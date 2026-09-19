Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

Fallece Ernesto Vázquez Mariño, expresidente del Imperátor y de la AFAC

El coruñés presidió el club de la Sagrada Familia entre 1974 y 2009

Santi Mendoza
Santi Mendoza
19/09/2026 19:04
31 enero 2012FÃºtbolModestoFotografÃ­a del directivo Ernesto VÃ¡zquez MariÃ±o
Fotografía de Ernesto Vázquez Mariño en 2012
Archivo DXT Campeón
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Imperátor ha comunicado este sábado el fallecimiento de Ernesto Vázquez Mariño, expresidente del club entre los años 1974 y 2009.

Vázquez Mariño fue una personalidad importante en A Coruña durante las últimas décadas. Entre sus condecoraciones destaca la de ser Caballero de Mérito de la Orden, distinción que recibió por la Orden de Caballeros de María Pita.

Además, el expresidente del Imperátor fue presidente del Centro Social de la Sagrada Familia, realizó las funciones de tesorero en la Federación Gallega de Fútbol —también llevó las cuentas de la Organización Mundial de Fútbol 1982 en A Coruña— y presidió la Asociación de Fútbol Aficionado de A Coruña.

En el ámbito educativo, fue presidente del APA del colegio Salesianos y de los Juegos Deportivos Don Bosco de Fútbol Sala, tareas que compaginó con otras de ámbito social, como ser consejero de Cáritas Interparroquial o vocal de Padre Rubinos.

En lo que se refiere al deporte, fue también jugador del Imperátor y como presidente logró el título de la Liga de la Capital en el año 1978.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

31 enero 2012FÃºtbolModestoFotografÃ­a del directivo Ernesto VÃ¡zquez MariÃ±o

Fallece Ernesto Vázquez Mariño, expresidente del Imperátor y de la AFAC
Santi Mendoza
Moure, centrocampista del Silva, durante la primera mitad del partido ante el Boiro

Crónica | El Silva sufre su primera derrota contra un Boiro imparable (0-2)
Santi Mendoza
Silva-Boiro de la pasada temporada

Previa | El Silva se pasa al sábado para recibir a uno de los que tienen seis puntos
Santi Mendoza
Gonzalo Truan ‘Zalas’, defensa del Relámpago y uno de los capitanes esta temporada, durante la primera jornada ante el Sporting Coruñés

Equipos de Primera | Mucho donde elegir en el Relámpago
Santi Mendoza