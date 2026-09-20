Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Segunda RFEF femenina

Previa | El Sporting de Gijón reta al Victoria en el primer partido de las ‘cebras’ como locales

El equipo de Javi Angeriz llega con un triunfo y una derrota

Santi Mendoza
Santi Mendoza
20/09/2026 05:00
El duelo ante el Zaragoza del playoff de ascenso fue el último en el que el Victoria actuó como local
El duelo ante el Zaragoza del playoff de ascenso fue el último en el que el Victoria actuó como local
JAVIER ALBORÉS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Con las mismas ausencias que la semana pasada, Lau e Inés, el Victoria afronta su primer partido del curso en casa ante el Sporting de Gijón (Leyma, 16.00 horas).

El equipo coruñés, recién ascendido a la categoría, tiene motivos para el optimismo en este inicio. Ha vencido un partido, ha perdido otro por la mínima y el rival al que fue capaz de derrotar —Arratia— sumó los tres puntos en la segunda jornada. Ahora se mide a un Sporting que ganó en el debut al Madrid CFF (2-3) y cayó hace siete días ante el Rayo (1-3).

Alineaciones probables

Victoria: Sol - Laura, Albita, Rio, Valeria - Andrea Díaz, Peque - Cascón, Bita, Izard - Candela

Sporting de Gijón: Carbajal - Claudia, Andreu, Rosa, Mariuca - Pau, Moreno, Ainhoa, Valle - Bartels, Granda

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El duelo ante el Zaragoza del playoff de ascenso fue el último en el que el Victoria actuó como local

Previa | El Sporting de Gijón reta al Victoria en el primer partido de las ‘cebras’ como locales
Santi Mendoza
San Tirso y Paiosaco, equipos que disputan hoy la tercera jornada del grupo 1 de Preferente Futgal, durante la final de la pasada Copa de A Coruña

La previa del resto de la jornada | Paiosaco y San Tirso reeditan la final de la Copa de A Coruña
Santi Mendoza
Queijeiro, centrocampista del Arteixo, encima a Pedrosa, atacante del Estradense, en el partido de la pasada jornada

Previas | El Arteixo visita al Viveiro con la idea de cambiar los empates por un triunfo
Santi Mendoza
31 enero 2012FÃºtbolModestoFotografÃ­a del directivo Ernesto VÃ¡zquez MariÃ±o

Fallece Ernesto Vázquez Mariño, expresidente del Imperátor y de la AFAC
Santi Mendoza