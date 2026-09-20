La previa del resto de la jornada | Paiosaco y San Tirso reeditan la final de la Copa de A Coruña
Así se presenta el domingo en Tercera RFEF femenina, Preferente, Primera Futgal y una DH Juvenil en la que el Ural empató en Avilés
Este domingo tendrá lugar la segunda jornada liguera en la Tercera RFEF femenina. Será ya la tercera fecha en Preferente, Primera Futgal y en una División de Honor Juvenil en la que ya ha jugado el Ural. Este es el menú de los equipos de la delegación coruñesa.
Tercera RFEF femenina - Grupo 1
Atlético San Pedro - Bergantiños (12.15). El equipo oleirense se estrena en casa tras el difícil debut contra el Atlético Villalonga.
Victoria B - Tomiño (12.15). Las ‘minicebras’ esperan hacer bueno el empate de Carballo con un duelo ante un equipo que inició con una clara derrota ante As Celtas B.
Preferente Futgal - Grupo 1
Órdenes - Miño (12.00). Con dos puntos en su casillero, el equipo de Vista Alegre busca el primer triunfo ante su afición.
Sofán - Puebla (12.00). Los carballeses han vencido al Miño y caído contra el Noia en este arranque. Hoy se miden a un equipo que cuenta sus duelos por empates.
Paiosaco - San Tirso (17.00). El único equipo del grupo con seis puntos visita a un Paiosaco que todavía no ha podido sumar ninguno.
Betanzos - Arzúa (17.00). Los del García Hermanos buscan su primera victoria tras empatar con el Puebla y el Sigüeiro.
Carral - Chantada (17.00). El conjunto de O Castro tiene la oportunidad de prolongar su gran inicio ante otro recién ascendido.
Primera Futgal - Grupo 1
Cultural Maniños - Sporting Coruñés (12.00). El rival de los de Monte Alto acaba de caer de Preferente, pero aún no ha sumado en Primera.
O Val - Torre (12.00). Visita a Narón para un Torre que lleva dos empates.
Relámpago - Almeiras (12.00). Los locales cuentan con un punto, los visitantes tres después de vencer al Meirás la semana pasada.
Orillamar - Marte (16.00). Derbi herculino en el que el Orilla persigue su primera victoria.
Imperátor - Cedeira (16.00). Nuevo rival duro para el Ímper, que viene de caer ante el líder y ahora se enfrenta al segundo, un Cedeira que tiene seis puntos y está imbatido.
Olímpico - Sada (17.00). Los de Vilaboa llegan con dos puntos; el Sada, con tres.
Meirás - Victoria (18.00). El equipo de Miguel Taibo prueba suerte a domicilio con el impulso del 8-1 al Sada.
Primera Futgal - Grupo 2
Sporting Cambre - Luaña (12.30). El líder recibe en el Dani Mallo a un equipo que todavía no ha sumado.
Vizoño - Sporting Meicende (17.00). Segundo es el Vizoño, que tendrá una difícil prueba ante un Meicende que convenció con su triunfo ante el Club do Mar.
Boimorto - Club do Mar (18.30). Los de Caión esperan recuperar sensaciones en el campo de O Carballal.
DH Juvenil - Grupo 1
Real Avilés - Ural (1-1). Los coruñeses se quedan con cuatro puntos en tres fechas tras adelantarse por medio de Roi y ver como les empataban en el añadido.
Victoria - Bansander (12.15). El Victoria espera aprovechar el factor local para estrenar su casillero.