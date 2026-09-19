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O Noso Fútbol

Previa | El Silva se pasa al sábado para recibir a uno de los que tienen seis puntos

Los de A Grela disputan el primer partido de la jornada ante el Boiro, equipo que ha empezado con dos victorias

Santi Mendoza
Santi Mendoza
19/09/2026 05:00
Silva-Boiro de la pasada temporada
Silva - Boiro de la pasada temporada
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En un día de la semana poco habitual durante este 2026, el Silva continúa su camino con un choque en A Grela (16.00 horas) frente al Boiro. Los coruñeses llegan cargados de moral tras sumar cuatro puntos en este inicio, algo muy necesario para batirse con un rival que ha sido quien de ganar sus dos partidos. Solo lo han hecho ellos, el Lalín y la Sarriana.

Los locales empataron con el Céltiga (1-1) y vencieron al Barco (1-2). Fue en esa segunda jornada en la que cayó lesionado —problema en el isquiotibial— el centrocampista Pablo Carro, única baja para el día de hoy a la espera de ver si entra en la lista el central Seydi, ya recuperado. En el Boiro, que venció a Montañeros (3-2) y Céltiga (0-2), se cae por lesión el centrocampista Mario Romero y es duda el extremo Mario Prol, que ha regresado a los entrenamientos.

Alineaciones probables

Silva: Minibugy - Agulló, Fer Gordo, Buyo - Iago Castro, Baldo, Moure, David García, Parafita - Cano, Rojo

Boiro: Borja Rey - Yosi Montoto, Kike Vidal, Iago Martínez, Aarón - Enjamio, Juanma - Juanpa Barros, Landeira, Insua - Cambón

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