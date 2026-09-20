La previa del resto de la jornada | Paiosaco y San Tirso reeditan la final de la Copa de A Coruña

San Tirso y Paiosaco, equipos que disputan hoy la tercera jornada del grupo 1 de Preferente Futgal, durante la final de la pasada Copa de A Coruña PATRICIA G. FRAGA

Este domingo tendrá lugar la segunda jornada liguera en la Tercera RFEF femenina. Será ya la tercera fecha en Preferente, Primera Futgal y en una División de Honor Juvenil en la que ya ha jugado el Ural. Este es el menú de los equipos de la delegación coruñesa.

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Tercera RFEF femenina - Grupo 1

Atlético San Pedro - Bergantiños (12.15). El equipo oleirense se estrena en casa tras el difícil debut contra el Atlético Villalonga.

Victoria B - Tomiño (12.15). Las ‘minicebras’ esperan hacer bueno el empate de Carballo con un duelo ante un equipo que inició con una clara derrota ante As Celtas B.

Preferente Futgal - Grupo 1

Órdenes - Miño (12.00). Con dos puntos en su casillero, el equipo de Vista Alegre busca el primer triunfo ante su afición.

Sofán - Puebla (12.00). Los carballeses han vencido al Miño y caído contra el Noia en este arranque. Hoy se miden a un equipo que cuenta sus duelos por empates.

Paiosaco - San Tirso (17.00). El único equipo del grupo con seis puntos visita a un Paiosaco que todavía no ha podido sumar ninguno.

Betanzos - Arzúa (17.00). Los del García Hermanos buscan su primera victoria tras empatar con el Puebla y el Sigüeiro.

Carral - Chantada (17.00). El conjunto de O Castro tiene la oportunidad de prolongar su gran inicio ante otro recién ascendido.

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Primera Futgal - Grupo 1

Cultural Maniños - Sporting Coruñés (12.00). El rival de los de Monte Alto acaba de caer de Preferente, pero aún no ha sumado en Primera.

O Val - Torre (12.00). Visita a Narón para un Torre que lleva dos empates.

Relámpago - Almeiras (12.00). Los locales cuentan con un punto, los visitantes tres después de vencer al Meirás la semana pasada.

Orillamar - Marte (16.00). Derbi herculino en el que el Orilla persigue su primera victoria.

Imperátor - Cedeira (16.00). Nuevo rival duro para el Ímper, que viene de caer ante el líder y ahora se enfrenta al segundo, un Cedeira que tiene seis puntos y está imbatido.

Olímpico - Sada (17.00). Los de Vilaboa llegan con dos puntos; el Sada, con tres.

Meirás - Victoria (18.00). El equipo de Miguel Taibo prueba suerte a domicilio con el impulso del 8-1 al Sada.

Primera Futgal - Grupo 2

Sporting Cambre - Luaña (12.30). El líder recibe en el Dani Mallo a un equipo que todavía no ha sumado.

Vizoño - Sporting Meicende (17.00). Segundo es el Vizoño, que tendrá una difícil prueba ante un Meicende que convenció con su triunfo ante el Club do Mar.

Boimorto - Club do Mar (18.30). Los de Caión esperan recuperar sensaciones en el campo de O Carballal.

DH Juvenil - Grupo 1

Real Avilés - Ural (1-1). Los coruñeses se quedan con cuatro puntos en tres fechas tras adelantarse por medio de Roi y ver como les empataban en el añadido.

Victoria - Bansander (12.15). El Victoria espera aprovechar el factor local para estrenar su casillero.