad Jardín. Me gustó en el partido que jugamos, lo busqué y vi que tiene pasado en la Tercera RFEF cántabra.