Fallece Ernesto Vázquez Mariño, expresidente del Imperátor y de la AFAC

Fotografía de Ernesto Vázquez Mariño en 2012 Archivo DXT Campeón

El Imperátor ha comunicado este sábado el fallecimiento de Ernesto Vázquez Mariño, expresidente del club entre los años 1974 y 2009.

Vázquez Mariño fue una personalidad importante en A Coruña durante las últimas décadas. Entre sus condecoraciones destaca la de ser Caballero de Mérito de la Orden, distinción que recibió por la Orden de Caballeros de María Pita.

Además, el expresidente del Imperátor fue presidente del Centro Social de la Sagrada Familia, realizó las funciones de tesorero en la Federación Gallega de Fútbol —también llevó las cuentas de la Organización Mundial de Fútbol 1982 en A Coruña— y presidió la Asociación de Fútbol Aficionado de A Coruña.

En el ámbito educativo, fue presidente del APA del colegio Salesianos y de los Juegos Deportivos Don Bosco de Fútbol Sala, tareas que compaginó con otras de ámbito social, como ser consejero de Cáritas Interparroquial o vocal de Padre Rubinos.

En lo que se refiere al deporte, fue también jugador del Imperátor y como presidente logró el título de la Liga de la Capital en el año 1978.