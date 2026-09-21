Los entrenadores | Diego Armando García: "La jugada del 0-2 marca el partido"

Diego Armando García durante el Silva-Boiro Patricia G. Fraga

La tercera jornada del grupo 1 de Tercera RFEF dejó las derrotas del Montañeros ante el Estradense y del Silva contra el Boiro, así como el triunfo del Arteixo contra el Viveiro. A continuación, la valoración de sus entrenadores.

Diego Armando García (Silva)

No hablo habitualmente de los arbitrajes, no me gusta, pero la jugada del 0-2 marca el partido, ya que todos los presentes en el campo, menos tres árbitros, hemos visto un codazo claro a Buyo (que será baja confirmada ante el Portonovo) que le abre el pómulo y que le ha hecho salir en ambulancia. Es una acción que condiciona el partido.

Dar la enhorabuena al rival, son mejores, sobre todo tras el 0-2 cuando el equipo lo vio muy difícil. Hasta el segundo gol les hemos plantado cara y ha habido mucha igualdad en un partido prácticamente sin ocasiones de gol. También hago autocritica, hemos generado muy poco y tenemos que remediarlo. Por el resto, en muchas fases de juego hemos estado en buen nivel.

Noé López (Atlético Arteixo)

Creo que ayer el esfuerzo del grupo por aguantar física y mentalmente el asedio del Viveiro con superioridad numérica fue muy grande. Más que por estar invictos estoy contento por sólo haber recibido un gol en contra, aunque todavía es muy pronto. Una de las claves para lograr la salvación será recibir pocos goles.

Jairo Arias (Montañeros)

Dividiría el partido en dos partes. La primera estuvo muy igualada, en la que pasó prácticamente todo lo que habíamos trabajado y previsto. Nos vamos con 0-1 con una buena jugada colectiva y haciendo un buen trabajo tanto en bloque alto como en los regresos ante su juego directo y defendiendo el área en los centros laterales.

En la segunda, su primer gol nada más empezar nos hace mucho daño. A partir de ahí fueron superiores y nos faltó un poco más de personalidad y madurez para seguir afrontando el partido como lo estábamos haciendo hasta ese momento.

Ahora toca seguir trabajando. Esto es muy largo y es precisamente en estos momentos cuando tenemos que sacar pecho y demostrar lo que somos.