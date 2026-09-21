Samu Rey: "Nuestra mayor exigencia viene de nosotros mismos"

Samu Rey controla el balón durante el Montañeros-Barbadás de la temporada pasada Patricia G. Fraga

El inicio de temporada del Montañeros no ha sido el esperado, ni por propios ni por ajenos. Tres partidos, tres derrotas y nueve goles encajados son el bagaje de un Montañeros que es penúltimo en la tabla clasificatoria con cero puntos en su casillero. Este fin de semana reciben en Elviña, precisamente, al colista de la liga, el Viveiro.

En el primer partido de liga en Boiro, el Monta vio cómo se le escapaba un punto en el descuento, mientras que contra el Villalbés le condenó una mala primera parte y ante el Estradense lo hizo una mala segunda mitad.

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“Creo que en la primera parte hicimos bastante bien el trabajo que habíamos preparado durante la semana. En la segunda nos costó algo más mantener el resultado, también porque ellos dieron un paso adelante y apretaron más, sabiendo que necesitaban ganar. Tuvimos algunas acciones desafortunadas que nos penalizaron y el Estradense supo aprovecharlas. Son situaciones que tenemos que analizar y corregir para que no vuelvan a penalizarnos de esa manera”, resume el capitán del equipo, Samu Rey, sobre el duelo en A Estrada.

El principal problema del Montañeros está siendo a nivel defensivo. Donde ya no es solo que no esté siendo capaz de mantener la portería a cero, sino que ha encajado nueve goles en tres jornadas. En cada una de ellas ha encajado tres goles, algo que la temporada pasada (con 1,23 goles en contra de media) tan solo le pasó en cinco ocasiones. Curiosamente, dos de los rivales se han repetido: Villalbés y Boiro.

“Tenemos muchos jugadores nuevos y todavía necesitamos tiempo para mejorar tanto individual como colectivamente. Nuestro sistema de juego exige bastante coordinación y creo que aún tenemos que generar mejores sinergias entre nosotros. El año pasado, jugando con una idea similar, conseguimos ser mucho más sólidos, así que sabemos que tenemos margen para mejorar en ese aspecto”, afirma Samu a este respecto.

El buen hacer del Montañeros la temporada pasada (a cuatro puntos del playoff siendo un recién ascendido), sumado al ilusionante mercado veraniego, convirtieron al equipo coruñés en uno de los proyectos más atractivos de cara a esta temporada: “No creo que sea algo que afecte al equipo. Nuestra mayor exigencia viene de nosotros mismos. Queremos ser mejores en cada partido, seguir creciendo como equipo y competir siempre para conseguir el máximo número de puntos posible”, afirma el capitán.

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Un crecimiento para el que el Montañeros tiene todavía margen de sobra. Tan solo han pasado tres jornadas, por delante quedan todavía otras 31. Para Samu Rey, las claves para la mejoría del Montañeros pasan por los siguientes aspectos: “Tenemos que seguir insistiendo en nuestra idea de juego y, sobre todo, mejorar en los momentos sin balón, que creo que es donde más nos está penalizando ahora mismo. También tenemos que seguir creciendo individualmente en ciertos conceptos para que, como equipo, seamos cada vez más sólidos”.

El calendario inicial del Monta no fue el más sencillo precisamente. Así lo refleja la clasificación: Boiro primero, Villalbés segundo y Estradense, noveno. El siguiente encuentro debería ser, a priori, más asequible para los intereses de los coruñeses, que se medirán a un Viveiro que coqueteó con los puestos de descenso a Preferente la temporada pasada. Sin embargo, para Samu Rey, el calendario no es una excusa: “Creo que tampoco ha sido un inicio sencillo para los equipos que han tenido que jugar contra nosotros. Somos y queremos seguir siendo un equipo incómodo, de esos contra los que a ningún rival le gusta jugar. Además, en esta categoría no creo que haya partidos sencillos: si no estás concentrado los 90 minutos y no te exiges al máximo, cualquier equipo te puede penalizar”, explica el capitán. Los siguiente compromisos tras el choque con el Viveiro medirán al Montañeros a Alondras (fuera), Gran Peña (casa), Somozas (fuera) y Arenteiro (casa).