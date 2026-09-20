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O Noso Fútbol | Tercera Federación

El Atlético Arteixo logra su primera victoria de la temporada en Viveiro (0-1)

El conjunto rojiblanco suma cinco puntos en tres jornadas y continúa sin conocer la derrota

Sergio Baltar
20/09/2026 16:33
Imagen de archivo del Atlético Arteixo-Viveiro de la temporada pasada
Imagen de archivo del Atlético Arteixo-Viveiro de la temporada pasada
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Parecía impensable hace algunas semanas, cuando la plantilla del Atlético Arteixo era un polvorín casi sin jugadores, que el equipo estuviera invicto en la jornada tres. Pero así es. El conjunto rojiblanco logró en Cantarrana su primera victoria de la temporada a costa del Viveiro (0-1). Tres puntos con los que suma ya cinco en tres jornadas y que le permiten continuar sin conocer la derrota una semana más.

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El primer y único gol del partido llegó un poco antes de la media hora de juego por medio de Frank, que se estrenó con su nuevo equipo en partido oficial. En la segunda mitad, el Arteixo se quedó con un hombre menos por la expulsión de Pablo Roibás por doble amarilla, pero fue capaz de resistir en los últimos 15 minutos para sumar de tres. 

A pesar del triunfo, el entrenador rojiblanco, Noé López, no acabó satisfecho con la imagen mostrada por su equipo. El siguiente compromiso del Atlético Arteixo será la próxima semana en su casa, en el Ponte dos Brozos, donde recibirá al Alondras.

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