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O Noso Fútbol

El campus de Elviña acoge este viernes un triangular solidario

El importe recaudado se destinará a la Asociación Grupo Compostela de Afectados de ELA

Sergio Baltar
21/09/2026 18:21
Una acción del VIctoria-Sporting de Gijón
Una acción del VIctoria-Sporting de Gijón
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El verano llega a su fin, pero los torneos futbolísticos con fines solidarios todavía continúan su curso. Esta misma semana se celebrará uno más, que tendrá lugar en el campo de fútbol de la Universidade da Coruña, en el campus de Elviña.

Se trata de un triangular de fútbol 7 femenino organizado por la Asociación Grupo Compostela de Afectados de ELA, que recibirá en forma de donativo la totalidad del precio de las entradas (5,77 euros, con menores de diez años accediendo de manera gratuita al recinto). Se pueden obtener a través de este enlace.

Los equipos no serán precisamente habituales, ya que estarán formados por integrantes de los cuerpos de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil de la ciudad. Los encuentros se disputarán en horario de tarde, a partir de las 16.00 y hasta las 20.00 horas.

Además de para el fútbol, habrá tiempo y espacio para actuaciones, exhibiciones, rifas solidarias y puestos de comida a cargo del bar food-tribu, que estará presente en el campus de Elviña.

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