Previa | El Sporting de Gijón reta al Victoria en el primer partido de las ‘cebras’ como locales

El duelo ante el Zaragoza del playoff de ascenso fue el último en el que el Victoria actuó como local JAVIER ALBORÉS

Con las mismas ausencias que la semana pasada, Lau e Inés, el Victoria afronta su primer partido del curso en casa ante el Sporting de Gijón (Leyma, 16.00 horas).

El equipo coruñés, recién ascendido a la categoría, tiene motivos para el optimismo en este inicio. Ha vencido un partido, ha perdido otro por la mínima y el rival al que fue capaz de derrotar —Arratia— sumó los tres puntos en la segunda jornada. Ahora se mide a un Sporting que ganó en el debut al Madrid CFF (2-3) y cayó hace siete días ante el Rayo (1-3).

Alineaciones probables

Victoria: Sol - Laura, Albita, Rio, Valeria - Andrea Díaz, Peque - Cascón, Bita, Izard - Candela

Sporting de Gijón: Carbajal - Claudia, Andreu, Rosa, Mariuca - Pau, Moreno, Ainhoa, Valle - Bartels, Granda