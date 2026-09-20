Previas | El Arteixo visita al Viveiro con la idea de cambiar los empates por un triunfo

Queijeiro, centrocampista del Arteixo, encima a Pedrosa, atacante del Estradense, en el partido de la pasada jornada JAVIER ALBORÉS

Arteixo y Montañeros buscan este domingo, ante Viveiro y Estradense, respectivamente, mayor suerte que un Silva que cedió contra el Boiro (0-2).

Viveiro - Atlético Arteixo (Cantarrana, 12.00 horas)

El serio inicio del Arteixo, con sendos empates ante Racing Villalbés y Estradense, se pone a prueba esta mañana ante un Viveiro que todavía no ha sumado ningún punto.

La gran virtud del Arteixo en este tramo inicial está siendo su solidez. Apenas un gol en contra, el recibido contra el Estradense después de que Álex Ramos pusiera por delante al conjunto rojiblanco. Y esa es la línea en la que esperan seguir los de Noé López, que llegan a Viveiro con las ausencias de los centrocampistas Fabio y Zoe por lesión.

Por su parte, el Viveiro se encuentra inmerso en un cambio de filosofía. Tras años en los que apostó por distintos tipos de mercados, esta vez la idea es confeccionar buena parte de la plantilla con jugadores de la zona.

Su nuevo técnico es Marcos Pereiro, ex del Santaballés, Guitiriz y de las categorías inferiores del Racing Villalbés. Un hombre que para este encuentro tendrá que confeccionar su once sin poder contar con el central Diego Fernández ni con el centrocampista Antón.

En sus dos primeros partidos, el Viveiro cedió en casa con el recién ascendido Antela (0-1) y cayó la semana pasada contra la Sarriana (2-0). Ahora espera mejorar la imagen ante su afición.

Alineaciones probables

Viveiro: Ayoub - Raúl, Jaco, Chucas, Esquerdeiro - Juan, Antón - Paredes, Rolle, Cora - Arturo

Atlético Arteixo: Sergio Varela - Pablo Ramos, Quico, Antonio, Casariego - Ube, Óscar, Queijeiro - Juan Barros, Habib, Álex Ramos

Estradense - Montañeros (Novo Municipal, 19.00 horas)

Tras dos encuentros en los que cayó pese a marcar dos goles, el Montañeros espera dar un paso adelante en cuanto a solidez para sacar un resultado positivo ante el Estradense.

El calendario continúa empinado para un Monta que no pudo sumar ante Boiro y Racing Villalbés, y que para este duelo solo tiene la baja por molestias en el aductor del lateral derecho Diego. Moreta, goleador ante el Villalbés, apunta a tener su oportunidad.

En los locales están de baja los centrales Landeira y Ander Bellido, así como el mediapunta Marcos Míguez, todos ellos por lesión. Ya no estuvieron el pasado fin de semana.

Alineaciones probables

Estradense: Pablo Brea - Ángel, Carabán, Sergio, Pichi - Raúl, Carreira - Porrúa, Migui, Pedrosa - Edu Taboada

Montañeros: Marcos - Moreta, Samu, Tomé, Luis Castro - Constenla, Dani Fernández - Jorge Otero, Axel, Cañi - Adri Otero