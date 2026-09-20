Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera RFEF

Previas | El Arteixo visita al Viveiro con la idea de cambiar los empates por un triunfo

Por su parte, el Montañeros tiene en el Estradense otro duro rival

Santi Mendoza
Santi Mendoza
20/09/2026 05:00
Queijeiro, centrocampista del Arteixo, encima a Pedrosa, atacante del Estradense, en el partido de la pasada jornada
Queijeiro, centrocampista del Arteixo, encima a Pedrosa, atacante del Estradense, en el partido de la pasada jornada
JAVIER ALBORÉS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Arteixo y Montañeros buscan este domingo, ante Viveiro y Estradense, respectivamente, mayor suerte que un Silva que cedió contra el Boiro (0-2).

Viveiro - Atlético Arteixo (Cantarrana, 12.00 horas)

El serio inicio del Arteixo, con sendos empates ante Racing Villalbés y Estradense, se pone a prueba esta mañana ante un Viveiro que todavía no ha sumado ningún punto.

La gran virtud del Arteixo en este tramo inicial está siendo su solidez. Apenas un gol en contra, el recibido contra el Estradense después de que Álex Ramos pusiera por delante al conjunto rojiblanco. Y esa es la línea en la que esperan seguir los de Noé López, que llegan a Viveiro con las ausencias de los centrocampistas Fabio y Zoe por lesión.

Por su parte, el Viveiro se encuentra inmerso en un cambio de filosofía. Tras años en los que apostó por distintos tipos de mercados, esta vez la idea es confeccionar buena parte de la plantilla con jugadores de la zona.

Su nuevo técnico es Marcos Pereiro, ex del Santaballés, Guitiriz y de las categorías inferiores del Racing Villalbés. Un hombre que para este encuentro tendrá que confeccionar su once sin poder contar con el central Diego Fernández ni con el centrocampista Antón.

En sus dos primeros partidos, el Viveiro cedió en casa con el recién ascendido Antela (0-1) y cayó la semana pasada contra la Sarriana (2-0). Ahora espera mejorar la imagen ante su afición.

Alineaciones probables

Viveiro: Ayoub - Raúl, Jaco, Chucas, Esquerdeiro - Juan, Antón - Paredes, Rolle, Cora - Arturo

Atlético Arteixo: Sergio Varela - Pablo Ramos, Quico, Antonio, Casariego - Ube, Óscar, Queijeiro - Juan Barros, Habib, Álex Ramos

Estradense - Montañeros (Novo Municipal, 19.00 horas)

Tras dos encuentros en los que cayó pese a marcar dos goles, el Montañeros espera dar un paso adelante en cuanto a solidez para sacar un resultado positivo ante el Estradense.

El calendario continúa empinado para un Monta que no pudo sumar ante Boiro y Racing Villalbés, y que para este duelo solo tiene la baja por molestias en el aductor del lateral derecho Diego. Moreta, goleador ante el Villalbés, apunta a tener su oportunidad.

En los locales están de baja los centrales Landeira y Ander Bellido, así como el mediapunta Marcos Míguez, todos ellos por lesión. Ya no estuvieron el pasado fin de semana.

Alineaciones probables

Estradense: Pablo Brea - Ángel, Carabán, Sergio, Pichi - Raúl, Carreira - Porrúa, Migui, Pedrosa - Edu Taboada

Montañeros: Marcos - Moreta, Samu, Tomé, Luis Castro - Constenla, Dani Fernández - Jorge Otero, Axel, Cañi - Adri Otero

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El duelo ante el Zaragoza del playoff de ascenso fue el último en el que el Victoria actuó como local

Previa | El Sporting de Gijón reta al Victoria en el primer partido de las ‘cebras’ como locales
Santi Mendoza
San Tirso y Paiosaco, equipos que disputan hoy la tercera jornada del grupo 1 de Preferente Futgal, durante la final de la pasada Copa de A Coruña

La previa del resto de la jornada | Paiosaco y San Tirso reeditan la final de la Copa de A Coruña
Santi Mendoza
Queijeiro, centrocampista del Arteixo, encima a Pedrosa, atacante del Estradense, en el partido de la pasada jornada

Previas | El Arteixo visita al Viveiro con la idea de cambiar los empates por un triunfo
Santi Mendoza
31 enero 2012FÃºtbolModestoFotografÃ­a del directivo Ernesto VÃ¡zquez MariÃ±o

Fallece Ernesto Vázquez Mariño, expresidente del Imperátor y de la AFAC
Santi Mendoza