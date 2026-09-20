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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

El Estradense ahonda en la herida del Montañeros (3-1)

Los de Elviña cuajaron esta vez una muy mala segunda mitad y siguen con cero puntos

Santi Mendoza
Santi Mendoza
20/09/2026 23:15
Imagen de archivo del Montañeros-Estradense de la pasada temporada
Imagen de archivo del Montañeros-Estradense de la pasada temporada
PATRICIA G. FRAGA
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Malas sensaciones para un Montañeros que continúa sin sumar ningún punto tras caer en esta tercera jornada ante el Estradense (3-1). Al contrario que contra el Boiro y el Racing Villalbés, esta vez el equipo coruñés logró adelantarse, pero volvió a encajar tres tantos y sumó una nueva derrota.

Tras una primera mitad bien disputada en la que logró el 0-1 por medio de Dani Fernández, el equipo coruñés estuvo muy mal colectivamente y permitió la remontada de un Estradense que logra de esta forma su primer triunfo del curso.

El gol del empate, obra de Mella, nace de un fallo en el despeje de Tomé, al que le jugó una mala pasada cambiar de pierna. En el 2-1, el Estradense aprovechó que Garda se había quedado muy atrás para marcar por medio de Pedrosa, jugador que también transformó el penalti que le hizo minutos después Longueira.

Solo Montañeros y Viveiro están a cero y se da la casualidad de que se enfrentan el próximo fin de semana en Elviña. Oportunidad para cambiar la dinámica.

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