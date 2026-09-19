Equipos de Primera | Mucho donde elegir en el Relámpago

Gonzalo Truan ‘Zalas’, defensa del Relámpago y uno de los capitanes esta temporada, durante la primera jornada ante el Sporting Coruñés GERMÁN BARREIROS

Tras dejar una carta de presentación inmejorable como recién ascendido, el Relámpago logró el pasado curso una salvación muy trabajada. Su tarea ahora es mantenerse un año más en Primera Futgal con el menor sufrimiento posible y si algo no le faltan son alternativas, pues cuenta con una amplísima plantilla de 29 jugadores.

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En portería, dos chavales que han renovado y que superan por poco los 20 años: Pato Gómez y Pablo Rodríguez. La cosa se pone seria en la línea defensiva, compuesta por seis hombres que continúan con respecto al pasado curso y cinco nuevos fichajes. Las novedades son Pablo de la Iglesia (Outeiro de Rei), Juan Serna (Sporting Burgo), Xoel Maceiras (Órdenes), Álex Ansede (Bergantiños Juvenil) y Vicente Esteve, que se encontraba sin equipo y es con diferencia el más vetarano de todos ellos. Entre las renovaciones hay dos jugadores con experiencia —Javi Martínez ‘Arume’ y Ramiro Agromayor— y otros que todavía están en sus primeros años como sénior: Toni López, Gabi Pérez, Guille Pérez y Gonzalo Truan, más conocido como Zalas.

Donde no ha habido apenas cambios es en el centro del campo. Hugo Dans, Joni Fleitas, Pedro Enríquez, Pablo López, Alexandre Pazos, Ayuba Shedrach y Lisandro Molina ‘Lichu’ forman parte de la plantilla un año más y se les suma Lucas Andújar, jugador nacido en el 2006 que viene de disputar la Primera Futgal con el Vizoño.

Todo lo contrario sucede en la delantera, donde solo continúa El Hadji Aldiouma ‘Elas’. Lo demás son caras nuevas: Álex Martínez (sin equipo y ex de Silva u Órdenes), Javi Fernández (Silva Juvenil), Manu Rubio (Torre), Ramón Ozores (Abanqueiro), Santi Barbera (Gioise), Cheikh Mamadou (Eirís) y Eder Gómez (Imperátor). Los dos últimos están todavía en edad juvenil.

El análisis del míster

En el banquillo se sienta por segunda temporada consecutiva —llegó tras las primeras jornadas del pasado curso— Juanjo González. Y el técnico tiene ya dos encuentros para hacer balance, el primero de ellos una derrota ante el Sporting Coruñés (0-2). “En general, fue un partido malo. Iniciamos cómodos, pero a partir del minuto 35 dejamos de controlar la situación. En la segunda parte estuvimos largos y desorganizados, con muchas imprecisiones con y sin balón”, apunta, autocrítico.

El equipo mejoró su imagen en la segunda jornada, un 1-1 ante el Torre. “El ritmo de partido fue bajo, en parte porque hacía mucha calor y porque Torre 2 se hace muy largo a estas alturas de la temporada. Pese a los infortunios con las lesiones, las sensaciones fueron mejores que en el debut. No hubo demasiadas ocasiones y cada equipo metió prácticamente la única que tuvo hasta el añadido. La segunda amarilla a Shedrach condicionó el final y con 10 y ellos más volcados, tuvimos una situación muy clara para ganarlo. Un minuto después, ellos tuvieron la suya en un balón parado. Los chicos se vaciaron y supieron interpretar los momentos del partido, por lo que terminé más satisfecho que en la primera jornada”, apunta Juanjo sobre un duelo en el que Joni, desde el punto de penalti, igualó el tanto de Xusto.

Con respecto a los puntos a potenciar, es claro: “Tenemos muchísimo margen de mejora en todas las fases. Este año hubo muchos cambios en la plantilla, varios de ellos en puestos de relevancia y hay un tiempo de adaptación que trataremos de reducir al máximo. Siempre siendo competitivos, solidarios y concediendo poco como terminamos haciendo”.

Juanjo confía en que estar en un segundo año de proyecto le dé cierta ventaja. “Es algo que ayuda en el conocimiento del club y de buena parte de los jugadores. Es muy sencillo el día a día y la cercanía e implicación de toda la gente que forma parte de él es mayúscula”, comenta antes de anunciar que el objetivo no es otro que el fin de semana siguiente.

Y pensando en este, el Relámpago recibe en Elviña Grande al recién ascendido Almeiras, equipo que cuenta con tres puntos tras caer con el Sada y vencer al Meirás. Los amarillos continuarán después la competición ante el Victoria —uno de los equipos que vienen de Preferente— y el Sada, otro de los nuevos.