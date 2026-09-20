Crónica | Castigo del Sporting al Victoria en el tramo final (1-5)

Alma, mediapunta del Victoria, en el partido contra el Sporting disputado esta tarde GERMÁN BARREIROS

El Victoria puede hacer dos lecturas de su derrota ante el Sporting de Gijón (1-5). Durante tres cuartos del choque compitió bien e incluso llegó a igualar ante un equipo con nombre como el asturiano, pero el resultado terminó siendo muy abultado tras varias desconexiones en el tramo final. La categoría va a ser exigente y las ‘cebras’, que tienen tres puntos después de tres encuentros, deberán rescatar lo positivo y trabajar en que no se repita lo de los últimos minutos.

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Los dos equipos demostraron estar muy igualados al inicio, sobre todo en un centro del campo donde permanecía el juego durante la mayor parte del tiempo. Comenzó llegando el Sporting, pero los centros al área desde la derecha no suponían ningún problema para Sol.

Esas primeras acciones dieron paso a un tramo en el que el Victoria tomó el mando del partido. Aunque tardó en llegar una ocasión de verdadero peligro, el equipo se asentó en campo contrario y empezó a crecer con las conducciones de Alma y la capacidad para aguantar el balón de Candela. Fue justamente la delantera la que, tras recibir un balón al espacio, generó un córner en el que el remate a la media vuelta de Rio se perdió a escasos centímetros del palo derecho.

Le faltó algo de fortuna a la central, que minutos después tampoco iba a tener precisamente suerte en la acción del 0-1. Un envío frontal al área sin aparente peligro se fue quedando a medio camino entre la zaga y Sol, de forma que Rio metió la cabeza muy exigida y superó a la guardameta, que había salido de debajo de los palos. Con mucho suspense, el balón tocó en el larguero, botó en la línea y, pese al intento de despeje de otra jugadora local, Naiara metió la bota para marcar. Hubo dudas, pero el asistente lo vio claro y levantó la bandera para que el árbitro concediera el tanto.

De ahí al descanso, el Sporting manejó bien el partido ante un Victoria que concedió varias faltas y que iba a tratar de encontrar soluciones en la caseta. Lo cierto es que los primeros minutos, sin modificaciones, parecieron un calco de ese tramo final, de forma que Javi Angeriz realizó un par de cambios.

Y casualidad o no, porque apenas pasaron dos minutos, el equipo encontró el 1-1 en una internada por banda derecha de Cascón. Fuera de posición, la delantera superó a su par, que se fue al suelo sin que el árbitro le comprara la falta, y Candela empujó el balón con el muslo al fondo de la portería.

Espejismo

Después del tanto, el Victoria se vino arriba e incluso volvió a amenazar a Sirgo con un cabezazo de la propia Candela que se marchó por poco. La situación pintaba bien, pero entonces el Sporting pasó por encima del equipo coruñés en cuestión de cinco minutos.

Tras un aviso de Moreno, el conjunto asturiano recuperó la ventaja a través de una falta lateral en la que Yaiza cazó un balón dividido. Y a partir de ahí ya fue pan comido para las visitantes, que hicieron el 1-3 en un remate en el área pequeña de Ávila y el 1-4 en una internada de Bartels por banda izquierda.

El Sporting no bajó el pie del acelerador e hizo méritos para un quinto tanto que también acabaría consiguiendo. Bartels tuvo una, Nuria Cueto estrelló un balón contra el larguero y la propia Bartels aprovechó una mala salida de balón para firmar su doblete. Ya en el añadido, Sol evitó el sexto en un remate a bocajarro.

Victoria 1-5 Sporting de Gijón

Victoria: Sol; Amado (Valeria, m.76), Aída Samper (Albita, m.64), Rio, Laura Martínez; Peke (Lula, m.83), Andrea Díaz (Bita, m.63); Cascón (Nuria, m.77), Alma, Izard (Maca, m.77); Candela.

Sporting de Gijón: Sirgo; Cueto, Yaiza (Andreu, m.79), Rosa, Mariuca; Pau (Ainhoa, m.70), Moreno (Ávila, m.70), Sandra, Valle (Sofía, m.79); Naiara (Daniela, m.64), Bartels.

Goles: 0-1, m.34: Naiara; 1-1, m.65: Candela; 1-2, m.72: Yaiza; 1-3, m.75: Ávila; 1-4, m.76: Bartels; 1-5, m.89: Bartels.

Árbitro: García Gómez (A Coruña). Amonestó a Aída Samper (m.41) y Peke (m.52), del Victoria; y a Moreno (m.24) y Yaiza (m.59), del Sporting de Gijón.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo 1 de la Segunda RFEF 2026-27 disputado en Leyma ante unos 100 espectadores. Antes de comenzar se guardó un minuto de silencio en memoria de Ernesto Vázquez Mariño, expresidente del Imperátor y la AFAC.