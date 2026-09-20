El resto de la jornada | Segunda goleada seguida del Marte

Acción del Orillamar-Marte, uno de los partidos de ayer en el grupo 1 de Primera Futgal GERMÁN BARREIROS

La Tercera RFEF femenina vivió su segunda jornada. En Preferente, Primera Futgal y División de Honor Juvenil, este fue el tercer fin de semana de competición. Así les ha ido a los equipos de la delegación coruñesa.

Tercera RFEF femenina - Grupo 1

Atlético San Pedro - Bergantiños (1-1). El equipo oleirense rescató, en el tiempo añadido, su primer punto en Tercera RFEF. Carmen Santos hizo el gol de las carballesas en la primera mitad y María Mouriz puso el empate.

Victoria B - Tomiño (2-0). Dos tantos postreros de Lucía Conde sirvieron al equipo de Isa Vázquez para ganar por primera vez en Tercera RFEF. Son cuatro puntos de seis posibles.

Preferente Futgal - Grupo 1

Órdenes - Miño (0-1). No está teniendo un buen inicio el Órdenes, que en sus dos primeros partidos empató y ayer cedió en casa ante el Miño. Iago Astray hizo el tanto.

Sofán - Puebla (1-1). El equipo carballés terminó con un sabor agrio tras encajar en el minuto 87. David Barreira marcó el 1-0 al inicio de la segunda mitad para un Sofán que ya tiene un resultado de cada signo.

Paiosaco - San Tirso (0-1). Un gol de Martín Seijo en los compases iniciales mantiene en cabeza al San Tirso y deja al Paiosaco en última plaza.

Betanzos - Arzúa (3-0). Primer triunfo del curso del Betanzos, que se adelantó por medio de Da Lama. El 2-0 llegó con un tanto en propia y el tercero fue obra de Ángel.

Carral - Chantada (2-1). Continúa sorprendiendo el Carral, que ayer derrotó a otro de los recién ascendidos para situarse segundo con siete puntos. Santi Parente y Pablo Calviño pusieron tierra de por medio y el equipo aguantó tras el tanto de Pedro Iglesias a los 83 de juego.

El Sofán recibió al Puebla en partido del grupo 1 de Preferente RAÚL LÓPEZ

Primera Futgal - Grupo 1

Cultural Maniños - Sporting Coruñés (0-4). El gol se hizo esperar hasta el minuto 72, pero a partir de ahí el equipo de Monte Alto pasó como un rodillo para situarse quinto. Marcaron Carlos Alberto, Rafa Díaz y Jorge De Pedro firmó un doblete.

O Val - Torre (0-0). Tercer empate del Torre, que sigue sólido en defensa y con poco acierto en ataque.

Relámpago - Almeiras (1-1). Se le resiste el primer triunfo al equipo de Elviña. Ante el Almeiras igualó el gol inicial de Pablo Andón por medio de Pablo de la Iglesia, pero no pudo continuar la remontada.

Orillamar - Marte (1-4). La carta de presentación fue negativa, pero el Marte lleva dos partidos muy serios. En San Pedro de Visma empezó ganando con gol de Marcos del Río de penalti y, aunque vio cómo le empataba Iván López, después se distanció con tantos de Álex Ares, Hugo Rodríguez y Juanjo Pardo.

Imperátor - Cedeira (2-2). Los de Toño Rodríguez se quedan con cuatro puntos tras un partido en el que debieron empatar dos veces. Édgar López puso por delante al Cedeira, pero recibió la respuesta de Diego Reimúndez, que también marcó dos goles. El segundo llegó desde el punto de penalti.

Olímpico - Sada (2-0). El equipo de Vilaboa llevaba dos empates y pudo celebrar por fin un triunfo. Goles de Mateo Becerra y Álex Pérez.

Meirás - Victoria (0-3). Nueva goleada de las ‘cebras’, que pasan a la primera posición tras ganar en el Misael Prieto con tantos de Óscar de Castro (2) y Aarón Iglesias (de penalti).

Primera Futgal - Grupo 2

Sporting Cambre - Luaña (2-4). Sorprendente derrota del líder, que se enfrentaba al colista y deja su puesto de privilegio en manos del Queixas. La mañana empezó torcida con un gol de Bruno, pero Pablo Garaboa igualó antes del descanso. A partir de ahí, un nuevo tanto de Bruno y dos de Diego sentenciaron el choque antes del 2-4 de Gonzalo.

Vizoño - Sporting Meicende (0-1). Un gol de Bandera en el minuto 86 sitúa al Meicende en el grupo de cuatro equipos que tienen siete puntos. El único que ha ganado sus tres partidos es el Queixas.

Boimorto - Club do Mar (2-1). Segunda derrota del equipo caionés. Sergio Pose puso el 0-1 antes de que el Boimorto le diera la vuelta entre los minutos 78 y 82 con dos tantos de Julián Leis.

DH Juvenil - Grupo 1

Victoria - Bansander (1-0). Importantísimo triunfo para la confianza de un Victoria que ya tiene sus tres primeros puntos en el regreso a la DH Juvenil. Valió el solitario gol de Nico Baamonde cuando solo habían transcurrido trece minutos de juego.